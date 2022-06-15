Греція передасть Україні до 30 БМП-1, - прем'єр Міцотакіс

Греція надасть Україні до 30 одиниць бойових машин піхоти - БМП-1.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у інтерв'ю ERT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, поставки БМП відбудуться в рамках часткового переоснащення армійського парку сучасними машинами з Німеччини як умови допомоги Україні з боку Греції.

"Зараз ми обмінюємо невелику кількість - від 20 до 30 БМП-1 - на набагато більш сучасні машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні і одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами", - підкреслив Міцотакіс.

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