У Брюсселі розпочалося засідання "Рамштайн-3" з питань оборони України
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У Брюсселі розпочалося третє засідання контактної групи з питань оборони України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Росія використовує далекобійну зброю, намагаючись розтрощити українські позиції, і Росія продовжує невибірково бомбардувати суверенну територію України і безрозсудно ставити під загрозу українських мирних жителів, тому ми маємо посилити нашу спільну прихильність до самооборони України, і ми маємо докласти ще більше зусиль, щоб забезпечити захист Україною себе, своїх громадян та своєї території", - сказав міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.
За словами глави Пентагону, на засіданні присутні міністри оборони та глави оборонних відомств із понад 45 країн, зокрема представники НАТО та ЄС, а також Еквадору, Молдови та Грузії.
У засіданні бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.
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********* orki poluchat po polnoi
Проблема Украины в дебильном населении, которое избирает врагов, проходимцев и подонков, которые затем уничтожают обороноспособность страны и кричат, что им все обязаны.
Не пытайся сойти за украинца, запоребриковый ты рагуль, единственное, что тут "видказувало", это твои пропитые мозги.
Ну і не зрозулі меседжі останні роки, корупція, попередні керівники ЗСУ, відновлення «зв'язків» з рашкою, відсутність підготовки, а навпаки відведення і розмінування, ігнорування, бурисма. Що *** вони повинні були побачити?! Допомагають тим хто має волю - зараз ЗСУ і українці це продемонстрували
Ограничатся словами поддержки и крайней обеспокоенности.
Депешу шифрованную о ходе встрече своему шефу в Кремль настрочат?