Чтобы возить зерно, разминировать Черноморское побережье необязательно, - глава МИД Турции

Необходимости разминирования черноморского побережья Украины для начала транспортировки зерна нет. Безопасный маршрут для судов можно проложить по направлениям, в которых нет минной угрозы.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как подчеркнул Чавушоглу в среду во время разговора с журналистами в Анкаре, очистка морской зоны от мин в соответствии с планом ООН может занять некоторое время.

"Районы нахождения морских мин известны. Можно создать безопасные выходы в три порта, и это позволит судам следовать без какой-либо угрозы. Украинские катера будут служить путеводителями. После вхождения судов в зону безопасности они будут досматриваться", - сказал Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 стран оказывают Украине поддержку в разминировании территории

Кроме того, глава МИД Турции назвал реализуемым план ООН по вывозу украинского зерна.

"Мы ожидаем ответа от России по данному вопросу. Турция поддерживает данный план. Если стороны поддержат инициативу, то мы можем организовать в Стамбуле встречу по обсуждению деталей", - сказал он.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что РФ и Турция достигли предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы.