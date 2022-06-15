Германия заморозила российские активы на 4,48 млрд евро

Германия по состоянию на сегодняшний день заморозила российские активы на сумму 4,48 млрд евро, об этом рассказал министр финансов страны Кристиан Линднер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Под замораживание также попали инвестиции компании, отмечается в публикации.

Как сообщалось, Германия создаст национальный реестр активов, подпадающих под санкции или имеющих непонятное происхождение, в рамках усилий по повышению эффективности санкций против России.

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