НАТО делает недостаточно для защиты и поддержки Украины, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
НАТО предпринимает недостаточно усилий для защиты и поддержки Украины. Несмотря на это, в условиях современной агрессии РФ против Украины НАТО является единственной структурой, которая может противостоять атакам на Европу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что ответ на предыдущий вопрос – нет. Мы не делаем достаточно, мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинцев", – подчеркнул Матеуш Моравецкий.
Премьер-министр Польши призвал активнее снабжать Украину оружием и артиллерией. По мнению Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас – не через несколько недель, не через месяц. Он также подчеркнул, что украинцам сейчас очень необходима надежда и членство в ЕС – наша основная надежда на будущее.
Пожалуйста, подождите...
І поки "любителі русскава мира" інформували своїх кураторів про ці переміщення, ешелони спокійно пішли туди, куди їм треба було (самий вигідний момент для авіанальоту чи артобстрілу - момент завантаження в ешелон та його розвантаження! )
Могли хочаб літаки свої відправити разом з пілотами. Коли ще буде нагода Ф35 проти су у реальному бою перевірити? Та й ігнорування знесення рашистами цілих містечок під 0 теж виглядає як трохи підсцикують керівники НАТО.
Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу - суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання - ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз - не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС - це наша основна надія на майбутнє.