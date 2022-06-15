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закон (1326) освіта (1042) мобілізація (1452)

Учнів та вчителів профосвіти звільнили від мобілізації - закон набув чинності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

пту,училище

В Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ, зокрема, розширює перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнивши його такими категоріями громадян, як учні та викладачі закладів професійної (професійної-технічної) освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної перед вищою та вищою освітою.

Водночас відтермінування від мобілізації можуть отримати студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі, а викладачам відтермінування надають тільки в тому разі, якщо заклад професійної (професійної-технічної) освіти – їх основне місце роботи й вони отримують там щонайменше 0,75 ставки.

Також читайте: Випускники шкіл, які перебувають за кордоном, можуть отримати документи про освіту в дипустановах України, - МОН

Зазначається, що таке рішення дасть змогу забезпечити відновлення України шляхом наповнення ринку праці професіоналами, зокрема кваліфікаційними працівниками.

Як повідомлялося, 14 квітня ВР ухвалила відповідний законопроєкт №7272.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Завтра, парковка біля ПТУ...
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15.06.2022 12:02
+7
не профессия,а пестня! мало того что при ковиде просидели два года на удаленке плюс при военном положении опять никакой учебы и это все не теряя зряплаты,так теперь еще мобилизация не грозит! и какую наиважнейшую для государства функцию они выполняют сидя дома и никуя не делая?
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15.06.2022 12:21
+6
И не говори. Надо нам собратся и петицию соорудить, что бы от мобилизации освободили ******** с цензора. Это так выматывает всех обсерать в интернете, давать разрядки политикам и войскам и вообще профессионально решать насущные проблемы, что сил на войну не осталось.
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15.06.2022 12:29
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О зараз туди народу ломанеться...
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15.06.2022 11:53 Відповісти
Ні, у них є рознарядка. Не ломанулить, у мене племінник директор одного з таких закладів. Скільки вони зробили з учнями, усі забуті приміщення, підвали відремонтовано їх руками, дітей переселенців прийняли,кожний вихідний для них ігри,конкурси та і тероборона на його бюджеті. Волонтери також. Так що їм Україну відбудовувати
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15.06.2022 12:15 Відповісти
Та я ж нічого. Нехай собі будують
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15.06.2022 14:07 Відповісти
А мені, магістру економіки, на п'ятому десятку, мона вступити до ПТУ?
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15.06.2022 19:48 Відповісти
Завтра, парковка біля ПТУ...
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15.06.2022 12:02 Відповісти
не профессия,а пестня! мало того что при ковиде просидели два года на удаленке плюс при военном положении опять никакой учебы и это все не теряя зряплаты,так теперь еще мобилизация не грозит! и какую наиважнейшую для государства функцию они выполняют сидя дома и никуя не делая?
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15.06.2022 12:21 Відповісти
И не говори. Надо нам собратся и петицию соорудить, что бы от мобилизации освободили ******** с цензора. Это так выматывает всех обсерать в интернете, давать разрядки политикам и войскам и вообще профессионально решать насущные проблемы, что сил на войну не осталось.
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15.06.2022 12:29 Відповісти
Тільки треба одразу продумати хто буде видавати справку, що "предʼявник цього дісно є ******".
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15.06.2022 14:09 Відповісти
це при тому, що ПТУ потрібно давно було ліквідувати та передати у "приватні руки", для прикладу ******** великим підприємствам та заводам. А то готують по шаблону "спеціалістів", що нафіг нікому не впали та яких на робочому місці із нуля перевчають.
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15.06.2022 17:29 Відповісти
Ти, звісно з окопа під Бахмутом це написав?
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15.06.2022 12:50 Відповісти
Я так понимаю, что нет ОГРАНИЧЕНИЙ по возрасту (вехрнему пределу) на поступление в ПТУ (явно "повзрослееет" контингент и увеличится конкурс больше, чем в ВУЗ)!
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15.06.2022 14:30 Відповісти
Я психически больной человек 40 лет,никогда не служил в армии, лежал в дурке два раза в 2014-2015 году и то негоден в мирное время и ограниченно годен в военное..... Получается мне паникеру и трусу автомат можно в руки давать, а ПТУ-шникам, многие из которых боксеров Кличко с двух ударов завалят полное освобождение от мобилизации...... Вот Вам и качество отбора в ВСУ
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15.06.2022 14:56 Відповісти
Ты как вчера родился. Конечно да! Ты не служил в армии, а я служил. И не раз там слышал от отцов командиров (которых почему-то солдаты называли шакалами) что нормальных тут нет - одни дебилы. Более менее нормальные откосили, а вас тут долб..бов собрали ущербных. Лет 25 прошло. Теперь эти лейтенанты и капитаны наверное полковники и генералы. Люстрации вроде не было. Милейшие люди были.
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15.06.2022 16:19 Відповісти
куда солдата не целуй везде .опа...
Да були часи...
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15.06.2022 17:30 Відповісти
Я после арт-учебки должен был поехать служить в коммендатуру родного города, типа писарем...
Но там у папы со взятками что-то не срослось и поехал я в ВДВ...
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15.06.2022 19:52 Відповісти
Якось дивно. ІТшників не звільняють від мобілізації при тому що зараз вся економіка тримається на них. Чим учні ПТУ під час війни такі важливі?
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15.06.2022 20:24 Відповісти
 
 