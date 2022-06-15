В Брюсселе началось заседание "Рамштайн-3" по вопросам обороны Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Брюсселе началось третье заседание контактной группы по обороне Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия использует дальнобойное оружие, пытаясь сокрушить украинские позиции, и Россия продолжает неизбирательно бомбардировать суверенную территорию Украины и безрассудно ставить под угрозу украинских мирных жителей, потому мы должны усилить нашу общую приверженность самообороне Украины, и мы должны приложить еще больше усилий, чтобы обеспечить защиту Украиной себя, своих граждан и своей территории", - сказал министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.
По словам главы Пентагона, на заседании присутствуют министры обороны и главы оборонных ведомств более чем из 45 стран, в том числе представители НАТО и ЕС, а также Эквадора, Молдовы и Грузии.
В заседании принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников.
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********* orki poluchat po polnoi
Проблема Украины в дебильном населении, которое избирает врагов, проходимцев и подонков, которые затем уничтожают обороноспособность страны и кричат, что им все обязаны.
Не пытайся сойти за украинца, запоребриковый ты рагуль, единственное, что тут "видказувало", это твои пропитые мозги.
Ну і не зрозулі меседжі останні роки, корупція, попередні керівники ЗСУ, відновлення «зв'язків» з рашкою, відсутність підготовки, а навпаки відведення і розмінування, ігнорування, бурисма. Що *** вони повинні були побачити?! Допомагають тим хто має волю - зараз ЗСУ і українці це продемонстрували
Ограничатся словами поддержки и крайней обеспокоенности.
Депешу шифрованную о ходе встрече своему шефу в Кремль настрочат?