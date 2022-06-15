В течение 14 июня из Луганщины эвакуировали 52 человека, - Гайдай
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За 14 июня из Луганщины в более безопасные регионы эвакуировали 52 жителей Приволья и Лисичанска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм-канале.
"Люди понимают, что могут оказаться в ловушке россиян, как в Северодонецке. Поэтому готовы выезжать в безопасные регионы Украины", - отметил он.
Кроме того, Гайдай отметил, что до почти разрушенного Приволья с каждым днем добираться все труднее. Однако волонтеры, полицейские и спасатели делают все возможное для спасения жителей Луганщины.
"Вчера вторую жизнь получили еще 52 человека. Это жители Лисичанска и Приволья", - подчеркнул глава ОВА.
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