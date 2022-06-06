Греція не передаватиме БМП Україні, поки не отримає Marder від Німеччини
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Речник уряду Греції Іоанніс Ойконому заявив, що країна передасть Україні радянські бронетранспортери тільки після отримання взамін сучасних німецьких БМП Marder.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Як пояснив Ойконому, рішення відтермінувати передання БМП Україні пов’язане з конфліктом Афін та Анкари: Греція хоче мати достатньо засобів для захисту островів у Егейському морі, на які може претендувати Туреччина.
Нагадаємо, в середині квітня в Міноборони Греції заявили, що більше не планують надавати Україні допомогу зброєю, тому що це послабило би власну обороноздатність. Раніше Греція передала Україні два літаки з військовою допомогою, зокрема стрілецькою зброєю та ЗРК.
Проте, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передасть Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва. Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершено процес передання техніки Греції.
Будь ласка, зачекайте...
Нікчемчина кілька місяців тому: Київ протримається максимум 72 години.
Нікчемчина сьогодні: бумласка не вторгайтесь в Росію нашими танками.
на що клоуни перетворили першу скрипку Європи !
Борис рішучістю та всього лише кількома міліардами доларів військової допомоги перехопив лідерство в Європі
рашисти задурманили їх своїм газом, німці ніяк не хочуть зрозуміти що світ змінився
ДУМАЮ ВРЯД ЛИ
НАДО ЛИ НАМ В ЕС
ВОПРОС СЛОЖНЫЙ
КАКОЙ ВЫХОД
СОЗДАНИЕ ВОЕННО ПОЛИТИЧЕСКО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ КОТОРЫЕ ХОТЯТ СОВМЕСТНО БЫТЬ В ТАКОМ СОЮЗЕ ДОБРОВОЛЬНО И ОСОЗНАННО...
Це вони Імію, що разом узяті менші за Зміїний, танками захищати будуть? 🤣🤬
А що сталося?!
Кому війна, а кому нові БТР на шару, та ще щоб за це гроші дали.
А ці пистюхи - "коли-небудь" - та пішли вони за руцкім судном
От він для свого грецького дому й старається, бідося!
При грамотной украинской дипломатии уже можно было поднять очень большую волну негатива к нему со стороны немцев, что могло бы вынудить его перестать нас динамить. Но нет, вместо этого умудрились нехило разосраться. Ну, ладно ещё с Венгрией - они в ЕС никакого веса не имеют, но с Германией?!?! Власть приходит и уходит, а народ остаётся и он помнит поведение и отношение. Попроще надо быть. А "самый влиятельный" со своей свитой "поймал Бога за бороду".
СхемаТоз
хз коли той шольц надумає передати танки,
шольц стає схожим брехлом як х!йло
а далі шольц кинув поляків на 200 танків і тепер навіть греки не вірять йому
тут багато гівна вилізе потім з німецькою корупцією і нашим ідіотизмом у зовнішній політиці
https://www.youtube.com/watch?v=Je6JPt0gzq0
Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.
У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.
Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
https://www.youtube.com/watch?v=Je6JPt0gzq0
Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.
Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.
Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.
Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.
В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.
Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.
А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.
Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.
Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.
У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.
Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.
Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
А так, все очікувано і навіть смішно (хоча і крізь сльози).
Нічого, може воно і на краще. Бо в ці БМП, ще треба було б вкласти купу грошей, щоб вони стали в стрій.
Нехай грекам залишаються.