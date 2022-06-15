22 969 137
Нацполиция предотвратила теракт против руководства Украины, - Енин
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники Нацполиции благодаря информации от оперативных источников предотвратили террористический акт, который готовился против руководства Украины.
Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам активно помогает население (в выявлении ДРГ. - Ред.). Во многом именно благодаря информации, которую мы получаем от наших оперативных источников, нам даже удалось предотвратить террористический акт против руководства нашего государства", - отметил он.
"Уверен, что после победы об этом можно будет рассказать гораздо больше", - добавил Енин.
Топ комментарии
+63 Анатолій Готич
показать весь комментарий15.06.2022 17:48
+63 Gal
показать весь комментарий15.06.2022 17:53
+62 Дмитрий Иванов 933bda32
показать весь комментарий15.06.2022 17:48
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Чи це про то як Порошенка не випускали з країни?
Чи про то як Суркісів не пропускали, а ви всьо порішали і виконали домовленості з цими братами?
ПРотив руководства... Выслал всем липовые приглашения в ВЕлюр и там хотел подсыпать пургену всему руководству сразу...
НО попытка теракта была пресечена : руководство обосралось не дойдя до ВЕлюра.
ВЕрсия верная - сто пудов . Ведь "помогало население" То есть весь народ знал о заговоре...
А есть ещё люди,которые говорят, что Квартал 95 разучился шутить...
Нее..Они продолжают лоховать страну.
К тому ж, если б это был не порошенко - сказали сейчас..А так - к выборам припасают это г0ниво.
Надеюсь, ещё попытаются! Враг, он не дремлет. Всем нам надо быть настороже!
Re: Надеюсь, ещё попытаются!
Це, звичайно, треба розуміти як план побільше перемолоти отих диверсантів?😎