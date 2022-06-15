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Учеников и учителей профобразования освободили от мобилизации - закон вступил в силу

Новости Цензор.НЕТ Общество

пту,училище

В Украине вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ, в частности, расширяет перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнив его такими категориями граждан, как учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионального-технического) образования, на уровне со студентами и профессиональными преподавателями перед высшим и высшим образованием .

В то же время отсрочку от мобилизации могут получить студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме, а преподавателям отсрочку предоставляют только в том случае, если заведение профессионального (профессионального-технического) образования – их основное место работы и они получают там не менее 0,75 ставки.

Смотрите: В Одессе отдыхающим призывного возраста на пляже выписывали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж

Отмечается, что такое решение позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда профессионалами, в частности, квалификационными работниками.

Как сообщалось, 14 апреля ВР приняла соответствующий законопроект №7272.
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Топ комментарии
+12
Завтра, парковка біля ПТУ...
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15.06.2022 12:02
+7
не профессия,а пестня! мало того что при ковиде просидели два года на удаленке плюс при военном положении опять никакой учебы и это все не теряя зряплаты,так теперь еще мобилизация не грозит! и какую наиважнейшую для государства функцию они выполняют сидя дома и никуя не делая?
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15.06.2022 12:21
+6
И не говори. Надо нам собратся и петицию соорудить, что бы от мобилизации освободили ******** с цензора. Это так выматывает всех обсерать в интернете, давать разрядки политикам и войскам и вообще профессионально решать насущные проблемы, что сил на войну не осталось.
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15.06.2022 12:29
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О зараз туди народу ломанеться...
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15.06.2022 11:53 Ответить
Ні, у них є рознарядка. Не ломанулить, у мене племінник директор одного з таких закладів. Скільки вони зробили з учнями, усі забуті приміщення, підвали відремонтовано їх руками, дітей переселенців прийняли,кожний вихідний для них ігри,конкурси та і тероборона на його бюджеті. Волонтери також. Так що їм Україну відбудовувати
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15.06.2022 12:15 Ответить
Та я ж нічого. Нехай собі будують
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15.06.2022 14:07 Ответить
А мені, магістру економіки, на п'ятому десятку, мона вступити до ПТУ?
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15.06.2022 19:48 Ответить
Завтра, парковка біля ПТУ...
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15.06.2022 12:02 Ответить
не профессия,а пестня! мало того что при ковиде просидели два года на удаленке плюс при военном положении опять никакой учебы и это все не теряя зряплаты,так теперь еще мобилизация не грозит! и какую наиважнейшую для государства функцию они выполняют сидя дома и никуя не делая?
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15.06.2022 12:21 Ответить
И не говори. Надо нам собратся и петицию соорудить, что бы от мобилизации освободили ******** с цензора. Это так выматывает всех обсерать в интернете, давать разрядки политикам и войскам и вообще профессионально решать насущные проблемы, что сил на войну не осталось.
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15.06.2022 12:29 Ответить
Тільки треба одразу продумати хто буде видавати справку, що "предʼявник цього дісно є ******".
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15.06.2022 14:09 Ответить
це при тому, що ПТУ потрібно давно було ліквідувати та передати у "приватні руки", для прикладу ******** великим підприємствам та заводам. А то готують по шаблону "спеціалістів", що нафіг нікому не впали та яких на робочому місці із нуля перевчають.
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15.06.2022 17:29 Ответить
Ти, звісно з окопа під Бахмутом це написав?
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15.06.2022 12:50 Ответить
Я так понимаю, что нет ОГРАНИЧЕНИЙ по возрасту (вехрнему пределу) на поступление в ПТУ (явно "повзрослееет" контингент и увеличится конкурс больше, чем в ВУЗ)!
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15.06.2022 14:30 Ответить
Я психически больной человек 40 лет,никогда не служил в армии, лежал в дурке два раза в 2014-2015 году и то негоден в мирное время и ограниченно годен в военное..... Получается мне паникеру и трусу автомат можно в руки давать, а ПТУ-шникам, многие из которых боксеров Кличко с двух ударов завалят полное освобождение от мобилизации...... Вот Вам и качество отбора в ВСУ
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15.06.2022 14:56 Ответить
Ты как вчера родился. Конечно да! Ты не служил в армии, а я служил. И не раз там слышал от отцов командиров (которых почему-то солдаты называли шакалами) что нормальных тут нет - одни дебилы. Более менее нормальные откосили, а вас тут долб..бов собрали ущербных. Лет 25 прошло. Теперь эти лейтенанты и капитаны наверное полковники и генералы. Люстрации вроде не было. Милейшие люди были.
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15.06.2022 16:19 Ответить
куда солдата не целуй везде .опа...
Да були часи...
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15.06.2022 17:30 Ответить
Я после арт-учебки должен был поехать служить в коммендатуру родного города, типа писарем...
Но там у папы со взятками что-то не срослось и поехал я в ВДВ...
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15.06.2022 19:52 Ответить
Якось дивно. ІТшників не звільняють від мобілізації при тому що зараз вся економіка тримається на них. Чим учні ПТУ під час війни такі важливі?
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15.06.2022 20:24 Ответить
 
 