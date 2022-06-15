НАТО робить недостатньо для захисту і підтримки України, - Моравецький
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НАТО робить недостатньо багато зусиль для захисту і підтримки України. Попри це, в умовах сучасної агресії РФ проти України, НАТО є єдиною структурою, яка може протистояти атакам на Європу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу – суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання – ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз – не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС – це наша основна надія на майбутнє.
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І поки "любителі русскава мира" інформували своїх кураторів про ці переміщення, ешелони спокійно пішли туди, куди їм треба було (самий вигідний момент для авіанальоту чи артобстрілу - момент завантаження в ешелон та його розвантаження! )
Могли хочаб літаки свої відправити разом з пілотами. Коли ще буде нагода Ф35 проти су у реальному бою перевірити? Та й ігнорування знесення рашистами цілих містечок під 0 теж виглядає як трохи підсцикують керівники НАТО.
Чи достатньо ми сильні в захисті наших європейських цінностей? Українські військові та український народ борються за найважливіші цінності Європи та вільного світу - суверенітет, свободу, право жити. І я вважаю, що відповідь на попереднє запитання - ні. Ми не робимо достатньо, ми не зробили достатньо, щоб захистити Україну, щоб підтримати українців", - підкреслив Матеуш Моравецький.
Прем'єр-міністр Польщі закликав активніше постачати Україні зброю і артилерію. На думку Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз - не через кілька тижнів, не через місяць. Він також підкреслив, що українцям зараз дуже необхідна надія і членство в ЄС - це наша основна надія на майбутнє.