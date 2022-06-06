Греція не передаватиме БМП Україні, поки не отримає Marder від Німеччини

Речник уряду Греції Іоанніс Ойконому заявив, що країна передасть Україні радянські бронетранспортери тільки після отримання взамін сучасних німецьких БМП Marder.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як пояснив Ойконому, рішення відтермінувати передання БМП Україні пов’язане з конфліктом Афін та Анкари: Греція хоче мати достатньо засобів для захисту островів у Егейському морі, на які може претендувати Туреччина.

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Нагадаємо, в середині квітня в Міноборони Греції заявили, що більше не планують надавати Україні допомогу зброєю, тому що це послабило би власну обороноздатність. Раніше Греція передала Україні два літаки з військовою допомогою, зокрема стрілецькою зброєю та ЗРК.

Проте, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передасть Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва. Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершено процес передання техніки Греції.

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