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Греция передаст Украине 30 боевых машин пехоты, - премьер Мицотакис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бмп,німеччина

Греция предоставит Украине до 30 единиц боевых машин пехоты – БМП-1.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью ERT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, поставки БМП произойдут в рамках частичного переоснащения армейского парка современными машинами из Германии как условия помощи Украине со стороны Греции.

"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество - от 20 до 30 БМП-1 - на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - подчеркнул Мицотакис.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Наші вояки на пікапах воюють, а нам від БМП, хоч і старовинних, відмовлятися? Так, це погана застаріла зброя, але все ж таки зброя...не у нашому стані носом крутити...так, розраховували на Мардери, але Шольц категорично не хоче давати нам німецьку бронетехніку...
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15.06.2022 13:37
+9
Велике спасибі і за це
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15.06.2022 13:08
+8
Круто, отримати від Німеччини 200 ******** і передати нам 30 старих...
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15.06.2022 13:10
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Велике спасибі і за це
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15.06.2022 13:08 Ответить
Ничего не передали, подождите. Греция нищая страна - представьте состояние этой техники и желание греков на халяву приобрести новейшие машины. Только думаю немцы ничего не дадут.
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15.06.2022 13:14 Ответить
с паганой овцы, хоть шерсти клок
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15.06.2022 13:23 Ответить
не нищая. а хитрожопая)
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15.06.2022 13:40 Ответить
Старьё 50-ти летней давности. "одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами", - підкреслив Міцотакіс.
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15.06.2022 13:09 Ответить
А сколько закупила/выпустила Украина за 8лет войны ? Имея самый большой завод бронетехники в Европе может спросить пецю и зелю ? И где ***** зщпатронный завод, завод по производству снарядов, касок нет даже армейской одежды.
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15.06.2022 13:18 Ответить
это правда..наши Буцифалы с Козаками ничуть не хуже....
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15.06.2022 13:42 Ответить
сдрысни не воняй
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15.06.2022 13:59 Ответить
Патронниц завод з Луганська в Кремень переїхав ще в 2017. Але заказів тільки на експорт... Чи ви думаєте що москалі там ковбасні заводи ракетами ********?
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15.06.2022 15:33 Ответить
Треба просто відмовитись приймати це барахло,яке ні на що не вплине . Нехай хитрожопі греки обламаються.
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15.06.2022 13:31 Ответить
Наші вояки на пікапах воюють, а нам від БМП, хоч і старовинних, відмовлятися? Так, це погана застаріла зброя, але все ж таки зброя...не у нашому стані носом крутити...так, розраховували на Мардери, але Шольц категорично не хоче давати нам німецьку бронетехніку...
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15.06.2022 13:37 Ответить
лучше уж такая броня, чем никакой(
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15.06.2022 13:43 Ответить
Мде...тобто греки виторгували собі Мардери 1 до 1 за старі БМП-1. Німці категорично не хочуть поставляти свою техніку Україні...
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15.06.2022 13:09 Ответить
Круто, отримати від Німеччини 200 ******** і передати нам 30 старих...
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15.06.2022 13:10 Ответить
Це відповідь ,чи допомогає Німеччина!!!))
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15.06.2022 13:14 Ответить
Це зброя від швабів,а не справжніх піндосів(греків)!!!))
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15.06.2022 13:12 Ответить
вместо немецкий марсов, будут греческие грады
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15.06.2022 13:13 Ответить
Нам 40 річні БмП1 , Греції БМП Мардер
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15.06.2022 13:19 Ответить
Спасибо и за это!

А кому не нравится - автомат в руки и к нам, сюда, посмотрите как здесь и чему будете радоваться.
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15.06.2022 13:20 Ответить
Куда?
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15.06.2022 13:32 Ответить
Надо меньше обращать внимание на Германию.
Наш основной поставщик - США. Всё решают только США.
Они даже могут промотивировать (заставить) Грецию
отдать Украине и "Мардеры", и БМП-1 и всё оливковое масло
первого холодного отжима.
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15.06.2022 13:20 Ответить
Засуньте цей брухт собі в дупу.
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15.06.2022 13:28 Ответить
Это те самые МАРДЕР, которые Германия обещала передать Украине! Греция отдает нам замшелое старье, а немцы готовы на все, лишь бы не дать ничего нам!
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15.06.2022 13:29 Ответить
Это тот самый Штайнмайер, на которого не надо было открывать рот !
Надо было вежливо пригласить, ещё вежливее отвезти в Бучу,
чтобы понюхал, чем пахнет его план.
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15.06.2022 16:10 Ответить
одни маты на уме
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15.06.2022 13:38 Ответить
На світлині БМП Marder, а розмова про старі совкові БМП-1.
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15.06.2022 13:55 Ответить
Це просто якийсь позор...
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15.06.2022 14:04 Ответить
Байден **** - де ленд - ліз ??????????????????????????????????????
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15.06.2022 14:07 Ответить
Ленд ліз піде в жовтні коли почнеться новий фінансовий рік. А до цього- нам ідуть Безоплатні транші (техніка)
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15.06.2022 15:35 Ответить
На тобі Боже, що мені не гоже!
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15.06.2022 14:34 Ответить
а не пришло ли время дерьмо отсылать приславшему дерьмо дерьму... бубочка, если Украина желает быть в ЕС и НАТО, то необходимо вести себя подобающим образом, а не унижаться... перед кем? греками? да у них даже истории своей нет... а то, что они глаголють - это всего лишь мифы про Богов... а у Украины есть история... не унижайся, пошли греков с их некачественным оливковым маслом на ту маслобойню памисового масла , где они это дерьмо делают...
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15.06.2022 14:43 Ответить
скільки вже можна передавати, передайте накінець
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15.06.2022 14:49 Ответить
Немцы передадут грекам пока-что 20-30 мардеров, ибо это и всё, что на данный момент Рейнметалл готов выдать, над остальными еще идёт работа, через месяц будет еще такая же партия. Это не быстрое дело, в "пять" смен там никто ради нас коряжится не будет.
Люди работают спокойно и кто нам виноват, что с 1991 года армию разваливали и тысячи единиц бронетехники продавали. Украина была в 10-20-ке экспортеров вооружения. Вот и допродавались. А теперь все кругом виноваты и нам должны, ага... щас...
Дадут бмп-1 и то хорошо будет, и то техника. По большому счёту, что 30 мардеров, что 30 бмп-1 один фиг, лишь бы они были в нормальном состоянии.
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15.06.2022 15:19 Ответить
Болтовня, металлолом столетний...
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15.06.2022 15:30 Ответить
дык обещали 130......!!!!!
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15.06.2022 15:48 Ответить
 
 