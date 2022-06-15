Нацполіція попередила теракт проти керівництва України, - Єнін
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Співробітники Нацполіції завдяки інформації від оперативних джерел запобігли терористичному акту, який готувався проти керівництва України.
Про це повідомив перший заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нам активно допомагає населення (у виявленні ДРГ. - Ред.). Багато в чому саме завдяки інформації, яку ми отримуємо від наших оперативних джерел, нам навіть вдалося запобігти терористичному акту проти керівництва нашої держави", - зазначив він.
"Упевнений, що після перемоги про це можна буде розповісти значно більше", - додав Єнін.
Топ коментарі
+63 Анатолій Готич
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+63 Gal
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+62 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар15.06.2022 17:48
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Будь ласка, зачекайте...
Чи це про то як Порошенка не випускали з країни?
Чи про то як Суркісів не пропускали, а ви всьо порішали і виконали домовленості з цими братами?
ПРотив руководства... Выслал всем липовые приглашения в ВЕлюр и там хотел подсыпать пургену всему руководству сразу...
НО попытка теракта была пресечена : руководство обосралось не дойдя до ВЕлюра.
ВЕрсия верная - сто пудов . Ведь "помогало население" То есть весь народ знал о заговоре...
А есть ещё люди,которые говорят, что Квартал 95 разучился шутить...
Нее..Они продолжают лоховать страну.
К тому ж, если б это был не порошенко - сказали сейчас..А так - к выборам припасают это г0ниво.
Надеюсь, ещё попытаются! Враг, он не дремлет. Всем нам надо быть настороже!
Re: Надеюсь, ещё попытаются!
Це, звичайно, треба розуміти як план побільше перемолоти отих диверсантів?😎