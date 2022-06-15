Нацполиция предотвратила теракт против руководства Украины, - Енин

Сотрудники Нацполиции благодаря информации от оперативных источников предотвратили террористический акт, который готовился против руководства Украины.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам активно помогает население (в выявлении ДРГ. - Ред.). Во многом именно благодаря информации, которую мы получаем от наших оперативных источников, нам даже удалось предотвратить террористический акт против руководства нашего государства", - отметил он.

"Уверен, что после победы об этом можно будет рассказать гораздо больше", - добавил Енин.

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