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НАТО робить недостатньо для захисту і підтримки України, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

матеуш,моравецький

НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України. Попри це, в умовах сучасної агресії РФ проти України, НАТО є єдиною структурою, яка може протистояти атакам на Європу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз – не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС – це наша основна надія на майбутнє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Польща створять спільне оборонне підприємство з виробництва зброї та техніки

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Он ничего не путает! Он говорит про военную помощь сегодня, а не завтра. Он не призывает вводить войска или вступать в открытое противостояние с ордой. Потому что понимает - сегодня Украина=завтра (15-20 лет) Польша. Если его уже не будет в живых, будут жить его дети и внуки.

Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу - суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання - ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз - не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС - це наша основна надія на майбутнє.
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15.06.2022 04:22
+4
100%
Могли хочаб літаки свої відправити разом з пілотами. Коли ще буде нагода Ф35 проти су у реальному бою перевірити? Та й ігнорування знесення рашистами цілих містечок під 0 теж виглядає як трохи підсцикують керівники НАТО.
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15.06.2022 03:27
+4
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15.06.2022 10:10
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НАТО нічого робить для захисту і підтримки України
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15.06.2022 01:55 Відповісти
03/03/22 в топку )
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15.06.2022 01:59 Відповісти
Дякуємо 👏 "Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу - суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання - ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький. Джерело: https://censor.net/ua/n3348000
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15.06.2022 01:57 Відповісти
Когли свого часу довелося служити у військах, то з приводу незгабних команднях, окремо щодо для нашої роти, всі хлопці гучно кричали приблизно так: Скажім дружно - нах... нужно!!!
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15.06.2022 03:03 Відповісти
Ти з НАТО? Ні. То закрий рюззькаГаварящій пи#дак.
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15.06.2022 03:28 Відповісти
Ну, не завжди і "солдатська думка" - сама "правильна" З окопу все бачиться зовсім не так, як з командного пункту І солдат може не знать (а то і не розуміть) чому його змушують здійснить ту чи іншу дію! У нас, наприклад, недавно ганяли танкову роту по місту туди-сюди - від однієї станції до іншої Танки завантажені, як для "дальнього переходу" І люди не могли зрозуміть - "Нах*я?" Сумніваюся що про це ж знали і самі солдати А я здогадувався, але мовчав Пізніше вияснилося, що я виявився правий - отой "балет на асфальті" був всього-навсього "відволікаючим маневром" - у той час головні сили бригади тихо вантажилися в ешелони і готувалися до передислокації на інший ТВД зовсім в іншому місці
І поки "любителі русскава мира" інформували своїх кураторів про ці переміщення, ешелони спокійно пішли туди, куди їм треба було (самий вигідний момент для авіанальоту чи артобстрілу - момент завантаження в ешелон та його розвантаження! )
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15.06.2022 06:30 Відповісти
100%
Могли хочаб літаки свої відправити разом з пілотами. Коли ще буде нагода Ф35 проти су у реальному бою перевірити? Та й ігнорування знесення рашистами цілих містечок під 0 теж виглядає як трохи підсцикують керівники НАТО.
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15.06.2022 03:27 Відповісти
Щось він плутає трохи. НАТО має захищати тільки членів НАТО які сплачують членські внески. А ось посильна допомога країн Євросоюзу дійсно недостатня особливо в термінах часу. ********* намагається втягнути НАТО в війну, але ж коли чисто оборонний блок почне "захищати" країну яка не є членом блоку, то блок з оборонного перетворюється на наступальний, що буде означати офіційний початок Третьої Світової. Таке насправді нікому не потрібно - 1,5% світової економіки ніколи не зможуть виграти війну проти 65% які підтримують Україну. Питання часу. Різких рухів ніхто не буде робити як би комусь тут у нас не хотілось. Спершу ********* повинен отримати дефолт (декілька тижнів). Потім економічний колапс (рік). Далі повну поразку в війні і звільнити всі окуповані території (рік-півтора). А потім стагнація змусить кацапів заради власного виживання і припинення дії санкцій почати виплату репарацій (три роки). І от поки вони будуть десятиліттями їх виплачувати кожного хто сьогодні окупантом в Україні самі кацапи зненавидять за кожний долар який доведеться сплачувати Україні з зарплат, пенсій, прибутку, обороту, продажу ресурсів. Найгірше там буде тим придуркам хто повернеться інвалідом з цієї війни...
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15.06.2022 03:42 Відповісти
Он ничего не путает! Он говорит про военную помощь сегодня, а не завтра. Он не призывает вводить войска или вступать в открытое противостояние с ордой. Потому что понимает - сегодня Украина=завтра (15-20 лет) Польша. Если его уже не будет в живых, будут жить его дети и внуки.

Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу - суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання - ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз - не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС - це наша основна надія на майбутнє.
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15.06.2022 04:22 Відповісти
НАТО розбомбило Югославію, яка не була її членом, може і добити орків за геноцид на території України. Так вже було і може бути.
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15.06.2022 05:43 Відповісти
НАТО втрачає слов'ян?
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15.06.2022 06:38 Відповісти
Серби - це такі собі орки локального масштабу, але все ж таке слов'яни. А рузьге - це взагалі не слов'яни.
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15.06.2022 06:42 Відповісти
Згоден
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15.06.2022 07:13 Відповісти
Моравецький їх не з'їсть. Давайте Стефанчука!
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15.06.2022 06:27 Відповісти
🇺🇦🇵🇱🔱💪❤️❤️
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15.06.2022 07:19 Відповісти
НАТО взагалі ж нічого не робить якщо не вважати 50 тис літрів дизпалива. Роблять країни.
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15.06.2022 07:58 Відповісти
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15.06.2022 10:10 Відповісти
 
 