УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11321 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
13 054 21
війна (56365) Остін Ллойд (367)

Україна переживає вирішальний момент на полі бою, - Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

остин

Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що Захід не має зменшувати оберти оборонної підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ставки надто високі. Україна переживає вирішальний момент на полі бою. І ми бачимо те, про що нас попереджав президент Зеленський. Після невдачі у захопленні Києва та переоцінки своїх бойових цілей, Росія перемістила свій фокус на Донбас. І ми не можемо недооцінювати виклик, з яким стикається Україна", - сказав Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

Він підкреслив, що особисто вдячний за значну безпекову допомогу, яку надала Україні контактна група.

"Але ми не можемо собі дозволити здатися і зменшувати оберти", - додав Остін.

Також читайте: У Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-3" з питань оборони України

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Остин, это уже третий такой момент, о котором вы тут заявляете, давайте оружие и не будет таких моментов, просто будем гнать орков к себе домой или закапывать их в землю.
показати весь коментар
15.06.2022 16:55
+8
Без Украины НАТО не будет сильной военной организацией
показати весь коментар
15.06.2022 16:53
+5
Не надо их тут закапывать, в черный пакет и мамке почтой раисси
показати весь коментар
15.06.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без Украины НАТО не будет сильной военной организацией
показати весь коментар
15.06.2022 16:53 Відповісти
Остин, это уже третий такой момент, о котором вы тут заявляете, давайте оружие и не будет таких моментов, просто будем гнать орков к себе домой или закапывать их в землю.
показати весь коментар
15.06.2022 16:55 Відповісти
Не надо их тут закапывать, в черный пакет и мамке почтой раисси
показати весь коментар
15.06.2022 17:02 Відповісти
Раися ожидаемо отказывается принимать собственное гнилое пушечное мясо.
Предлагаю сваливать эту гниль вдоль границы с раисей. землю эта пьянь не удобрит, а свиноматки пусть роются вперде. Ну, и может, через трупы своих свинособаки не станут танками ездить на нашу землю, но это не точно...
показати весь коментар
15.06.2022 18:14 Відповісти
Поставили клістрони та й ппо щось там збиває. Мерзенна жаба колаборант тримала їх в підвалі, поки ракети вбивали українців.
показати весь коментар
15.06.2022 16:58 Відповісти
Если и на этой встрече ничего не решат, Украине следует переходить, как говорил господин Пионтковский на план Б - Военный союз Украина - Польша - Великобритания
показати весь коментар
15.06.2022 17:05 Відповісти
Старий кацап марить. Польща і Британія і так по максимуму нас підтримують. Що ще вони дадуть? Пришлють солдат? Зброя, яку вони мають і не дали, або потрібна їм самим для мінімальної обороноздатності, або не може бути передана без дозволу країни походження.
показати весь коментар
15.06.2022 17:22 Відповісти
Это ни о чём и ничего уже не изменит в данный момент времени.
показати весь коментар
15.06.2022 17:38 Відповісти
Тайные поставки Пентагона в Украину засекречены...то что нарыли журналисты капля в море...
показати весь коментар
15.06.2022 17:05 Відповісти
Пошевелюйтесь там, техніка в Європі є, пора давити колорадів.
показати весь коментар
15.06.2022 17:06 Відповісти
***** столтенберг уже заявил,что надо сдать ***** Украину.нато-импотентная структура,какого-то плешивого мудака забоялась.
показати весь коментар
15.06.2022 17:07 Відповісти
Кацап, здесь водки нет.
показати весь коментар
15.06.2022 17:34 Відповісти
Если бы ху*ло напал не на Украину,а на страны нато,я думаю что нато бы уже не небыло.
показати весь коментар
15.06.2022 17:10 Відповісти
У НАТО зрадника не було, щоб пропустити російські війська через натовський Чонгар.
показати весь коментар
15.06.2022 17:48 Відповісти
Просто у нато небыло чонгара.
показати весь коментар
15.06.2022 18:04 Відповісти
РабZeя перекинула на Донбасс 2 ж/д эшелона с танками Т-62
..60-х годов выпуска. ...советское дерьмо самое крутое...на очереди Т-34...
показати весь коментар
15.06.2022 17:16 Відповісти
Там був ще танк Т-28 "Кіров" з двома баштами.
показати весь коментар
15.06.2022 17:52 Відповісти
Не только Украина переживают решительный момент - США тоже, и в не меньшей степени, хотя и без людских потерь. Поражение Украины при вялой поддержке Запада будет понято, прежде всего Китаем, как отказ Америкой от своей роли блюстителя мирового порядка. Как трусость, проще говоря. И поехало. Для начала Тайвань - не завтра, конечно, но аннексия неизбежна. Потом купленная уже на корню Микронезия - не в смысле военного захвата, но там будут китайские базы. ЮВ Азия: Камбоджа, Лаос, Бирма уже готовы ко услугам. Африка, половина которой уже китайцами куплена.

Первый звонок для США прозвенел в Афганистане - более позорной эвакуации трудно было себе представить. Не дайте прозвенеть второму - в Украине, потому что третьего может и не быть - сразу наснется шоу.
показати весь коментар
15.06.2022 17:33 Відповісти
вузкокі вже викунули американців з Африки та середньої Азії, лізуть до центральної Америки та зазіхаються на південно-східну Азію ... рашисти хочуть влізти у східну та центральну Європу ... іранці до Аравії ... і все це на фоні кволості США ... нащо всі ті рамштайни, коли у вас на склад безліч зброї, там на три війни вистачить?!
показати весь коментар
15.06.2022 18:00 Відповісти
 
 