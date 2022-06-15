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Потрібна допомога із придбанням снайперського прицілу для гвинтівки воїну Петраковському

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гвинтівка

Працівник "Українських Новин", старший сержант тероборони Ірпеня ЗСУ Олександр Петраковський потребує снайперського прицілу для гвинтівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт агентства.

Снайперський приціл для неї коштує 105 тис. гривень. 40 тис. гривень передасть благодійний фонд, а ще 65 тис. гривень необхідно зібрати.

"Українські Новини" просять волонтерів, бізнесменів або всіх тих, хто має таку можливість допомогти Петраковському придбати цей приціл для ефективного виконання бойових завдань на сході України.

Кошти можна надіслати безпосередньо на картку Олександра Петраковського - 4132 8170 0880 5749.

Читайте: Сільський вчитель із Грузії Апхазава зібрав $700 тис. на допомогу Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Може просто скасувати МО через непотрібність?
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15.06.2022 14:00
+13
Ремінгтон 700 з важким стволом? судячи по формі за твора - під збільшений калібр. +200 від мене!
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15.06.2022 14:01
+10
у зелупкі тепла ванна, йому єрмак, абдрістовіч, падаляк, кіріл тімашенка регулярно жовтенької тепленької підливають, ну шоп вова у канфорті був
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15.06.2022 14:47
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Може просто скасувати МО через непотрібність?
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15.06.2022 14:00 Відповісти
Ремінгтон 700 з важким стволом? судячи по формі за твора - під збільшений калібр. +200 від мене!
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15.06.2022 14:01 Відповісти
а что зелебубка... не читает Интернет? или его от него ограждают заведующий магазина нижнего женского белья, ставленник вора енакиевского, дерьмак и журнашлюх паддоляка... мог бы сам, отвлекшись от дел, прочитать и тихо решить вопрос...
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15.06.2022 14:39 Відповісти
у зелупкі тепла ванна, йому єрмак, абдрістовіч, падаляк, кіріл тімашенка регулярно жовтенької тепленької підливають, ну шоп вова у канфорті був
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15.06.2022 14:47 Відповісти
жовтенька це лімонад?
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15.06.2022 20:05 Відповісти
ну.... можна і так сказать)
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15.06.2022 22:22 Відповісти
може через сайт чи фейсбук укр новин, на які цензор посилається?
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15.06.2022 15:25 Відповісти
https://www.facebook.com/denys.ivanesko/posts/5000837620029155
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15.06.2022 15:53 Відповісти
Я конечно не профи.... Но это разве не дореволюционная берданка какая-то? Покупать на неё соврем прицел?
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15.06.2022 18:15 Відповісти
да ви бл*** охy***... Зєля де?
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15.06.2022 18:43 Відповісти
+1000
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16.06.2022 10:04 Відповісти
 
 