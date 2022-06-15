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Новости За рубежомВойна в Украине
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блокада (1651) зерно (996) Турция (3231) Чавушоглу (124) Черное море (1331) разминирование (605)

Чтобы возить зерно, разминировать Черноморское побережье необязательно, - глава МИД Турции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

чавушоглу

Необходимости разминирования черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет. Безопасный маршрут для судов можно проложить по направлениям, в которых нет минной угрозы.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как подчеркнул Чавушоглу в среду во время разговора с журналистами в Анкаре, очистка морской зоны от мин в соответствии с планом ООН может занять некоторое время.

"Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы в три порта, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить путеводителями. После вхождения судов в зону безопасности они будут досматриваться", - сказал Чавушоглу.

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Кроме того, глава МИД Турции назвал реализуемым план ООН по вывозу украинского зерна.

"Мы ожидаем ответа от России по данному вопросу. Турция поддерживает данный план. Если стороны поддержат инициативу, то мы можем организовать в Стамбуле встречу по обсуждению деталей", - сказал он.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что РФ и Турция достигли предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
ага еще кацапам покажите где мины по фарватеру установлены а где нет
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15.06.2022 16:30
+17
Це так, якщо під виглядом надання коридору росія не планує захопити порти. Але на справді росії як раз зерно до лампочки, її цікавлять виключно міни які заважають військовим діям.
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15.06.2022 16:33
+14
Всё, где участвуют кацапы мутно.
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15.06.2022 16:32
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ага еще кацапам покажите где мины по фарватеру установлены а где нет
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15.06.2022 16:30 Ответить
Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии Минобороны по вывозу зерна из украинских портов - ТАСС. https://t.me/charter97_org/75736
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15.06.2022 17:34 Ответить
все что пишет тасс - это ложь - в принципе и по умолчанию
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15.06.2022 18:05 Ответить
тут касаби вбивають наших людей а тебе яничар сраний цікавить тільки зерно... а щоб курди тобі яйця полоскотали... і так добряче
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15.06.2022 21:39 Ответить
Всё, где участвуют кацапы мутно.
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15.06.2022 16:32 Ответить
а ще більше мутно і небезпечно для України і її народу ,де участь беруть рашистський окупант і його турецький посібник.Що це так, вказують окупація українського Криму в 2014 році і нинішня війна.І про окупацію Криму і про нинішню війну ,рашист мав завірення від турка-Ердогана ,що той ніяким чином не буде вмішуватися,а навпаки по мірі можливості відстоювати і свої і рашистські інтереси в Чорному морі.
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15.06.2022 16:56 Ответить
Це так, якщо під виглядом надання коридору росія не планує захопити порти. Але на справді росії як раз зерно до лампочки, її цікавлять виключно міни які заважають військовим діям.
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15.06.2022 16:33 Ответить
А турок договірняк з розкрадання зерна
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15.06.2022 16:44 Ответить
А порты с земли никто не защищает, что их так просто захватить?
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15.06.2022 16:54 Ответить
все це тхне...
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15.06.2022 16:33 Ответить
будь-який створений безпечний шлях впродовж доби-двох буде використаний мордором для цілей, несумісних з мирним експортом зернових...
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15.06.2022 16:34 Ответить
пнх
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15.06.2022 16:35 Ответить
Хаха, чего не сделаешь ради 25 процентной скидки
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15.06.2022 16:36 Ответить
НАСЧЕТ ЗЕРНА ВЫВОЗА ЕГО С УКРАИНЫ ПОРА КИЕВУ ЧЕТКО ДАТЬ ПОНЯТЬ.. К ЗЕРНУ И ЕГО ВЫВОЗУ БУДЕТ ТОГДА ПОСТАВЛЕН ВОПРОС ---КОГДА УКРАИНА ПОЛУЧИТ ВСЕ ОГОВОРЕННОЕ ВООРУЖЕНИЕ НЕ ГДЕ ТО НА СКЛАДАХ или на бумагах в теории и где ток Новому Году.. а вчера еще...А В УКРАИНЕ НА ПОЛЕ БОЯ КАЗАРМАХ И СНАБЖЕННОЕ БОЕПРИПАСАМИ КОГДА В МОРСКИХ ПОРТАХ НЕБО БУДУТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТО КОНТРОЛЬ БУДЕТ АВИАЦИЯ НАТО И УКРАИНА ПВО НАШЕ И НАТО ПРОТИВОКАРАБЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ САМОЛЕТЫ ЛОДКИ И МИНЫ ТОРПЕДЫ от подлодок России ОТ НАТО.... вот тогда приступим к вопросу вывоза зерна через морпорта Пивдений южный, Одесса и Черноморский... а + также речные порты.. Б-Днестровский и Измаильский и Рени порты.... зерно реально полностью вывозом сделать за полтора месяца максимум 2.. так что вопрос-- как скоро мы получим вооружение боеприпасы технику авиацию и так далее--- тем скорее голодные перестануть голодать... вот такая должна быть увязка..оружие -против зерна..... нет оружия - нет еды...
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15.06.2022 16:39 Ответить
Правильно

Только почему-то все про голод говорят
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15.06.2022 17:07 Ответить
Турецьким поплічникам кацапів нетурбуватися! Ніхто їх за переговорну площадку несприйматиме. Турція країна беззаконня
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15.06.2022 16:40 Ответить
В принципе можно, но только с одним условием: в фарватере постоянно будут находиться 2 корабля НАТО, американский крейсер и британский эсминец.
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15.06.2022 16:40 Ответить
Доки турки незаймуть правильну позицфю,ніякого зерна недавати. Жрати захочуть порозумнішають!!!
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15.06.2022 16:42 Ответить
Ну звісно. І попісяти в принципі можна не знімаючи штани. )))
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15.06.2022 16:43 Ответить
Після входження суден у зону безпеки їх оглядатимуть Джерело: https://censor.net/ua/n3348145


это как в донецкий аэропорт - будут шмонать со *********** ?
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15.06.2022 16:44 Ответить
Украинская власть совсем тупая ? Оккупант разрушил все НПЗ - и теперь 40% топлива в Украине не хватает . И не будет хватать до конца войны , бо доставить нечем .
ТАНКЕРЫ войти в украинские воды не могут
‼️‼️‼️
ТОПЛИВО В ОБМЕН НА ЗЕРНО ‼️‼️‼️

может Алиев будет гонять танкеры с топливом в обмен на зерно ?
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15.06.2022 16:49 Ответить
В чём он их гонять будет, в ванной?
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15.06.2022 16:55 Ответить
не обязательно решать проблему зерна - решите проблему с флотом агрессора
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15.06.2022 16:49 Ответить
Єрдоган забере 25% зерна за посередництво...
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15.06.2022 16:57 Ответить
Обрали не лоха...аж 73%...тепер не Вийте ...коломойский вас нагодує... зернятком по самі вуха...
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15.06.2022 17:01 Ответить
Як ви вже осточортіли з оцими бенями петлями вовами 73%на 25%, 0,7 на чекушку , все ніяк не поділите Україну . Стидоба
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15.06.2022 17:11 Ответить
Янычар шото знает.....
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15.06.2022 17:23 Ответить
Які три порти та хто оглядатиме? Якщо турки планують таким чином легалізувати вивіз українського зерна кацапами з портів окупованого Маріуполя чи Бердянська, та ще хочуть, щоб кацапи судна оглядали, тоді пішли вони візантійською ходою за кацапським кораблем
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15.06.2022 18:05 Ответить
А я в тому навіть плюс бачу. Кацапські міни дрейфують, отже є хороший шанс для кацапокорит на отріцатєльноє всплитіє від своїх же мін)))
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15.06.2022 18:07 Ответить
 
 