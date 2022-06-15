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У Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-3" з питань оборони України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,ллойд

У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Росія використовує далекобійну зброю, намагаючись розтрощити українські позиції, і Росія продовжує невибірково бомбардувати суверенну територію України і безрозсудно ставити під загрозу українських мирних жителів, тому ми маємо посилити нашу спільну прихильність до самооборони України, і ми маємо докласти ще більше зусиль, щоб забезпечити захист Україною себе, своїх громадян та своєї території", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

За словами глави Пентагону, на засіданні присутні міністри оборони та глави оборонних відомств із понад 45 країн, зокрема представники НАТО та ЄС, а також Еквадору, Молдови та Грузії.

Також читайте: "Рамштайн-3" збере близько 50 країн, які підтримують Україну, - посол США при НАТО Сміт

У засіданні бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Там реально жестяк решения❗Оружие будет идти не прерывным потоком и по дорогам и по железке👍Украина это костет который разобьёт кацапам харикришну👊👍
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15.06.2022 16:48
+8
Мне это всё напоминает совет Энтов. Кто орки, вроде как уже решили, пора приступать к разгрому Сарумана.
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15.06.2022 16:53
+7
"США всі ці роки хотіли бачити слабку армію України" - ты у доктора давно был?
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15.06.2022 17:03
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Там реально жестяк решения❗Оружие будет идти не прерывным потоком и по дорогам и по железке👍Украина это костет который разобьёт кацапам харикришну👊👍
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15.06.2022 16:48 Відповісти
Шо за брєд?
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15.06.2022 16:51 Відповісти
в рамштайне собрались девочки в бантиках и рюшечках, обсуждают как бы так умиротворить хутина и одновременно не создать в Европе воинизированного монстра, потому что ни разу не доверяют украинскому руководству
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15.06.2022 17:11 Відповісти
Учи русский. Или хотя бы украинский.
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15.06.2022 17:51 Відповісти
Недоразвитый, тебе снова свет в будку дали?
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15.06.2022 17:56 Відповісти
Мне это всё напоминает совет Энтов. Кто орки, вроде как уже решили, пора приступать к разгрому Сарумана.
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15.06.2022 16:53 Відповісти
Кумедно
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15.06.2022 17:18 Відповісти
Нічого не буде, говорили-балакали, сіли та й заплакали. Дай Бог, щоб я помилився, але минулі зустрічі були саме такими, якщо й ця така буде, то стане зрозуміло, що нас зливають,бо вони усталі.
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15.06.2022 16:54 Відповісти
ah kak bi tebe hotelos.... tovatish....
********* orki poluchat po polnoi
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15.06.2022 16:58 Відповісти
sveiks, brite Palaikom ukrainiečius.
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15.06.2022 17:55 Відповісти
На тебе «что» (чи як там) вона і розрахована. Скоро відчуєш ))
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15.06.2022 17:02 Відповісти
США всі ці роки хотіли бачити слабку армію України, така армія не піде брати реванш за Крим,Донбасс і США зможуть спати спокійно, тому відказували в продажі ударної зброї Україні.
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15.06.2022 16:59 Відповісти
"США всі ці роки хотіли бачити слабку армію України" - ты у доктора давно был?
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15.06.2022 17:03 Відповісти
Вася, представ, що Америка дала тобі кірпіча в кількості, щоб побудувати тільки туалет, а ти хотів трьохетажний особняк. І що ти про них будеш думати? Вони зацікавлені, щоб ти жив в туалеті, вот правда життя.
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15.06.2022 17:11 Відповісти
А ти не думав, що у США просто немає стільки надлишків зброї аби нам подарувати. Десь читав, що в Україні зараз під 20% всіх гаубиць м777, які є у країнах НАТО. Чи може тобі нагадати того лідора нації, який за 3 роки закопав в асфальт тисячі вітчизняних ракет, які можуть єпашити кацапів на відстані від 100 км?
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15.06.2022 17:23 Відповісти
А ти не думав, що американска війьскова підтримка Україні всі ці роки була на рівні -250млн долларів, а Єгипту - 1,5 млрд, Ізраілю - 3 млрд.
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15.06.2022 17:30 Відповісти
Тупой порохобот Нойец сказал что нам не датут 1000 гаубиц М777 так как столько нет в мире, и забыл что на М777 свет клином не сошелся, и только в Европе штук 20 разных буксируемых гаубиц такого калибра не говоря уже о самоходных.
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15.06.2022 20:01 Відповісти
Ты идиот. Это тебя ГосДеп лично известил в чем "вони зацікавлені"?
Проблема Украины в дебильном населении, которое избирает врагов, проходимцев и подонков, которые затем уничтожают обороноспособность страны и кричат, что им все обязаны.
Не пытайся сойти за украинца, запоребриковый ты рагуль, единственное, что тут "видказувало", это твои пропитые мозги.
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15.06.2022 17:40 Відповісти
Що, сивочолий при якому підірвали більшість складів був кращий?
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15.06.2022 19:52 Відповісти
Так само і при тобі підірвали склади. Чому ти не ліг на них, не прикрив своєю ж.пою? Ну, то і не квакай тут.
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16.06.2022 11:37 Відповісти
Там все складніше, наприклад 2009 року в США звичайні громадяни мало розуміли де Україна, а деякі що це не частина раші.
Ну і не зрозулі меседжі останні роки, корупція, попередні керівники ЗСУ, відновлення «зв'язків» з рашкою, відсутність підготовки, а навпаки відведення і розмінування, ігнорування, бурисма. Що *** вони повинні були побачити?! Допомагають тим хто має волю - зараз ЗСУ і українці це продемонстрували
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15.06.2022 17:13 Відповісти
За 8 років, ці америкоси і наша тупа влада не змогли інтегрувати навіть Гарпуни під наші Сушки....щас би всі кораблі Чорном. флоту РФ були на дні.
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15.06.2022 17:07 Відповісти
Ну пригласят Зеленского на саммит наты,а оружия хер дадут.
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15.06.2022 17:08 Відповісти
а грузія нахіба там? вони лягли під каців. напевно путлєру все потрібно знати, що відбувається на таких зустрічах
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15.06.2022 17:12 Відповісти
45 стран, поднатужившись, может и скинутся на 1-2 гаубицы. А может и нет.
Ограничатся словами поддержки и крайней обеспокоенности.
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15.06.2022 18:03 Відповісти
Тоже непонятно что на встрече делают пропутинские грузины.
Депешу шифрованную о ходе встрече своему шефу в Кремль настрочат?
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15.06.2022 18:09 Відповісти
"тому ми маємо посилити нашу спільну прихильність до самооборони України, і ми маємо докласти ще більше зусиль, щоб забезпечити захист Україною себе, своїх громадян та своєї території" Хтось може перекласти ЦЕ на людську мову? Щоб було зрозуміло Що саме? Коли? На яких умовах?
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15.06.2022 18:54 Відповісти
Остін - самий більший європеєць. А Шольц з Мікроном - негри, їм місце в Африці.
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15.06.2022 19:41 Відповісти
 
 