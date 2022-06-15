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Оккупанты обстреляли район рынка в Чернобаевке, есть погибшие и раненые, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чорнобаївка

Около 7 часов, 15 июня, военные РФ обстреляли район рынка в Чернобаевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили местные жители. По их словам, есть погибшие и раненые.

"В это время там всегда есть люди. Такие сюрпризы нам прилетают от россиян. Два человека погибли, есть раненые", - рассказала местная жительница.

В настоящее время информация о погибших и раненых уточняется.

Гендиректор областной больницы Виктор Короленко рассказал, что ему об этом ничего неизвестно.

В то же время, информацию о взрыве в Чернобаевке подтвердил и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Взрыв был точно, но все подробности пока не знаем", - сказал он.

Также смотрите: "Нас них#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запись с телефона оккупанта, побывавшего в Чернобаевке. ВИДЕО
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Цікава новина. Виходить і минулі стонадцять разів вони теж себе самі обстрілювали?
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15.06.2022 11:39 Ответить
Українські військові обстрілють аеропорт за межами села Чорнобаївки, а росіяни - цивільних.
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15.06.2022 12:21 Ответить
Яких стонадцять разів? По самій Чорнобаївці ніхто особливо не стріляв, а на аеродромі русню палили разів зо двадцять.
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15.06.2022 12:21 Ответить
Ви зараз натякаєте, що Українське військо обстрілювало ринок в Чорнобаївці, а не аеропорт, який знаходиться недалеко від села?
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15.06.2022 12:21 Ответить
Я натякаю на те що ЗСУ обстрілюють окупантів, яких в Чорнобаївці не менше ніж у аеропорту. Куди там прилітає це вже інше питання. Ми ведемо наступ якраз в тому напрямку і прилітати буде ще більше. Це як з дамбою на річці Ірпінь. Писали що кацапи самі її підірвали, потім через це потопилися в річці. Але при цьому було підтоплено сотні цивільних будинків, якщо не тисячі. Всі довго ржали які кацапи тупі. А виявилося що то наші її підірвали щоб стримати наступ. Так і тут. Краще не писати нічого ніж писати суперечливу інформацію яка може виявитись брехнею.
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15.06.2022 13:37 Ответить
Я не понял..А разве Чорнобаевка не под окупацией???
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15.06.2022 15:20 Ответить
 
 