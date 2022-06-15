РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9614 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
13 054 21
война (46726) Остин Ллойд (284)

Украина переживает решающий момент на поле боя, - Остин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

остін,ллойд

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Запад не должен сбавлять обороты оборонной поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ставки слишком высоки. Украина переживает решающий момент на поле боя. И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки своих боевых целей, Россия переместила свой фокус на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина", - сказал Остин на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.

Остин подчеркнул, что лично благодарен за значительную помощь по безопасности, которую предоставила Украине контактная группа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники из вертолетов ударили по скоплению оккупантов в Николаевской области, - ОК "Південь"

"Но мы не можем себе позволить сдаться и сбавлять обороты", - добавил Остин.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Остин, это уже третий такой момент, о котором вы тут заявляете, давайте оружие и не будет таких моментов, просто будем гнать орков к себе домой или закапывать их в землю.
показать весь комментарий
15.06.2022 16:55
+8
Без Украины НАТО не будет сильной военной организацией
показать весь комментарий
15.06.2022 16:53
+5
Не надо их тут закапывать, в черный пакет и мамке почтой раисси
показать весь комментарий
15.06.2022 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без Украины НАТО не будет сильной военной организацией
показать весь комментарий
15.06.2022 16:53 Ответить
Остин, это уже третий такой момент, о котором вы тут заявляете, давайте оружие и не будет таких моментов, просто будем гнать орков к себе домой или закапывать их в землю.
показать весь комментарий
15.06.2022 16:55 Ответить
Не надо их тут закапывать, в черный пакет и мамке почтой раисси
показать весь комментарий
15.06.2022 17:02 Ответить
Раися ожидаемо отказывается принимать собственное гнилое пушечное мясо.
Предлагаю сваливать эту гниль вдоль границы с раисей. землю эта пьянь не удобрит, а свиноматки пусть роются вперде. Ну, и может, через трупы своих свинособаки не станут танками ездить на нашу землю, но это не точно...
показать весь комментарий
15.06.2022 18:14 Ответить
Поставили клістрони та й ппо щось там збиває. Мерзенна жаба колаборант тримала їх в підвалі, поки ракети вбивали українців.
показать весь комментарий
15.06.2022 16:58 Ответить
Если и на этой встрече ничего не решат, Украине следует переходить, как говорил господин Пионтковский на план Б - Военный союз Украина - Польша - Великобритания
показать весь комментарий
15.06.2022 17:05 Ответить
Старий кацап марить. Польща і Британія і так по максимуму нас підтримують. Що ще вони дадуть? Пришлють солдат? Зброя, яку вони мають і не дали, або потрібна їм самим для мінімальної обороноздатності, або не може бути передана без дозволу країни походження.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:22 Ответить
Это ни о чём и ничего уже не изменит в данный момент времени.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:38 Ответить
Тайные поставки Пентагона в Украину засекречены...то что нарыли журналисты капля в море...
показать весь комментарий
15.06.2022 17:05 Ответить
Пошевелюйтесь там, техніка в Європі є, пора давити колорадів.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:06 Ответить
***** столтенберг уже заявил,что надо сдать ***** Украину.нато-импотентная структура,какого-то плешивого мудака забоялась.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:07 Ответить
Кацап, здесь водки нет.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:34 Ответить
Если бы ху*ло напал не на Украину,а на страны нато,я думаю что нато бы уже не небыло.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:10 Ответить
У НАТО зрадника не було, щоб пропустити російські війська через натовський Чонгар.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:48 Ответить
Просто у нато небыло чонгара.
показать весь комментарий
15.06.2022 18:04 Ответить
РабZeя перекинула на Донбасс 2 ж/д эшелона с танками Т-62
..60-х годов выпуска. ...советское дерьмо самое крутое...на очереди Т-34...
показать весь комментарий
15.06.2022 17:16 Ответить
Там був ще танк Т-28 "Кіров" з двома баштами.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:52 Ответить
Не только Украина переживают решительный момент - США тоже, и в не меньшей степени, хотя и без людских потерь. Поражение Украины при вялой поддержке Запада будет понято, прежде всего Китаем, как отказ Америкой от своей роли блюстителя мирового порядка. Как трусость, проще говоря. И поехало. Для начала Тайвань - не завтра, конечно, но аннексия неизбежна. Потом купленная уже на корню Микронезия - не в смысле военного захвата, но там будут китайские базы. ЮВ Азия: Камбоджа, Лаос, Бирма уже готовы ко услугам. Африка, половина которой уже китайцами куплена.

Первый звонок для США прозвенел в Афганистане - более позорной эвакуации трудно было себе представить. Не дайте прозвенеть второму - в Украине, потому что третьего может и не быть - сразу наснется шоу.
показать весь комментарий
15.06.2022 17:33 Ответить
вузкокі вже викунули американців з Африки та середньої Азії, лізуть до центральної Америки та зазіхаються на південно-східну Азію ... рашисти хочуть влізти у східну та центральну Європу ... іранці до Аравії ... і все це на фоні кволості США ... нащо всі ті рамштайни, коли у вас на склад безліч зброї, там на три війни вистачить?!
показать весь комментарий
15.06.2022 18:00 Ответить
 
 