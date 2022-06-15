За безопасность Харькова еще нужно жестко сражаться. Есть болезненные потери, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные несут болезненные потери в Харьковской области, но за ее безопасность еще предстоит жестко сражаться.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении президент Владимир Зеленский.
"Мучительные потери имеем и в Харьковской области, где российская армия пытается усилить свои позиции. Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко сражаться за полную безопасность для Харькова и области", - отметил он.
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Воюет армия
Зеленский дороги строит.
13 июн.
заздалегідь до шашликів готувалися
а мы дороги строили. открывали кпвв на админ границе с крымом. договаривались посередине. и готовились к майским шашлыкам.
хай рашисты сдохнут от злости
Д*біл з великої букви,хто такі герої Харкова, х.з. хто вони такі. І головне падло ніякого конкурсу не провів, а тупо зі свома депутатами як схотів так і назвав.
Траса Бахмут-Лисичанськ під нашим стійким контролем.
Вчора рашисти намагалися намацати слабкі місця в обороні для форсування С.Дінця. Розвідку боєм провели, поклали 2 свої ДРГ, ще 1 - змогла відійти з втратами.
Їм все одно, навіть скільки класти свого м'яса. Тварини.
СКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, А В ЦІЙ ВІЙНІ ІСНУЄ
"ВІЙСЬКОВА ТАЄМНИЦЯ"?
СЛУХАЮЧИ, НАШ "МАРАФОН",
МОСКАЛЯМ РОЗВІДКИ НЕ ТРЕБА
В країні з державною мафією на чолі "мащьнєйшая армія" неможлива a priori. Тому, кажучи таке, ви або навмисний кривоприсяжник, або екзистенційний ідіот.