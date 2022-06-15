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Упродовж 14 червня з Луганщини евакуювали 52 людини, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

За 14 червня з Луганщини до безпечніших регіонів евакуювали 52 мешканців Привілля та Лисичанська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Люди розуміють, що можуть опинитися в пасці росіян, як у Сєверодонецьку. Тому готові виїжджати до безпечних регіонів України", - зазначив він.

Крім того, Гайдай зауважив, що до майже зруйнованого Привілля з кожним днем діставатися дедалі важче. Проте волонтери, поліцейські й рятувальники роблять усе можливе для порятунку мешканців Луганщини.

"Вчора друге життя отримали ще 52 людини. Це мешканці Лисичанська та Привілля", - наголосив очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після обстрілу Прилук оголошено евакуацію декількох населених пунктів

Автор: Наталя Джума
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