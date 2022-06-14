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30 країн надають Україні підтримку у розмінуванні території

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

Допомогу для України у проведенні розмінування території надають 30 країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

Вона зауважила, що масштаби забруднення територій вибухонебезпечними предметами та інтенсивність робіт потребують залучення й постійного оновлення ресурсів. Насамперед йдеться про забезпечення підрозділів пожежно-рятувальною технікою і технікою для розбору завалів, засобами індивідуального захисту для рятувальників тощо.

"Європейські країни готові й надалі надавати нам необхідну підтримку (для розмінування - ред). Один із каналів, що вже ефективно працює, — Європейський механізм цивільного захисту... продовжує забезпечувати допомогу для України силами 30 країн: залучено всі 27 країн ЄС, а також Норвегія, Туреччина і Північна Македонія", - сказала Матвєєва.

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Вона уточнила, що за понад 100 днів війни Україні надали 40 тисяч тонн підтримки для розмінування, зокрема, близько 400 пожежно-рятувальних машин, спецобладнання та одягу, необхідних українським рятувальникам у знешкоджені "спадщини" російських військ.

Крім того, Матвєєва зауважила, що 18 міжнародних організацій виявили бажання надати гуманітарну допомогу для розмінування, також триває робота над проєктами з розмінування із залученням закордонних експертів.

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Дайте краще дуже потрібної Україні зброї та **********...
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14.06.2022 15:30 Відповісти
Треба відкривати сумісни перприемства терміново
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14.06.2022 15:48 Відповісти
‼️‼️В мене є класна ідея :
домовитися з прикордонними з Україною країнами в виділенні для України ОФШОРНИХ ЗОН , шоб українці там відкривали підприємства ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАЇНИ . Таким чином предприемці будут захищеними від бамбордувань і будут снабжати Україну товарами
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14.06.2022 15:47 Відповісти
Вивезти весь інженерний підрозділ фірми Антовова у Словаччіну і зробити нове підприємство . Словаки теж дуже добрі аєроінженери і вони вже зробили літаючий автомобіл
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14.06.2022 15:50 Відповісти
Странно что так много заминировано...Матвеева каже что ,58%...Украины заминировано...
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14.06.2022 15:53 Відповісти
Насамперед, слід евакуювати населення та замінувати всю прикордонну смугу з ворожими державами рф-білорусь, поступово перетворюючи її у безперервну лінію оборонних рубежів з опорними пунктами в прикордонних населених пунктах. Крім того, дорожне покриття всіх автомобільних доріг, мости, віадуки на 30 км від лінії кордону треба знищити, а залізничні колії й інфраструктуру аж до вузлових станцій - розібрати й вивезти в інші регіони.
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14.06.2022 15:55 Відповісти
 
 