Сподіваємось, Туреччина зможе допомогти у вивезенні зерна з України, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Туреччина допоможе експортувати українське зерно через Чорне море.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Коли я нещодавно говорив із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, однією з головних тем були спроби Туреччини сприяти укладенню будь-якої угоди, яка дозволила б експортувати зерно через Чорне море", - зазначив Столтенберг.
"Я дуже сподіваюся, що ці зусилля приведуть до чогось, але дуже рано говорити, наскільки успішними вони будуть", - додав генсек НАТО.
За його словами, ЄС та НАТО активно опікуються проблемою вивезення зерна з України.
Минулого тижня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявляв, що в Анкарі вважають здійсненним план ООН щодо вивезення з України зерна. Він зазначив, що триває обговорення щодо створення механізму "зернового коридору" у Чорному морі за участю ООН, Росії, України і Туреччини.
Будь ласка, зачекайте...
Це нато в змозі щось саме зробити?
Цены сейчас отличные, у нас все элеваторы забиты - новый урожай девать некуда.
А это - МИЛЛИАРДЫ. Которые нам так нужны - на зп, на пенсии, беженцам, на закупку оружия.
ох и кончене...
понабирали тупых ботов, куда только пригожин смотрит.
После этого Турция может брать наш хлеб даже даром - мы никогда с Турками за это не расплатимся..
логика опупительная.
Час уже замінити цю шмаркату бездарь...