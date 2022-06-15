Учеников и учителей профобразования освободили от мобилизации - закон вступил в силу
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В Украине вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Документ, в частности, расширяет перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнив его такими категориями граждан, как учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионального-технического) образования, на уровне со студентами и профессиональными преподавателями перед высшим и высшим образованием .
В то же время отсрочку от мобилизации могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а преподавателям отсрочку предоставляют только в том случае, если заведение профессионального (профессионального-технического) образования – их основное место работы и они получают там не менее 0,75 ставки.
Отмечается, что такое решение позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда профессионалами, в частности, квалификационными работниками.
Как сообщалось, 14 апреля ВР приняла соответствующий законопроект №7272.
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Да були часи...
Но там у папы со взятками что-то не срослось и поехал я в ВДВ...