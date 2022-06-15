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Надеемся, Турция сможет помочь в вывозе зерна из Украины, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что Турция поможет экспортировать украинское зерно через Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда я недавно говорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, одной из главных тем были попытки Турции способствовать заключению любого соглашения, которое позволило бы экспортировать зерно через Черное море", - отметил Столтенберг.

"Я очень надеюсь, что эти усилия приведут к чему-нибудь, но очень рано говорить, насколько успешными они будут", - добавил генсек НАТО.

По его словам, ЕС и НАТО активно заботятся о проблеме вывоза зерна из Украины.

На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в Анкаре считают выполнимым план ООН по вывозу из Украины зерна. Он отметил, что идет обсуждение создания механизма "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.

Читайте: Готовим план Б в случае невозможности деблокады морских портов, - Минагрополитики
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Топ комментарии
+8
Так Турция уже помогает вывозить украинское зерно. Правда пока судами окупантов. Но процесс же идет. А остальное не важно что зерно украли или оно в крови.
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15.06.2022 13:32
+5
Гімна на лопаті і Столтенбергу і хитрожопій туреччині
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15.06.2022 14:05
+4
У меня ощущение, что вывезли ещё не всё , осталось зерно и всё, проект будут закрывать. 😪 Вместо того, чтобы оружием помочь, готовы, как угодно, только вывезти хлеб.
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15.06.2022 13:25
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********** жопечєшеце...
Це нато в змозі щось саме зробити?
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15.06.2022 13:24 Ответить
У меня ощущение, что вывезли ещё не всё , осталось зерно и всё, проект будут закрывать. 😪 Вместо того, чтобы оружием помочь, готовы, как угодно, только вывезти хлеб.
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15.06.2022 13:25 Ответить
вывоз хлеба необходим прежде всего УКРАИНЕ.
Цены сейчас отличные, у нас все элеваторы забиты - новый урожай девать некуда.
А это - МИЛЛИАРДЫ. Которые нам так нужны - на зп, на пенсии, беженцам, на закупку оружия.
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15.06.2022 13:30 Ответить
Для начало нужно собрать новый урожай,который некуда девать.
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15.06.2022 14:11 Ответить
ты дебил, чтобы было куда девать новый урожай, нужно сначала вывезти старый.
ох и кончене...
понабирали тупых ботов, куда только пригожин смотрит.
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15.06.2022 14:15 Ответить
Во первых,конченый дебил это ты,во вторых,если кацапы спалят поля,то тебе не понадобятся мелиарды,так как ты за эти деньги нечего не купиш.
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15.06.2022 14:40 Ответить
Стандартна позиція Столтенберг і НАТО хлібчик нам дай, а закрити небо вам х#р...
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15.06.2022 13:26 Ответить
Туреччина і зараз допомога росіі вивозити награбоване зерно. А вона член НАТО та блокує вступ Швеції та Фінляндії , що відповіда інтересам росіі. Так що таке НАТО , і для кого воно існує?
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15.06.2022 13:29 Ответить
Турция закрыла проливы для ВМФ России. Поэтому в Черном море нет ни Балтийского ни Тихоокеанского флотов РФ.
После этого Турция может брать наш хлеб даже даром - мы никогда с Турками за это не расплатимся..
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15.06.2022 13:32 Ответить
Весь флот который был нужен РФ она завела в Черное море ещё до войны и сейчас подтягивает судоходными каналами даже с Каспия...
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15.06.2022 13:41 Ответить
ах, так вот почему и Балтийский и Тихоокеанский флоты месяц стояли у Босфора, уговаривая Эрдогана зайти, потом устроили еще на месяц стрельбы и учения в Средиземном море - потому что им так в Черное море не хотелось?
логика опупительная.
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15.06.2022 14:17 Ответить
С Балтийского моря через системы каналов и Волгу россия может перебросить на Черное море различные малые боевые единицы. Для передислокации кораблей и катеров русские используют Волго-Донской судоходный канал. Его после дноуглубления начиная с 2012 года. Канал обеспечивает прохождение судов с осадкой до 4,5 метров, длиной до 118 метров, шириной до 18 метров (длина и ширина по габаритам шлюзов), самые интересные - это два сторожевика (фрегата) проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан" водоизмещением чуть более 2000 тонн, с противокорабельным ракетным комплексом "Уран" - по две четырехракетных пусковых установки. Мало того, на "Дагестане" есть и стандартная 8-ячеечная пусковая установка для ракет "Калибр". Также на них есть 76-мм и 30-мм артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы....
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15.06.2022 14:36 Ответить
Так Турция уже помогает вывозить украинское зерно. Правда пока судами окупантов. Но процесс же идет. А остальное не важно что зерно украли или оно в крови.
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15.06.2022 13:32 Ответить
Гімна на лопаті і Столтенбергу і хитрожопій туреччині
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15.06.2022 14:05 Ответить
Турки можуть тільки за дєньгі)
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15.06.2022 14:07 Ответить
Нужна не просто помощь, а четкий алгоритм и ответственность пошагово!
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15.06.2022 16:51 Ответить
Докотилися сикливі барани - столтенберги до питань вивезення зерна з України. Це питання Генсека НАТО? А про військову допомогу Україні - ні-гу-гу?
Час уже замінити цю шмаркату бездарь...
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15.06.2022 18:14 Ответить
 
 