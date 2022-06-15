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Нацполиция (15731) теракт (2152) Енин (328)

Нацполиция предотвратила теракт против руководства Украины, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

президента,банкова,оп,офіс

Сотрудники Нацполиции благодаря информации от оперативных источников предотвратили террористический акт, который готовился против руководства Украины.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам активно помогает население (в выявлении ДРГ. - Ред.). Во многом именно благодаря информации, которую мы получаем от наших оперативных источников, нам даже удалось предотвратить террористический акт против руководства нашего государства", - отметил он.

"Уверен, что после победы об этом можно будет рассказать гораздо больше", - добавил Енин.

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Топ комментарии
+63
Чого тільки не вимислиш заради відволікання уваги на всякий непотріб!!
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15.06.2022 17:48
+63
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15.06.2022 17:53
+62
Начинаются ох...ительные истории о том, как якайсь падлюка пыталась покуситься на наше Сонечко-Фельдмаршала
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15.06.2022 17:48
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Та в нього мозок фрагментарний, судячи з цього марення.
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15.06.2022 23:53 Ответить
Ну що ж, премію поліції, раз таке діло - моря, відпустки скоро.
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15.06.2022 19:17 Ответить
Поліція приховує злочини та захищає злочинців, саме вони стали причиною того, що маємо.
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16.06.2022 07:04 Ответить
США пытались похитить Коломойского и привлечь к ответственности?
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15.06.2022 19:30 Ответить
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15.06.2022 19:33 Ответить
Нихуя не понял, но было очень интересно.
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15.06.2022 19:36 Ответить
Шкода, що попередили… я би тим дрг сам допоміг зеленого піdарьонка з дєрьмаком завалити. Як не крути, це ще й богоугодна справа.
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15.06.2022 20:00 Ответить
шо, опять
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15.06.2022 20:01 Ответить
А зря...
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15.06.2022 20:08 Ответить
Попередила про теракт проти керівництва? - Партія коксу була бракована?
Чи це про то як Порошенка не випускали з країни?
Чи про то як Суркісів не пропускали, а ви всьо порішали і виконали домовленості з цими братами?
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15.06.2022 20:12 Ответить
Кино прям. Счас за попкорном схожу только
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15.06.2022 20:14 Ответить
Голлівуд відпочиває
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15.06.2022 20:16 Ответить
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15.06.2022 21:41 Ответить
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16.06.2022 00:08 Ответить
І все це розгледіли в тепловізор, ага…
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15.06.2022 20:18 Ответить
Украинцы, я готов согласиться, что могло планироваться покушение на Залужного и его штаб. Но чтоб покушались на зе и его шапито-95 которое он собрал - откровенная брехня. Скорее будет уволен тот кто придумает такую операцию, поскольку зе и его дерьмаки и арестовичи, наносят больше вреда чем пользы. Сейчас бы сделать что то вроде комитета чрезвычайного положения, а не шапито 95.
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15.06.2022 20:27 Ответить
АААААА!!!!!! Ви ЩО робитЕ.?тЕпловізори негайно знищети
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15.06.2022 20:47 Ответить
А ермака тоже хатели ....того...? ***.... неудача !!!!
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15.06.2022 20:49 Ответить
Та чё там рассказывать подробнее ?! Ясен пень - порошенко готовил....

ПРотив руководства... Выслал всем липовые приглашения в ВЕлюр и там хотел подсыпать пургену всему руководству сразу...

НО попытка теракта была пресечена : руководство обосралось не дойдя до ВЕлюра.

ВЕрсия верная - сто пудов . Ведь "помогало население" То есть весь народ знал о заговоре...

А есть ещё люди,которые говорят, что Квартал 95 разучился шутить...
Нее..Они продолжают лоховать страну.

К тому ж, если б это был не порошенко - сказали сейчас..А так - к выборам припасают это г0ниво.
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15.06.2022 21:34 Ответить
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15.06.2022 22:01 Ответить
толи ещё будет о вейзмир,концовка этой клоунады -"пёрнула корова и фитиль потух.
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15.06.2022 22:03 Ответить
А як там шофер Шефіра? А волинський "терорист"?
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15.06.2022 22:11 Ответить
поліція вже в 953 раз попередила "пакушеніє" на "найвеличнішого лідОра **********", але "кілер" все не приходив...
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15.06.2022 22:16 Ответить
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16.06.2022 07:58 Ответить
блт вентилятор работает чОтко
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15.06.2022 22:17 Ответить
Хтось збирався свинини до шашликів додати?
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15.06.2022 22:41 Ответить
Вот же сволочи, кто же им помешал? Ай да нацгвардейцы, ай да герои, совсем как на войне, а страшно не было, или юный пыонэр помог. Скорей всего, это проделки путина, он понял, что сильно проигрывает Зе по интеллекту, и, от зависти, решил его убрать. Ось така х...ня, малята!
Надеюсь, ещё попытаются! Враг, он не дремлет. Всем нам надо быть настороже!
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15.06.2022 22:48 Ответить
@AvroraW

Re: Надеюсь, ещё попытаются!

Це, звичайно, треба розуміти як план побільше перемолоти отих диверсантів?😎
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16.06.2022 06:22 Ответить
***** ЯКА!
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15.06.2022 22:58 Ответить
ключевое слово "руководство", ваЗЕлиновский Сброд во главе с малоПИД,,,роским, бениным Нарко-Дегенератом каждому из которых уже светит по несколько пожизненных с полной конфискацией, а бабу беню Гуантанамо....
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15.06.2022 23:19 Ответить
Кадировці шалуни ЗЕрмаку проходу не дають, нравітся он їм, вах как нравітся 😄
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16.06.2022 00:28 Ответить
«А был ли мальчик?»
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16.06.2022 06:09 Ответить
Цирк цирком конечно, но лошадей на переправе не меняют.
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16.06.2022 06:31 Ответить
Ага, их пристреливают, шоб не не гадили
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16.06.2022 23:04 Ответить
Из статьи непонятно что плохого хотели сделать.
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16.06.2022 07:28 Ответить
ТАК на поліцію грошей завжди вистачало - на армію не дуже
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16.06.2022 09:05 Ответить
Поки ви там на фронті в окопах відсиджуєтесь на Найвеличнішого вже 100500 замахів було! 😆
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16.06.2022 09:16 Ответить
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