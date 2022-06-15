Нацполіція попередила теракт проти керівництва України, - Єнін

Співробітники Нацполіції завдяки інформації від оперативних джерел запобігли терористичному акту, який готувався проти керівництва України.

Про це повідомив перший заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам активно допомагає населення (у виявленні ДРГ. - Ред.). Багато в чому саме завдяки інформації, яку ми отримуємо від наших оперативних джерел, нам навіть вдалося запобігти терористичному акту проти керівництва нашої держави", - зазначив він.

"Упевнений, що після перемоги про це можна буде розповісти значно більше", - додав Єнін.

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