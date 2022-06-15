Греція передасть Україні до 30 БМП-1, - прем'єр Міцотакіс
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Греція надасть Україні до 30 одиниць бойових машин піхоти - БМП-1.
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у інтерв'ю ERT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, поставки БМП відбудуться в рамках часткового переоснащення армійського парку сучасними машинами з Німеччини як умови допомоги Україні з боку Греції.
"Зараз ми обмінюємо невелику кількість - від 20 до 30 БМП-1 - на набагато більш сучасні машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні і одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами", - підкреслив Міцотакіс.
Топ коментарі
+10 Tierre
показати весь коментар15.06.2022 13:37
+9 Claudia Smith
показати весь коментар15.06.2022 13:08
+8 SergTranscarpathian
показати весь коментар15.06.2022 13:10
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Будь ласка, зачекайте...
А кому не нравится - автомат в руки и к нам, сюда, посмотрите как здесь и чему будете радоваться.
Наш основной поставщик - США. Всё решают только США.
Они даже могут промотивировать (заставить) Грецию
отдать Украине и "Мардеры", и БМП-1 и всё оливковое масло
первого холодного отжима.
Надо было вежливо пригласить, ещё вежливее отвезти в Бучу,
чтобы понюхал, чем пахнет его план.
Люди работают спокойно и кто нам виноват, что с 1991 года армию разваливали и тысячи единиц бронетехники продавали. Украина была в 10-20-ке экспортеров вооружения. Вот и допродавались. А теперь все кругом виноваты и нам должны, ага... щас...
Дадут бмп-1 и то хорошо будет, и то техника. По большому счёту, что 30 мардеров, что 30 бмп-1 один фиг, лишь бы они были в нормальном состоянии.