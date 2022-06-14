РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14711 посетитель онлайн
Новости Война в Украине
976 6
МВД (9221) пособие (576) разминирование (603)

30 стран оказывают Украине поддержку в разминировании территории

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міни

Помощь для Украины в проведении разминирования территории оказывают 30 стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщила представитель Министерства внутренних дел Украины Алена Матвеева.

Она отметила, что масштабы загрязнения территорий взрывоопасными предметами и интенсивность работ требуют привлечения и постоянного обновления ресурсов. В первую очередь, речь идет об обеспечении подразделений пожарно-спасательной техникой и техникой для разбора завалов, средствами индивидуальной защиты для спасателей и т.д.

"Европейские страны готовы и дальше оказывать нам необходимую поддержку (для разминирования – ред). Один из уже эффективно работающих каналов — Европейский механизм гражданской защиты... продолжает обеспечивать помощь для Украины силами 30 стран: привлечены все 27 стран ЕС, а также Норвегия, Турция и Северная Македония", - сказала Матвеева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1,3 тыс. тел гражданских эксгумировано на освобожденной от оккупантов территории Киевщины, - МВД

Она уточнила, что за более чем 100 дней войны Украине предоставили 40 тысяч тонн поддержки для разминирования, в частности, около 400 пожарно-спасательных машин, спецоборудования и одежды, которые необходимы украинским спасателям для обезвреживания "наследия" российских войск.

Кроме того, Матвеева отметила, что 18 международных организаций изъявили желание предоставить гуманитарную помощь для разминирования, а также идет работа над проектами по разминированию с привлечением зарубежных экспертов.

Также читайте: В течение суток пиротехники обезвредили 169 взрывоопасных предметов на территории Украины, - МВД
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте краще дуже потрібної Україні зброї та **********...
показать весь комментарий
14.06.2022 15:30 Ответить
Треба відкривати сумісни перприемства терміново
показать весь комментарий
14.06.2022 15:48 Ответить
‼️‼️В мене є класна ідея :
домовитися з прикордонними з Україною країнами в виділенні для України ОФШОРНИХ ЗОН , шоб українці там відкривали підприємства ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАЇНИ . Таким чином предприемці будут захищеними від бамбордувань і будут снабжати Україну товарами
показать весь комментарий
14.06.2022 15:47 Ответить
Вивезти весь інженерний підрозділ фірми Антовова у Словаччіну і зробити нове підприємство . Словаки теж дуже добрі аєроінженери і вони вже зробили літаючий автомобіл
показать весь комментарий
14.06.2022 15:50 Ответить
Странно что так много заминировано...Матвеева каже что ,58%...Украины заминировано...
показать весь комментарий
14.06.2022 15:53 Ответить
Насамперед, слід евакуювати населення та замінувати всю прикордонну смугу з ворожими державами рф-білорусь, поступово перетворюючи її у безперервну лінію оборонних рубежів з опорними пунктами в прикордонних населених пунктах. Крім того, дорожне покриття всіх автомобільних доріг, мости, віадуки на 30 км від лінії кордону треба знищити, а залізничні колії й інфраструктуру аж до вузлових станцій - розібрати й вивезти в інші регіони.
показать весь комментарий
14.06.2022 15:55 Ответить
 
 