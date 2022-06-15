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Окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську громаду Сумщини, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріли

Сьогодні вранці російські окупанти з мінометів обстріляли Шалигінську громаду Сумщини.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч в області минула тихо, а от ранок був неспокійним. Шалигінська громада: о пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території, 8 прильотів. Постраждалих та руйнувань немає", – написав Живицький.

Окрім того, о 8:30 біля одного з населених пунктів громади росіяни двома пострілами з гранатомета намагалися знищити автомобіль, жертв немає.

Також читайте: Росія веде мінометний та артилерійський обстріл Сумщини, - Живицький

Автор: Наталя Джума
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Скільки за це було спалено сараїв параші та вбито гоблінів? 100? 1000? Жодного, а отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
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15.06.2022 13:22 Відповісти
 
 