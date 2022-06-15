НАТО делает недостаточно для защиты и поддержки Украины, - Моравецкий

НАТО предпринимает недостаточно усилий для защиты и поддержки Украины. Несмотря на это, в условиях современной агрессии РФ против Украины НАТО является единственной структурой, которая может противостоять атакам на Европу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Достаточно ли мы сильны в защите наших европейских ценностей? Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что ответ на предыдущий вопрос – нет. Мы не делаем достаточно, мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинцев", – подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Польши призвал активнее снабжать Украину оружием и артиллерией. По мнению Моравецкого, экономическая и военная поддержка Украины необходима здесь и сейчас – не через несколько недель, не через месяц. Он также подчеркнул, что украинцам сейчас очень необходима надежда и членство в ЕС – наша основная надежда на будущее.

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