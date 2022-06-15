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Германия (6010) Россия (91250) актив (77)

Германия заморозила российские активы на 4,48 млрд евро

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

гроші,долар

Германия по состоянию на сегодняшний день заморозила российские активы на сумму 4,48 млрд евро, об этом рассказал министр финансов страны Кристиан Линднер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Под замораживание также попали инвестиции компании, отмечается в публикации.

Как сообщалось, Германия создаст национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение, в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России.

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Що скаже мельник?
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15.06.2022 16:18 Ответить
Ага. А 10.4 милиарда даст Газпром чтоб избежать санкционных рисков. Охренненная арифметика выходит
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15.06.2022 16:20 Ответить
Газпрому*
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15.06.2022 16:26 Ответить
Интересно какая эта часть денег в Германии москальских подсанкционных лиц и компаний?)
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15.06.2022 16:22 Ответить
Похрєн ваше мороження. Продайте зброю.
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15.06.2022 16:28 Ответить
Вы шо поверили?
Это не серьёзно
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15.06.2022 16:30 Ответить
Заморозила 4млрд заплатила 100, не перепутайте
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15.06.2022 16:39 Ответить
Що там з тими касками які вони два місяці тому ніби то передали Україні?Люди кажуть,що вони ще не доїхали...їх що,німці через Пекін відправили аліекспресом?
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15.06.2022 17:18 Ответить
Заморозила на 4 розморозила на 40.
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15.06.2022 18:29 Ответить
 
 