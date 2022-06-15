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Греція передасть Україні до 30 БМП-1, - прем'єр Міцотакіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бмп,німеччина

Греція надасть Україні до 30 одиниць бойових машин піхоти - БМП-1.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у інтерв'ю ERT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, поставки БМП відбудуться в рамках часткового переоснащення армійського парку сучасними машинами з Німеччини як умови допомоги Україні з боку Греції.

"Зараз ми обмінюємо невелику кількість - від 20 до 30 БМП-1 - на набагато більш сучасні машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні і одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами", - підкреслив Міцотакіс.

Читайте також: Греція не передаватиме БМП Україні, поки не отримає Marder від Німеччини

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Наші вояки на пікапах воюють, а нам від БМП, хоч і старовинних, відмовлятися? Так, це погана застаріла зброя, але все ж таки зброя...не у нашому стані носом крутити...так, розраховували на Мардери, але Шольц категорично не хоче давати нам німецьку бронетехніку...
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15.06.2022 13:37
+9
Велике спасибі і за це
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15.06.2022 13:08
+8
Круто, отримати від Німеччини 200 ******** і передати нам 30 старих...
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15.06.2022 13:10
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Велике спасибі і за це
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15.06.2022 13:08 Відповісти
Ничего не передали, подождите. Греция нищая страна - представьте состояние этой техники и желание греков на халяву приобрести новейшие машины. Только думаю немцы ничего не дадут.
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15.06.2022 13:14 Відповісти
с паганой овцы, хоть шерсти клок
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15.06.2022 13:23 Відповісти
не нищая. а хитрожопая)
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15.06.2022 13:40 Відповісти
Старьё 50-ти летней давности. "одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами", - підкреслив Міцотакіс.
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15.06.2022 13:09 Відповісти
А сколько закупила/выпустила Украина за 8лет войны ? Имея самый большой завод бронетехники в Европе может спросить пецю и зелю ? И где ***** зщпатронный завод, завод по производству снарядов, касок нет даже армейской одежды.
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15.06.2022 13:18 Відповісти
это правда..наши Буцифалы с Козаками ничуть не хуже....
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15.06.2022 13:42 Відповісти
сдрысни не воняй
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15.06.2022 13:59 Відповісти
Патронниц завод з Луганська в Кремень переїхав ще в 2017. Але заказів тільки на експорт... Чи ви думаєте що москалі там ковбасні заводи ракетами ********?
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15.06.2022 15:33 Відповісти
Треба просто відмовитись приймати це барахло,яке ні на що не вплине . Нехай хитрожопі греки обламаються.
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15.06.2022 13:31 Відповісти
Наші вояки на пікапах воюють, а нам від БМП, хоч і старовинних, відмовлятися? Так, це погана застаріла зброя, але все ж таки зброя...не у нашому стані носом крутити...так, розраховували на Мардери, але Шольц категорично не хоче давати нам німецьку бронетехніку...
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15.06.2022 13:37 Відповісти
лучше уж такая броня, чем никакой(
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15.06.2022 13:43 Відповісти
Мде...тобто греки виторгували собі Мардери 1 до 1 за старі БМП-1. Німці категорично не хочуть поставляти свою техніку Україні...
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15.06.2022 13:09 Відповісти
Круто, отримати від Німеччини 200 ******** і передати нам 30 старих...
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15.06.2022 13:10 Відповісти
Це відповідь ,чи допомогає Німеччина!!!))
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15.06.2022 13:14 Відповісти
Це зброя від швабів,а не справжніх піндосів(греків)!!!))
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15.06.2022 13:12 Відповісти
вместо немецкий марсов, будут греческие грады
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15.06.2022 13:13 Відповісти
Нам 40 річні БмП1 , Греції БМП Мардер
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15.06.2022 13:19 Відповісти
Спасибо и за это!

А кому не нравится - автомат в руки и к нам, сюда, посмотрите как здесь и чему будете радоваться.
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15.06.2022 13:20 Відповісти
Куда?
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15.06.2022 13:32 Відповісти
Надо меньше обращать внимание на Германию.
Наш основной поставщик - США. Всё решают только США.
Они даже могут промотивировать (заставить) Грецию
отдать Украине и "Мардеры", и БМП-1 и всё оливковое масло
первого холодного отжима.
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15.06.2022 13:20 Відповісти
Засуньте цей брухт собі в дупу.
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15.06.2022 13:28 Відповісти
Это те самые МАРДЕР, которые Германия обещала передать Украине! Греция отдает нам замшелое старье, а немцы готовы на все, лишь бы не дать ничего нам!
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15.06.2022 13:29 Відповісти
Это тот самый Штайнмайер, на которого не надо было открывать рот !
Надо было вежливо пригласить, ещё вежливее отвезти в Бучу,
чтобы понюхал, чем пахнет его план.
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15.06.2022 16:10 Відповісти
одни маты на уме
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15.06.2022 13:38 Відповісти
На світлині БМП Marder, а розмова про старі совкові БМП-1.
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15.06.2022 13:55 Відповісти
Це просто якийсь позор...
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15.06.2022 14:04 Відповісти
Байден **** - де ленд - ліз ??????????????????????????????????????
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15.06.2022 14:07 Відповісти
Ленд ліз піде в жовтні коли почнеться новий фінансовий рік. А до цього- нам ідуть Безоплатні транші (техніка)
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15.06.2022 15:35 Відповісти
На тобі Боже, що мені не гоже!
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15.06.2022 14:34 Відповісти
а не пришло ли время дерьмо отсылать приславшему дерьмо дерьму... бубочка, если Украина желает быть в ЕС и НАТО, то необходимо вести себя подобающим образом, а не унижаться... перед кем? греками? да у них даже истории своей нет... а то, что они глаголють - это всего лишь мифы про Богов... а у Украины есть история... не унижайся, пошли греков с их некачественным оливковым маслом на ту маслобойню памисового масла , где они это дерьмо делают...
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15.06.2022 14:43 Відповісти
скільки вже можна передавати, передайте накінець
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15.06.2022 14:49 Відповісти
Немцы передадут грекам пока-что 20-30 мардеров, ибо это и всё, что на данный момент Рейнметалл готов выдать, над остальными еще идёт работа, через месяц будет еще такая же партия. Это не быстрое дело, в "пять" смен там никто ради нас коряжится не будет.
Люди работают спокойно и кто нам виноват, что с 1991 года армию разваливали и тысячи единиц бронетехники продавали. Украина была в 10-20-ке экспортеров вооружения. Вот и допродавались. А теперь все кругом виноваты и нам должны, ага... щас...
Дадут бмп-1 и то хорошо будет, и то техника. По большому счёту, что 30 мардеров, что 30 бмп-1 один фиг, лишь бы они были в нормальном состоянии.
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15.06.2022 15:19 Відповісти
Болтовня, металлолом столетний...
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15.06.2022 15:30 Відповісти
дык обещали 130......!!!!!
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15.06.2022 15:48 Відповісти
 
 