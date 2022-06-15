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Потрібна допомога із придбанням снайперського прицілу для гвинтівки воїну Петраковському
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Працівник "Українських Новин", старший сержант тероборони Ірпеня ЗСУ Олександр Петраковський потребує снайперського прицілу для гвинтівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт агентства.
Снайперський приціл для неї коштує 105 тис. гривень. 40 тис. гривень передасть благодійний фонд, а ще 65 тис. гривень необхідно зібрати.
"Українські Новини" просять волонтерів, бізнесменів або всіх тих, хто має таку можливість допомогти Петраковському придбати цей приціл для ефективного виконання бойових завдань на сході України.
Кошти можна надіслати безпосередньо на картку Олександра Петраковського - 4132 8170 0880 5749.
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