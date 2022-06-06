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Німеччина (4542) Греція (351) зброя (5763)

Греція не передаватиме БМП Україні, поки не отримає Marder від Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бмп,німеччина

Речник уряду Греції Іоанніс Ойконому заявив, що країна передасть Україні радянські бронетранспортери тільки після отримання взамін сучасних німецьких БМП Marder.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як пояснив Ойконому, рішення відтермінувати передання БМП Україні пов’язане з конфліктом Афін та Анкари: Греція хоче мати достатньо засобів для захисту островів у Егейському морі, на які може претендувати Туреччина.

Читайте також: Україна може отримати з Греції понад 100 радянських БМП-1А1, - ЗМІ

Нагадаємо, в середині квітня в Міноборони Греції заявили, що більше не планують надавати Україні допомогу зброєю, тому що це послабило би власну обороноздатність. Раніше Греція передала Україні два літаки з військовою допомогою, зокрема стрілецькою зброєю та ЗРК.

Проте, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передасть Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва. Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершено процес передання техніки Греції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція підтвердила відправку в Україну БМП в обмін на техніку з Німеччини
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Топ коментарі
+33
Ім'я і національність@Ukrostap

Нікчемчина кілька місяців тому: Київ протримається максимум 72 години.

Нікчемчина сьогодні: бумласка не вторгайтесь в Росію нашими танками.
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06.06.2022 22:27
+33
Не обращайте внимание на треп этих стран. Толку не будет. Надо надеяться на страны, которые действительно нам союзники.
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06.06.2022 22:30
+26
Короче все понятно. Договорились друг на друга пальцами тыкать. Ето все что нужно знать о *гарантиях безопасности* которые нам навязывают вместо НАТО. С такими *гарантиями* нас 100 раз захватят прежде чем европи***сы дадут нам ржавый патрон
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06.06.2022 22:29
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Ім'я і національність@Ukrostap

Нікчемчина кілька місяців тому: Київ протримається максимум 72 години.

Нікчемчина сьогодні: бумласка не вторгайтесь в Росію нашими танками.
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06.06.2022 22:27 Відповісти
Так і їх абсолютно не хвилює той факт, що на російській техниці яка вторгнулась до України встановлені німецькі та французькі комплектуючі вироблені вже після 2014 року...Тому слова про те, що вони повинні не дати перемогти рф є дужі лукаві з їх сторони...
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06.06.2022 22:34 Відповісти
Нікчемчина

на що клоуни перетворили першу скрипку Європи !
Борис рішучістю та всього лише кількома міліардами доларів військової допомоги перехопив лідерство в Європі
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06.06.2022 22:47 Відповісти
іменно Британія,Франція та США,перетворили Німеччину в таку яка вона є,тому не треба вже все на самих німаків спихати,їх 70 років все з гімном мішали,щоб витравити войовничий дух,а тепер дивуються,куди поділись горді ганси,які не раз ставили Європу раком,а нема їх.войовничість тепер в Німеччині то моветон,Японії в цьому плані пощастило,бо мали дуже мало спільного в культурі з США та Британією,тому їх так "розчинити" не вдалось,плюс острів все таки не прохідний двір,яким зробили розділену Німеччину,хто її тільки не "танцював" після 45го...
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06.06.2022 23:06 Відповісти
Найбільш наполегливо її танцювали совіти. Саме їх дитям є SPD Шредера.
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06.06.2022 23:48 Відповісти
Так Украине нужны Marder!
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06.06.2022 22:28 Відповісти
Не обращайте внимание на треп этих стран. Толку не будет. Надо надеяться на страны, которые действительно нам союзники.
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06.06.2022 22:30 Відповісти
Вот уже нет! Обязательно надо тыкать немчуру в их дерьмо. Важно для истории. Не шольцами едеиными.
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06.06.2022 22:38 Відповісти
С Германией надо поддерживать отношения, поддакивать им, благодарить, улыбаться, но в плане вооружений ждать нечего. Надо что бы они максимально придерживались санкции ЕС. Большего от них ничего добиться не получится.
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06.06.2022 22:42 Відповісти
печально, но это правда. как и с австрией - "ванзинн! дизель уже по 2 ойро!" (С).
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06.06.2022 22:52 Відповісти
это будет важно, когда с россии снимут скальп, - немцы в будущей системе координат будут где-то между венгрией и австрией. всем по заслугам.
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07.06.2022 00:05 Відповісти
Та вже й так пхають їм повну пазуху : Поляки ставлять німців на місце. Світ змінюється. ВІДЕО
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06.06.2022 22:45 Відповісти
ага,доти будут "ставити",поки ганси не "підкоректують" видатки в бюджеті ЄС))) ніхто нічого німцям не зробе,досить цих вологих мрій)))
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06.06.2022 23:08 Відповісти
Саме так.В них ввп 4 трильйони доларів.В них найпотужніше виробництво в ЄС.Я не знаю,навіщо нам тут журналісти і експерти розповідають казочки.Без Німеччини і ЄС не буде.
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06.06.2022 23:13 Відповісти
ес и создан, что бы немцы туда свою продукцию спихивали.
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06.06.2022 23:32 Відповісти
ці бовдури досі не розуміють,яке це зрушення, що німці так різко підтримали всі санкції проти кацапів,бо по суті їм глибоко до лампочки вся ця "суєта" вони хоч завтра можуть відновити відносини з *********** якщо б захотіли,але ж не захотіли,терплять неабиякі збитки і нічого але ж треба в них знову потикати пальцями,при чому хто ? всякі жебраки з околиць Європи...
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06.06.2022 23:54 Відповісти
Как раз наоборот, без германии легко может быть создан союз нескольких равных по экономическому развитию стран. И он может существовать даже, без всяких дотаций из центра, на основе только общего рынка. А вот германия без союза, уже никак не проживет - это самый большой в мире рынок сбыта для ее товаров и к тому-же абсолютно без пошлинный для нее. И самый большой хаб в европе, по перепродаже газа, нефти и китайских товаров по всем европейским странам. Здесь идет игра в одни ворота. А в политическом плане союз для германии еще важнее - это "экзоскелет" (длинная рука) для увеличения ее политического влияния, которое в свою очередь, еще больше увеличивает экономическое и финансовое влияние. Очень хитрая схема, практически копия долларовой системы, но в пределах европы.
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07.06.2022 00:14 Відповісти
К сожалению этот треп и стеб идёт уже от всех стран как не печально это признавать.
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06.06.2022 23:39 Відповісти
Marder звісно гарна машинка, особливо в останній версії, але з німцями каші не звариш -

рашисти задурманили їх своїм газом, німці ніяк не хочуть зрозуміти що світ змінився
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06.06.2022 22:50 Відповісти
Потрібні, але Німеччина їх Україні не дасть. Невже ви не слідкуйте за новинами? Канцлер Шольц саботує передачу німецького озброєння Україні.
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07.06.2022 00:58 Відповісти
Короче все понятно. Договорились друг на друга пальцами тыкать. Ето все что нужно знать о *гарантиях безопасности* которые нам навязывают вместо НАТО. С такими *гарантиями* нас 100 раз захватят прежде чем европи***сы дадут нам ржавый патрон
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06.06.2022 22:29 Відповісти
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06.06.2022 22:37 Відповісти
Нато - та ж сама фігня, на жаль
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06.06.2022 23:22 Відповісти
никому не нравятся балаболы.
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06.06.2022 22:30 Відповісти
ага, тільки нашим 73%
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06.06.2022 22:54 Відповісти
вычеркиваем. интересно это с кремля или с берлина команду дали?
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06.06.2022 22:31 Відповісти
Та нє, друже. Схоже, що тут все значно гірше: Німеччині вже не вірить навіть Греція, дивлячись на те, як вони дурять нас...
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06.06.2022 22:57 Відповісти
сцыкота.., так и жди подлянку..
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06.06.2022 22:32 Відповісти
Хрін українського хліба Греції та Німеччині. Український хліб тільки друзям та союзникам.
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06.06.2022 22:33 Відповісти
Греції та Німеччині він і не потрібен. Вони можуть собі дозволити купити будь-який хліб.
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06.06.2022 22:38 Відповісти
Санта Барбара
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06.06.2022 22:33 Відповісти
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06.06.2022 22:33 Відповісти
ДА ******* .. ВОПРОС НАДО ЛИ НАМ У НАТО --
ДУМАЮ ВРЯД ЛИ
НАДО ЛИ НАМ В ЕС
ВОПРОС СЛОЖНЫЙ
КАКОЙ ВЫХОД
СОЗДАНИЕ ВОЕННО ПОЛИТИЧЕСКО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА СО СТРАНАМИ КОТОРЫЕ ХОТЯТ СОВМЕСТНО БЫТЬ В ТАКОМ СОЮЗЕ ДОБРОВОЛЬНО И ОСОЗНАННО...
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06.06.2022 22:35 Відповісти
збіговисько жебраків так собі союз,Британія не Болівар,всіх на собі не витягне,ті ж поляки хрен підуть з ЄС,яке дає дотації,а хто там основний гаманець ЄС,не підкажете?)))
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06.06.2022 23:11 Відповісти
Уже сейчас дотации в ЕС постоянно сокращаются и скоро (10 лет???) наступит момент, когда взносы станут больше чем сами дотации. Вот это и станет началом конца для ЕС - с этого момента, его будет сильно колбасить. Многие страны, которые в 1995 - 2000 годах были получателями дотаций теперь стали донорами. И если-бы, не массовое изготовление бумаги и отрицательные процентные ставки, то все накрылось-бы пластмассовым тазиком еще 10 лет тому назад.
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07.06.2022 00:33 Відповісти
Ну і добре. Не потрібен Україні металобрухт. НІчого ледарям -грекам отримувати на халяву нормальну техніку. Нехай хитрожопі далі катаються на БМП-1.
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06.06.2022 22:35 Відповісти
так і поляки на такому ж приколі хотіли заскочити в рай,з Леопардами,але німаки не дурні,халяву уже не роздають ))) Але чомусь поляки молодці,а греки мудаки)))
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06.06.2022 23:13 Відповісти
Мабуть тому,що поляки свої танки нам таки передали та й не тільки їх.А грекі лише пиз.ять.Тому Польща й замовила Абрамси замість Лепардів.А ще хитрожопі еліни хочуть відбудувати Одесу після війни.
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07.06.2022 01:19 Відповісти
Ви праві! Мітцотакіс вже вихвалявся. що оновлює оборонку. В Греції опозіційна партія та й комуняки всі проти поставок. а тут ще й єрдоганчик не дає їм спокою. По всій Європі заборонили рашистську пропаганду. а в Греції є тв канал. який держе дружок кадірки . постійно лайно льют на Україну. Не друзі вони нам зовсі
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06.06.2022 23:15 Відповісти
Може ще скажете, що греки добре ставляться до русні? Ці тв канали розраховані лише на ру.діаспору старпьоров, що виїхали до Греції в 70-80рр. Але іх онуки в сраці мали русмір і руслайкою майже не володіють.
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07.06.2022 06:48 Відповісти
Треба відроджувати свою військову промисловість - а то Зеленський знищував її 2,5 роки і зараз продовжує це робити директор Укроборонпрому Гусєв .
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06.06.2022 22:36 Відповісти
Шольц, тебя, мудака, пропердолило? Это на Украину рашка напала, а не на Грецию, - нам "Мардеры", а грекам и копейки сойдут.
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06.06.2022 22:36 Відповісти
как же грекам без Marder! чем они оливковое масло давить будут? а вот шольцу правильно не верят 100 пудов наехает
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06.06.2022 22:37 Відповісти
а как будет на немецком - и рибку съесть и.... !
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06.06.2022 22:37 Відповісти
Дранг нах остен, гітлер капут!
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06.06.2022 22:57 Відповісти
Ура!!!С Джонсоном пронесло -остается
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06.06.2022 22:39 Відповісти
через 18 минут результаты подсчета
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06.06.2022 22:43 Відповісти
вот сейчас действительно победил. всех поздравляю.
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06.06.2022 23:03 Відповісти
Якщо десь в якомусь документі поставки зустрічається слово "Німеччина" - ну ви зрозуміли да ....
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06.06.2022 22:45 Відповісти
навіщо тоді розказувати що ми вже надали, якщо ви будете надавати ці бмп коли вам нададуть мардер?
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06.06.2022 22:46 Відповісти
це нагадує український вислів «Водити козу», тобто імітування бурхливої, але безрезультатної діяльністі з гарантованим негативним результатом. чи ще кажуть "піди коте -піди хвосте"
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06.06.2022 22:47 Відповісти
Сразу видно доверяют немцам
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06.06.2022 22:49 Відповісти
Греція хоче мати достатньо засобів для захисту островів у Егейському морі, на які може претендувати Туреччина

Це вони Імію, що разом узяті менші за Зміїний, танками захищати будуть? 🤣🤬
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06.06.2022 22:49 Відповісти
я тут тільки шо уявив танковий десант на острів розміром зі Зміїний,епічне видовище мало б вийти)))
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06.06.2022 23:14 Відповісти
Греція не довіряє Німеччині?!!

А що сталося?!
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06.06.2022 22:49 Відповісти
шось як списували грекам 300 млрд боргів,то греків все в німцях влаштовувало,але ж іменно перед німцями борги були чи не найбільші,а тепер коли троха з гімна вилізли дофіга борзі стали...
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06.06.2022 23:17 Відповісти
то німці так хочуть давать як голодний срать
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06.06.2022 22:52 Відповісти
А на хуана грекам мардер? Замислили війну проти брацкой Турції? Готуються до битви за Кіпр? Чи будуть визволяти Трою від трочнців?
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06.06.2022 22:54 Відповісти
Собор св. Софії у Стамбулі не мєчєтть.
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07.06.2022 07:07 Відповісти
Один помічник краще іншого.
Кому війна, а кому нові БТР на шару, та ще щоб за це гроші дали.
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06.06.2022 22:54 Відповісти
США, Великобританія, Канада, Австралія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Данія, Швеція, Фінляндія, великою мірою Словаччина, Чехія та Румунія (можливо, і Хорватія) - це найвірніші союзники України.

А ці пистюхи - "коли-небудь" - та пішли вони за руцкім судном
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06.06.2022 22:57 Відповісти
От то як захочуть нашого зерна, чи соняшнику через продовольчу кризу то не відправляти поки гроші не ляжуть на рахунок і не хай думають як його доставити через москальські іржаві корита в чорному морі.
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06.06.2022 23:02 Відповісти
спасибо, конечно, техничному Западу за умелые финты и дриблинг, но Украина уже подзадолбалась играть без мяча..(
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06.06.2022 23:03 Відповісти
Ойконому перекладається "домобудівник", ойкономія, або ікономія - домобудівництво.
От він для свого грецького дому й старається, бідося!
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06.06.2022 23:04 Відповісти
Отже БМП нам не бачити
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06.06.2022 23:13 Відповісти
Це одна назва від БМП,їх продавали по 25 тисяч дол. як мішені для навчальних стрільб. Хитрожопі греки за цей мотлох хочуть отримати на порядки кращу техніку.
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06.06.2022 23:18 Відповісти
Как эти купленные ****** гниды достали.
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06.06.2022 23:19 Відповісти
Какого хрена мы такие нищие? У нас была вторая армия в Европе после развала. Куда все делось? Создавайте комиссии. Принимайте меры, арестовывайте, забирайте государству оборонные заводы.
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06.06.2022 23:35 Відповісти
Шольц, конечно, профессиональный динамщик, "кинул" Польшу с танками, "кинул" Украину буквально со всем, что могло бы нам помочь.
При грамотной украинской дипломатии уже можно было поднять очень большую волну негатива к нему со стороны немцев, что могло бы вынудить его перестать нас динамить. Но нет, вместо этого умудрились нехило разосраться. Ну, ладно ещё с Венгрией - они в ЕС никакого веса не имеют, но с Германией?!?! Власть приходит и уходит, а народ остаётся и он помнит поведение и отношение. Попроще надо быть. А "самый влиятельный" со своей свитой "поймал Бога за бороду".
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06.06.2022 23:37 Відповісти
в тому то й справа,що динамо німці включили саме тоді коли почали їм хамити,і це саме в той момент коли ганси готувались передавати щось серьозніше гранатометів і касок,тому всі ці висери в сторону німців,це іменно що диверсія,проти України,зроблена нашими же долбодятлами
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06.06.2022 23:58 Відповісти
греки за счет Украины укрепится хотят. хлам в Украину а им новые. хитрожопые.
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06.06.2022 23:46 Відповісти
Это показывает реальные мир. Все хитрожопые. Одна Украина, вся такая наивная была, пацифизм, миру мир, все люди братья и прочий бред.
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07.06.2022 00:46 Відповісти
Наступного разу коли палатиме Греція не надавайте наші протипожежні літаків доки Німеччина нам щось не дасть взамін це ж так працює?
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06.06.2022 23:52 Відповісти
Короче ************ ************у сосати не буде поки ***** не виділить ВанДолар третьому ************у
СхемаТоз
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06.06.2022 23:52 Відповісти
греція побачила що німці кинули польщу і не довіряють фріцам,
хз коли той шольц надумає передати танки,
шольц стає схожим брехлом як х!йло
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07.06.2022 00:22 Відповісти
Оц-тоц-первертоц...
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07.06.2022 00:28 Відповісти
ну Шольц тип мутний і скоріш за все трохи його тримають за яйола русня але і наші дибіли що закидали німецьке керівництво публічно какахами ті ще "стратеги". кому вигідно такий срач та недовіра в країнах нато? правильно... ****** ******ичу *******.
а далі шольц кинув поляків на 200 танків і тепер навіть греки не вірять йому
тут багато гівна вилізе потім з німецькою корупцією і нашим ідіотизмом у зовнішній політиці
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07.06.2022 00:33 Відповісти
Бюргеры любят российские деньги. Да и после "денационализации" Германии русскими в 1945 когда было изнасиловано по оценкам некоторых историков миллион немок, генофонд немцев после этого поменялся. Затем в годы перестройки и в 90-е еще несколько миллионов русских привалило в Германию. Российские телеканалы во всех сетях были. Сейчас многие топ чиновники до сих пор сидят на зарплате у Кремля. Поэтому и результаты
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07.06.2022 00:43 Відповісти
Тайные узы: Берлин вернулся к аргументации уровня Второй Мировой
https://www.youtube.com/watch?v=Je6JPt0gzq0
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07.06.2022 01:09 Відповісти
Почему Олаф Шольц не дает Украине оружие: русский след в деятельности канцлера Германии


Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.

У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.

Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
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07.06.2022 01:15 Відповісти
Тайные узы: Берлин вернулся к аргументации уровня Второй Мировой

https://www.youtube.com/watch?v=Je6JPt0gzq0
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07.06.2022 02:52 Відповісти
Почему Олаф Шольц не дает Украине оружие: русский след в деятельности канцлера Германии

Два года назад в Германии был большой скандал: обанкротилась финансовая компания Wireсard: оказалось, что она долгое время подделывала свои финансовые отчеты и в конце концов нарисовала у себя в балансе несуществующие в реальности 1,9 млрд. евро.

Это был большой скандал, потому что долгое время считалось, что Wireсard большая и динамичная компания с блестящим менеджментом и хорошими перспективами. Она входила в Топ-30 компаний Германии и была одной из компаний, формирующих фондовый индекс DAX. Меркель лоббировала ее в переговорах с китайцами и продвигала ее на китайском рынке и т.д.

Аудиторы ( Ernst&Young) несколько лет "не замечали" никаких проблем. Но самое главное - их не замечал финансовый регулятор BaFin. И только после того, как уже Financial Times подняла крик, BaFin зашевелился и нанял независимого аудитора (KPMG), который и обнаружил эту огромную дыру в балансе.

Так вот, BaFin находится в прямом подчинении Министерства финансов. А министром финансов в том время был Олаф Шольц. И, разумеется, на слушаниях в бундестаге по поводу этого скандала, его допросили. Он, конечно, ничего внятного в свое оправдание сказать не смог. Блеял что-то типа "мы исправимся", "нам надо обратить серьезное внимание", "я понимаю вашу озабоченность" и т.д.

В прессе ходили упорные слухи, что Шольц был подозрительно снисходителен к Wireсard, но потом скандал утих, началась история в пандемией, потом выборы в бундестаг, так это дело и заглохло.

Но! Тут есть один важный нюанс: один из топ-менеджеров Wireсard, некий Ян Марсалек, оказался российским шпионом (ГРУ) и в разгар скандала сбежал через Белоруссию в Россию, прихватив с собой практически весь архив Wireсard.

А там, в этом архиве, вся конфидециальная информация по всякого рода "чувствительным" выплатам. Остается лишь догадываться, что кроется в этом ящике Пандоры.

Так вот теперь немецкая пресса выдвигает версию, что "странное" поведение Шольца объясняется тем, что Марсалек (а значит - Кремль) держит этот архив при себе. И что его бездействие в деле Wireсard, в бытность его министром финансов, было небескорыстным. И что теперь Путин держит его за яйца.

Повторюсь, это пока лишь версия. Но скандал снова набирает обороты. Пресса кипит. И уже некоторые парламентарии требуют опять начать слушания в бундестаге и вызвать на них Олафа Шольца.

У Шольца в этой ситуации нет выхода: либо он начнет массированные поставки оружия в Украину, либо только усугубит подозрения в свой адрес. Оппозиционные христианские демократы радостно потирают руки: похоже, что не сегодня - завтра (если Шольц не одумается) у них есть хорошие шансы развалить коалицию "Светофор" и как минимум заменить ее на "Ямайка" (с Мерцем (ХДС/ХСС) в кресле канцлера), а как максимум добиться досрочных выборов. Тем более у ХДС/ХСС сейчас прекрасные рейтинги.

Это тем более реально, что младшие партнеры социалистов по правящей коалиции (зеленые и свободные демократы) активно поддерживают поставки вооружений в Украину и недоумевают по поводу позиции Шольца.

Все это наслаивается еще на то обстоятельство, что Шольц был правящим бургомистром Гамбурга, а Гамбург - побратим Санкт-Петербурга. И он много раз туда ездил. А еще он был Генсеком СДПГ тогда, когда Шредер (СДПГ) был канцлером Германии. И все это теперь сваливается в одну кучу и из этого варится варево, которое может утопить Шольца...
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07.06.2022 02:53 Відповісти
C этими греческими ПОЦАМИ все ясно.
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07.06.2022 02:54 Відповісти
Усе що пов'язано з Німеччиною в плані допомоги Україні НЕ ПРАЦЮЄ. Вони вибрали свій шлях допомоги ***** таким чином
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07.06.2022 05:22 Відповісти
ага дали бы еще кареты и тачанки короля гороха запрежонные конями с бубенцами и седло буденного....
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07.06.2022 06:40 Відповісти
Я б дуже здивувася, якби пообіцяли і зробили.
А так, все очікувано і навіть смішно (хоча і крізь сльози).
Нічого, може воно і на краще. Бо в ці БМП, ще треба було б вкласти купу грошей, щоб вони стали в стрій.
Нехай грекам залишаються.
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07.06.2022 07:48 Відповісти
Цим грекам що БМП, що Мардер, що Леопард, що сам Абрамс - нічого не міняє. Греки воювати не будуть - накладуть у гачі в перший же день і від першого же пострілу. Це вже не ті Александри, не Одіссеї, не Геракли і не Ахілеси... Нинішні греки - то продажні сикуни. Тому хай те ржаве московське залізо там і залишається...
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07.06.2022 08:25 Відповісти
З німців треба було брати вантажівки, і нам потрібні, і не важке озброєння! Іншого ми від них не дочекаємося. А греки просто хитродупі, як загалом всі інші країни, що нам дають ретро, а хочуть отримати останні моделі техніки.
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07.06.2022 08:32 Відповісти
Греция хочет сказать, что она не передаст ?
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07.06.2022 08:49 Відповісти
 
 