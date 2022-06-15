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Німеччина (4527) Росія (47196) актив (117)

Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

гроші,долар

Німеччина станом на зараз заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро, розповів міністр фінансів країни Крістіан Лінднер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Під заморожування потрапили також інвестиції компаній, зазначається у публікації.

Німеччина також створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.

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Що скаже мельник?
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15.06.2022 16:18 Відповісти
Ага. А 10.4 милиарда даст Газпром чтоб избежать санкционных рисков. Охренненная арифметика выходит
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15.06.2022 16:20 Відповісти
Газпрому*
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15.06.2022 16:26 Відповісти
Интересно какая эта часть денег в Германии москальских подсанкционных лиц и компаний?)
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15.06.2022 16:22 Відповісти
Похрєн ваше мороження. Продайте зброю.
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15.06.2022 16:28 Відповісти
Вы шо поверили?
Это не серьёзно
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15.06.2022 16:30 Відповісти
Заморозила 4млрд заплатила 100, не перепутайте
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15.06.2022 16:39 Відповісти
Що там з тими касками які вони два місяці тому ніби то передали Україні?Люди кажуть,що вони ще не доїхали...їх що,німці через Пекін відправили аліекспресом?
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15.06.2022 17:18 Відповісти
Заморозила на 4 розморозила на 40.
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15.06.2022 18:29 Відповісти
 
 