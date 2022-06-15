Украина переживает решающий момент на поле боя, - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Запад не должен сбавлять обороты оборонной поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ставки слишком высоки. Украина переживает решающий момент на поле боя. И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки своих боевых целей, Россия переместила свой фокус на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина", - сказал Остин на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.

Остин подчеркнул, что лично благодарен за значительную помощь по безопасности, которую предоставила Украине контактная группа.

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"Но мы не можем себе позволить сдаться и сбавлять обороты", - добавил Остин.