В Брюсселе началось заседание "Рамштайн-3" по вопросам обороны Украины

В Брюсселе началось третье заседание контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия использует дальнобойное оружие, пытаясь сокрушить украинские позиции, и Россия продолжает неизбирательно бомбардировать суверенную территорию Украины и безрассудно ставить под угрозу украинских мирных жителей, потому мы должны усилить нашу общую приверженность самообороне Украины, и мы должны приложить еще больше усилий, чтобы обеспечить защиту Украиной себя, своих граждан и своей территории", - сказал министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.

По словам главы Пентагона, на заседании присутствуют министры обороны и главы оборонных ведомств более чем из 45 стран, в том числе представители НАТО и ЕС, а также Эквадора, Молдовы и Грузии.

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В заседании принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников.