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В Брюсселе началось заседание "Рамштайн-3" по вопросам обороны Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

В Брюсселе началось третье заседание контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия использует дальнобойное оружие, пытаясь сокрушить украинские позиции, и Россия продолжает неизбирательно бомбардировать суверенную территорию Украины и безрассудно ставить под угрозу украинских мирных жителей, потому мы должны усилить нашу общую приверженность самообороне Украины, и мы должны приложить еще больше усилий, чтобы обеспечить защиту Украиной себя, своих граждан и своей территории", - сказал министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.

По словам главы Пентагона, на заседании присутствуют министры обороны и главы оборонных ведомств более чем из 45 стран, в том числе представители НАТО и ЕС, а также Эквадора, Молдовы и Грузии.

Также читайте: Цель НАТО - срочно помочь Украине, о ПДЧ речь не идет, - Столтенберг

В заседании принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Там реально жестяк решения❗Оружие будет идти не прерывным потоком и по дорогам и по железке👍Украина это костет который разобьёт кацапам харикришну👊👍
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15.06.2022 16:48
+8
Мне это всё напоминает совет Энтов. Кто орки, вроде как уже решили, пора приступать к разгрому Сарумана.
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15.06.2022 16:53
+7
"США всі ці роки хотіли бачити слабку армію України" - ты у доктора давно был?
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15.06.2022 17:03
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Там реально жестяк решения❗Оружие будет идти не прерывным потоком и по дорогам и по железке👍Украина это костет который разобьёт кацапам харикришну👊👍
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15.06.2022 16:48 Ответить
Шо за брєд?
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15.06.2022 16:51 Ответить
в рамштайне собрались девочки в бантиках и рюшечках, обсуждают как бы так умиротворить хутина и одновременно не создать в Европе воинизированного монстра, потому что ни разу не доверяют украинскому руководству
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15.06.2022 17:11 Ответить
Учи русский. Или хотя бы украинский.
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15.06.2022 17:51 Ответить
Недоразвитый, тебе снова свет в будку дали?
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15.06.2022 17:56 Ответить
Мне это всё напоминает совет Энтов. Кто орки, вроде как уже решили, пора приступать к разгрому Сарумана.
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15.06.2022 16:53 Ответить
Кумедно
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15.06.2022 17:18 Ответить
Нічого не буде, говорили-балакали, сіли та й заплакали. Дай Бог, щоб я помилився, але минулі зустрічі були саме такими, якщо й ця така буде, то стане зрозуміло, що нас зливають,бо вони усталі.
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15.06.2022 16:54 Ответить
ah kak bi tebe hotelos.... tovatish....
********* orki poluchat po polnoi
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15.06.2022 16:58 Ответить
sveiks, brite Palaikom ukrainiečius.
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15.06.2022 17:55 Ответить
На тебе «что» (чи як там) вона і розрахована. Скоро відчуєш ))
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15.06.2022 17:02 Ответить
США всі ці роки хотіли бачити слабку армію України, така армія не піде брати реванш за Крим,Донбасс і США зможуть спати спокійно, тому відказували в продажі ударної зброї Україні.
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15.06.2022 16:59 Ответить
"США всі ці роки хотіли бачити слабку армію України" - ты у доктора давно был?
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15.06.2022 17:03 Ответить
Вася, представ, що Америка дала тобі кірпіча в кількості, щоб побудувати тільки туалет, а ти хотів трьохетажний особняк. І що ти про них будеш думати? Вони зацікавлені, щоб ти жив в туалеті, вот правда життя.
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15.06.2022 17:11 Ответить
А ти не думав, що у США просто немає стільки надлишків зброї аби нам подарувати. Десь читав, що в Україні зараз під 20% всіх гаубиць м777, які є у країнах НАТО. Чи може тобі нагадати того лідора нації, який за 3 роки закопав в асфальт тисячі вітчизняних ракет, які можуть єпашити кацапів на відстані від 100 км?
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15.06.2022 17:23 Ответить
А ти не думав, що американска війьскова підтримка Україні всі ці роки була на рівні -250млн долларів, а Єгипту - 1,5 млрд, Ізраілю - 3 млрд.
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15.06.2022 17:30 Ответить
Тупой порохобот Нойец сказал что нам не датут 1000 гаубиц М777 так как столько нет в мире, и забыл что на М777 свет клином не сошелся, и только в Европе штук 20 разных буксируемых гаубиц такого калибра не говоря уже о самоходных.
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15.06.2022 20:01 Ответить
Ты идиот. Это тебя ГосДеп лично известил в чем "вони зацікавлені"?
Проблема Украины в дебильном населении, которое избирает врагов, проходимцев и подонков, которые затем уничтожают обороноспособность страны и кричат, что им все обязаны.
Не пытайся сойти за украинца, запоребриковый ты рагуль, единственное, что тут "видказувало", это твои пропитые мозги.
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15.06.2022 17:40 Ответить
Що, сивочолий при якому підірвали більшість складів був кращий?
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15.06.2022 19:52 Ответить
Так само і при тобі підірвали склади. Чому ти не ліг на них, не прикрив своєю ж.пою? Ну, то і не квакай тут.
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16.06.2022 11:37 Ответить
Там все складніше, наприклад 2009 року в США звичайні громадяни мало розуміли де Україна, а деякі що це не частина раші.
Ну і не зрозулі меседжі останні роки, корупція, попередні керівники ЗСУ, відновлення «зв'язків» з рашкою, відсутність підготовки, а навпаки відведення і розмінування, ігнорування, бурисма. Що *** вони повинні були побачити?! Допомагають тим хто має волю - зараз ЗСУ і українці це продемонстрували
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15.06.2022 17:13 Ответить
За 8 років, ці америкоси і наша тупа влада не змогли інтегрувати навіть Гарпуни під наші Сушки....щас би всі кораблі Чорном. флоту РФ були на дні.
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15.06.2022 17:07 Ответить
Ну пригласят Зеленского на саммит наты,а оружия хер дадут.
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15.06.2022 17:08 Ответить
а грузія нахіба там? вони лягли під каців. напевно путлєру все потрібно знати, що відбувається на таких зустрічах
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15.06.2022 17:12 Ответить
45 стран, поднатужившись, может и скинутся на 1-2 гаубицы. А может и нет.
Ограничатся словами поддержки и крайней обеспокоенности.
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15.06.2022 18:03 Ответить
Тоже непонятно что на встрече делают пропутинские грузины.
Депешу шифрованную о ходе встрече своему шефу в Кремль настрочат?
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15.06.2022 18:09 Ответить
"тому ми маємо посилити нашу спільну прихильність до самооборони України, і ми маємо докласти ще більше зусиль, щоб забезпечити захист Україною себе, своїх громадян та своєї території" Хтось може перекласти ЦЕ на людську мову? Щоб було зрозуміло Що саме? Коли? На яких умовах?
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15.06.2022 18:54 Ответить
Остін - самий більший європеєць. А Шольц з Мікроном - негри, їм місце в Африці.
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15.06.2022 19:41 Ответить
 
 