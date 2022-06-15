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Оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумщины, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,обстріли

Сегодня утром российские оккупанты из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду Сумщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь в области прошла тихо, а вот утро было неспокойным. Шалыгинская громада: в половине восьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 прилетов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Живицкий.

Кроме того, в 8:30 возле одного из населенных пунктов громады россияне двумя выстрелами из гранатомета пытались уничтожить автомобиль, жертв нет.

Смотрите: Воровали все, что видели: Как российские оккупанты "штурмовали" магазин в Сумской области. ВИДЕО
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Скільки за це було спалено сараїв параші та вбито гоблінів? 100? 1000? Жодного, а отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
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15.06.2022 13:22 Ответить
 
 