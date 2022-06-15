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Триматись на Донбасі життєво необхідно, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Найжорстокіші бої продовжуються на Донбасі, українським військовим необхідно триматися і завдавати якнайбільше втрат ворогу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося. Найбільш жорстокі бої в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч – як і раніше. Втрати, на жаль, болісні. Але потрібно триматися. Це наша держава. Триматись саме там, на Донбасі, життєво необхідно. Що більше втрат зазнає ворог саме там, то менше сил у них буде, щоб продовжувати агресію", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Донбаський напрямок – ключовий для визначення того, хто буде домінувати найближчими тижнями.

Також читайте: У боях на Донбасі українська армія та розвідка тактично переграють ворога, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Пошли їм на допомогу свій квартал.
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14.06.2022 23:38
+11
Беня ще має витрясати з держави до його закінчення терміну президенського.
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14.06.2022 23:44
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Капітан очевидність...
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14.06.2022 23:35 Відповісти
Тринадцятий висер за сьогодні про недоумка!
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14.06.2022 23:59 Відповісти
Дуже "мотивуючі" промови, цікаво для кого, бо військовим точно не на часі дивитися ці відосики.
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14.06.2022 23:36 Відповісти
Триматись на Донбасі життєво необхідно, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3347988
для того что бы в стране... ничего не менялось
Печерський суд Києва відмовився арештувати голову виконкому "Нашого краю" Мазурчака у справі щодо вимагання $2,5 млн за статус нардепа. ФОТОрепортаж
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14.06.2022 23:56 Відповісти
Пошли їм на допомогу свій квартал.
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14.06.2022 23:38 Відповісти
на чорта, ще там їх не вистачало.
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15.06.2022 00:19 Відповісти
***********) может снаряды подносить...
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15.06.2022 01:16 Відповісти
Інформаційний марафон від зелені.
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14.06.2022 23:42 Відповісти
Беня ще має витрясати з держави до його закінчення терміну президенського.
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14.06.2022 23:44 Відповісти
буба сгноит любого успешного военначальника с рейтингом выше...
махно без шансов.
ничего кроме рейтингов щаз у офисе нэ цикавыть.
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14.06.2022 23:44 Відповісти
не сейчас. после перелома в войне Залужного отправит в отставку,дабы все лавры полководца победителя присвоить себе,а на Залужного свалит все поебы юга,Марик и потери
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14.06.2022 23:59 Відповісти
арестовича треба слухати, арестович сказав, що без наказу з ПО, особисто Президента, ніхто і перднути не сміє.
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15.06.2022 00:20 Відповісти
Потери российских и украинских сил в боях за Донбасс почти равны, заявил британский профессор Майкл Кларк в эфире Sky News.

▪️По словам Кларка, на Донбассе идет "настоящая рукопашная схватка в стиле Второй мировой войны", когда войска сражаются улица за улицей:

💬 Это настолько ужасно, вы даже не можете себе представить.

▪️Пауза в боевых действиях, считает Кларк, неизбежна.
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14.06.2022 23:46 Відповісти
Саме так.
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14.06.2022 23:46 Відповісти
вважаю, що термін "донбас" повинен зникнути в Україні, має бути Донецька та Луганська області України
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15.06.2022 01:18 Відповісти
Ні. Повинна бути одна Маріупільська область.
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15.06.2022 07:12 Відповісти
Оби тільки щось ляпнуть, клован є клован.
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15.06.2022 10:20 Відповісти
не лізь з порадами і вказівками до ЗСУ
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15.06.2022 10:26 Відповісти
🏛️Пожалуй стоит описать как Офис президента воспринимает ситуацию на фронте. Со стороны ОП мы постоянно слышим обвинения в адрес западных союзников, мол они предоставляют Украине слишком мало вооружений. Одновременно, президент Байден напомнил, как Зеленский проигнорировал предупреждения Госдепа США о российском вторжении. А издание The Wall Street Journal опубликовало разгромный материал о том, что западная помощь может просто разворовываться украинскими чиновниками.

👀Что происходит?

☠️Происходит то, что война с Россией пошла по пути наиболее неприемлимому для команды Зеленского. Война затягивается и переходит в позиционную. Сразу оговоримся, с точки зрения военной, опршенные нами эксперты проблемы не видят как таковое. Да, на Донбасе ВСУ сдают позиции. Но! Они сдают позиции разрушенные в хлам, после того как враг кладет перед ними сотни и тысячи своих солдат. Командование ВСУ продолжают реализовывать тактику изматывания России, которой они придерживаются с первого дня вторжения.

💥Согласно этой тактики потеря Северодонецка (да и Лисичанска) не создаст никакой трагедии. Перед врагом Славянск и Краматорск, превращенные ВСУ в серию укрепрайонов. Продолжая наступление на укрепленные позиции ВСУ, армия России расходует сви ресурсы и людей. Именно это нужно сейчас ВСУ перед переходом в контрнаступление. А оно планируется. И не только Украиной.

🇬🇧Британские и американские партнеры действуют строго в соотвествии с этим планом. Вооружений и боеприпасов они дают четко для проведения оборонительных операций - и не больше. По многим причинам. Например, чтобы склады боеприпасов не были уничтожены российскими ракетами и самолетами. А еще для того, чтобы в Кремле вдруг не решили перейти к обороне, чтобы удержать территории и сохранить оставшиеся резервы.

🤓С военной точки зрения все прекрасно. С политической - не очень.

😮Еще в апреле в Офисе президента Украины всерьез считали, что война уже выиграна. Там даже начали делить деньги, котрые Запад "должен выделить на восстановление". Теперь в ОП все больше убеждаются что победа будет делом нескорым. А общество уже успели подготовить к мысли, что мол, 2-3 недели и все.

🤦🏼Именно с этим связано резкое изменение настроений Арестовича. На смену бравурному "вот еще нмного потерпеть", пришли нотки совершенно не победные. Арестович, как и весь Офис президента знает, что недовольство народа властью усиливается. Народ живет в условиях безработицы, топливного кризиса и регулярных ракетных обстрелов. Народ задает неприятные вопросы.

😠Очевидно, быстро восстановить экономику не удастся. Офис президента требует побед от военных. А поскольку ставка главкома с военной прямотой отвечает, что побед сейчас не будет и не предвидится, Ермак продвигает иную идею - любой ценой удержать Северодонецк. Даже ценой крупных потерь.

🤪Поскольку главком Залужный и генштаб уже дали понять, что с ними где сядешь там и слезешь, в ОП решили влиять на командиров на местах. Именно по-этому под Северодонецком появилась депутат Марьяна Безуглая известная своей тупой преданностью Ермаку, и умением тысячу раз повторять одно и тоже требование, совершенно не слыша собеседника.

🤷🏻‍♂️Своими безапеляционными требованиями "держать Северодонецк любой ценой" Безуглая командиров ВСУ достала так, что те слили подробности ее пребывания в ставке... журналисту Юрию Бутусову. Выбор Бутусова, окровенно коварен. Для Бутусова Безуглая это личное. Счет к ней он имеет еще со времен "вагнергейта". Кроме того Безуглая, что называется "первая начала", заявив, что Бутусовым должна заняться СБУ.

😎Результатом стало сообщения Бутусова о комисарше Безуглой и о "политическом влиянии на принятие решений военными". А это скандал.

🤕ОП остается снова оправдываться, мол "Запад нам недостаточно помагает". Однако такие попытки купирует Белый дом заявлениями Байдена и публикациями о разворовывании западной помощи.

🙅🏻‍♂️ОП попал в ловушку собственного популизма. И хорошего выхода у него нет.

https://t.me/pecherhill/763
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15.06.2022 19:27 Відповісти
 
 