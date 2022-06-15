Греция передаст Украине 30 боевых машин пехоты, - премьер Мицотакис
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Греция предоставит Украине до 30 единиц боевых машин пехоты – БМП-1.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью ERT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, поставки БМП произойдут в рамках частичного переоснащения армейского парка современными машинами из Германии как условия помощи Украине со стороны Греции.
"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество - от 20 до 30 БМП-1 - на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - подчеркнул Мицотакис.
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+10 Tierre
показать весь комментарий15.06.2022 13:37
+9 Claudia Smith
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+8 SergTranscarpathian
показать весь комментарий15.06.2022 13:10
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А кому не нравится - автомат в руки и к нам, сюда, посмотрите как здесь и чему будете радоваться.
Наш основной поставщик - США. Всё решают только США.
Они даже могут промотивировать (заставить) Грецию
отдать Украине и "Мардеры", и БМП-1 и всё оливковое масло
первого холодного отжима.
Надо было вежливо пригласить, ещё вежливее отвезти в Бучу,
чтобы понюхал, чем пахнет его план.
Люди работают спокойно и кто нам виноват, что с 1991 года армию разваливали и тысячи единиц бронетехники продавали. Украина была в 10-20-ке экспортеров вооружения. Вот и допродавались. А теперь все кругом виноваты и нам должны, ага... щас...
Дадут бмп-1 и то хорошо будет, и то техника. По большому счёту, что 30 мардеров, что 30 бмп-1 один фиг, лишь бы они были в нормальном состоянии.