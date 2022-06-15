Оккупанты обстреляли район рынка в Чернобаевке, есть погибшие и раненые, - СМИ

Около 7 часов, 15 июня, военные РФ обстреляли район рынка в Чернобаевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили местные жители. По их словам, есть погибшие и раненые.

"В это время там всегда есть люди. Такие сюрпризы нам прилетают от россиян. Два человека погибли, есть раненые", - рассказала местная жительница.

В настоящее время информация о погибших и раненых уточняется.

Гендиректор областной больницы Виктор Короленко рассказал, что ему об этом ничего неизвестно.

В то же время, информацию о взрыве в Чернобаевке подтвердил и советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

"Взрыв был точно, но все подробности пока не знаем", - сказал он.

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