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Требуется помощь с приобретением снайперского прицела для винтовки воину Петраковскому

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гвинтівка

Работник "Українських Новин", старший сержант теробороны Ирпеня ВСУ Александр Петраковский нуждается в снайперском прицеле для винтовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт агентства.

Снайперский прицел для нее стоит 105 тысяч гривен. 40 тысяч гривен передаст благотворительный фонд, а еще 65 тысяч гривен необходимо собрать.

"Українські Новини" просят волонтеров, бизнесменов или всех тех, кто имеет такую возможность помочь Петраковскому приобрести этот прицел для эффективного выполнения боевых задач на востоке Украины.

Средства можно отправить непосредственно на карту Александра Петраковского - 4132 8170 0880 5749.

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Топ комментарии
+19
Може просто скасувати МО через непотрібність?
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15.06.2022 14:00
+13
Ремінгтон 700 з важким стволом? судячи по формі за твора - під збільшений калібр. +200 від мене!
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15.06.2022 14:01
+10
у зелупкі тепла ванна, йому єрмак, абдрістовіч, падаляк, кіріл тімашенка регулярно жовтенької тепленької підливають, ну шоп вова у канфорті був
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15.06.2022 14:47
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Може просто скасувати МО через непотрібність?
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15.06.2022 14:00 Ответить
Ремінгтон 700 з важким стволом? судячи по формі за твора - під збільшений калібр. +200 від мене!
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15.06.2022 14:01 Ответить
а что зелебубка... не читает Интернет? или его от него ограждают заведующий магазина нижнего женского белья, ставленник вора енакиевского, дерьмак и журнашлюх паддоляка... мог бы сам, отвлекшись от дел, прочитать и тихо решить вопрос...
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15.06.2022 14:39 Ответить
у зелупкі тепла ванна, йому єрмак, абдрістовіч, падаляк, кіріл тімашенка регулярно жовтенької тепленької підливають, ну шоп вова у канфорті був
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15.06.2022 14:47 Ответить
жовтенька це лімонад?
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15.06.2022 20:05 Ответить
ну.... можна і так сказать)
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15.06.2022 22:22 Ответить
може через сайт чи фейсбук укр новин, на які цензор посилається?
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15.06.2022 15:25 Ответить
https://www.facebook.com/denys.ivanesko/posts/5000837620029155
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15.06.2022 15:53 Ответить
Я конечно не профи.... Но это разве не дореволюционная берданка какая-то? Покупать на неё соврем прицел?
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15.06.2022 18:15 Ответить
да ви бл*** охy***... Зєля де?
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15.06.2022 18:43 Ответить
+1000
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16.06.2022 10:04 Ответить
 
 