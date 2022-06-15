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Нацполіція попередила теракт проти керівництва України, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Події

президента,банкова,оп,офіс

Співробітники Нацполіції завдяки інформації від оперативних джерел запобігли терористичному акту, який готувався проти керівництва України.

Про це повідомив перший заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нам активно допомагає населення (у виявленні ДРГ. - Ред.). Багато в чому саме завдяки інформації, яку ми отримуємо від наших оперативних джерел, нам навіть вдалося запобігти терористичному акту проти керівництва нашої держави", - зазначив він.

"Упевнений, що після перемоги про це можна буде розповісти значно більше", - додав Єнін.

Також читайте: Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську з метою дискредитації України, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
Чого тільки не вимислиш заради відволікання уваги на всякий непотріб!!
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15.06.2022 17:48
+63
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15.06.2022 17:53
+62
Начинаются ох...ительные истории о том, как якайсь падлюка пыталась покуситься на наше Сонечко-Фельдмаршала
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15.06.2022 17:48
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Та в нього мозок фрагментарний, судячи з цього марення.
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15.06.2022 23:53 Відповісти
Ну що ж, премію поліції, раз таке діло - моря, відпустки скоро.
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15.06.2022 19:17 Відповісти
Поліція приховує злочини та захищає злочинців, саме вони стали причиною того, що маємо.
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16.06.2022 07:04 Відповісти
США пытались похитить Коломойского и привлечь к ответственности?
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15.06.2022 19:30 Відповісти
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15.06.2022 19:33 Відповісти
Нихуя не понял, но было очень интересно.
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15.06.2022 19:36 Відповісти
Шкода, що попередили… я би тим дрг сам допоміг зеленого піdарьонка з дєрьмаком завалити. Як не крути, це ще й богоугодна справа.
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15.06.2022 20:00 Відповісти
шо, опять
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15.06.2022 20:01 Відповісти
А зря...
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15.06.2022 20:08 Відповісти
Попередила про теракт проти керівництва? - Партія коксу була бракована?
Чи це про то як Порошенка не випускали з країни?
Чи про то як Суркісів не пропускали, а ви всьо порішали і виконали домовленості з цими братами?
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15.06.2022 20:12 Відповісти
Кино прям. Счас за попкорном схожу только
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15.06.2022 20:14 Відповісти
Голлівуд відпочиває
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15.06.2022 20:16 Відповісти
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15.06.2022 21:41 Відповісти
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16.06.2022 00:08 Відповісти
І все це розгледіли в тепловізор, ага…
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15.06.2022 20:18 Відповісти
Украинцы, я готов согласиться, что могло планироваться покушение на Залужного и его штаб. Но чтоб покушались на зе и его шапито-95 которое он собрал - откровенная брехня. Скорее будет уволен тот кто придумает такую операцию, поскольку зе и его дерьмаки и арестовичи, наносят больше вреда чем пользы. Сейчас бы сделать что то вроде комитета чрезвычайного положения, а не шапито 95.
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15.06.2022 20:27 Відповісти
АААААА!!!!!! Ви ЩО робитЕ.?тЕпловізори негайно знищети
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15.06.2022 20:47 Відповісти
А ермака тоже хатели ....того...? ***.... неудача !!!!
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15.06.2022 20:49 Відповісти
Та чё там рассказывать подробнее ?! Ясен пень - порошенко готовил....

ПРотив руководства... Выслал всем липовые приглашения в ВЕлюр и там хотел подсыпать пургену всему руководству сразу...

НО попытка теракта была пресечена : руководство обосралось не дойдя до ВЕлюра.

ВЕрсия верная - сто пудов . Ведь "помогало население" То есть весь народ знал о заговоре...

А есть ещё люди,которые говорят, что Квартал 95 разучился шутить...
Нее..Они продолжают лоховать страну.

К тому ж, если б это был не порошенко - сказали сейчас..А так - к выборам припасают это г0ниво.
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15.06.2022 21:34 Відповісти
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15.06.2022 22:01 Відповісти
толи ещё будет о вейзмир,концовка этой клоунады -"пёрнула корова и фитиль потух.
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15.06.2022 22:03 Відповісти
А як там шофер Шефіра? А волинський "терорист"?
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15.06.2022 22:11 Відповісти
поліція вже в 953 раз попередила "пакушеніє" на "найвеличнішого лідОра **********", але "кілер" все не приходив...
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15.06.2022 22:16 Відповісти
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16.06.2022 07:58 Відповісти
блт вентилятор работает чОтко
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15.06.2022 22:17 Відповісти
Хтось збирався свинини до шашликів додати?
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15.06.2022 22:41 Відповісти
Вот же сволочи, кто же им помешал? Ай да нацгвардейцы, ай да герои, совсем как на войне, а страшно не было, или юный пыонэр помог. Скорей всего, это проделки путина, он понял, что сильно проигрывает Зе по интеллекту, и, от зависти, решил его убрать. Ось така х...ня, малята!
Надеюсь, ещё попытаются! Враг, он не дремлет. Всем нам надо быть настороже!
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15.06.2022 22:48 Відповісти
@AvroraW

Re: Надеюсь, ещё попытаются!

Це, звичайно, треба розуміти як план побільше перемолоти отих диверсантів?😎
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16.06.2022 06:22 Відповісти
***** ЯКА!
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15.06.2022 22:58 Відповісти
ключевое слово "руководство", ваЗЕлиновский Сброд во главе с малоПИД,,,роским, бениным Нарко-Дегенератом каждому из которых уже светит по несколько пожизненных с полной конфискацией, а бабу беню Гуантанамо....
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15.06.2022 23:19 Відповісти
Кадировці шалуни ЗЕрмаку проходу не дають, нравітся он їм, вах как нравітся 😄
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16.06.2022 00:28 Відповісти
«А был ли мальчик?»
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16.06.2022 06:09 Відповісти
Цирк цирком конечно, но лошадей на переправе не меняют.
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16.06.2022 06:31 Відповісти
Ага, их пристреливают, шоб не не гадили
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16.06.2022 23:04 Відповісти
Из статьи непонятно что плохого хотели сделать.
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16.06.2022 07:28 Відповісти
ТАК на поліцію грошей завжди вистачало - на армію не дуже
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16.06.2022 09:05 Відповісти
Поки ви там на фронті в окопах відсиджуєтесь на Найвеличнішого вже 100500 замахів було! 😆
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16.06.2022 09:16 Відповісти
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