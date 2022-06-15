США готовят новый пакет военной помощи Украине с ракетами Harpoon, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Администрация Байдена планирует выделить Украине новую военную помощь на сумму свыше $650 млн, включающую противокорабельные ракеты Harpoon.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на корреспондентов Bloomberg Дженнифер Джейкобс и Энтони Капаччо.
"Администрация Байдена планирует увеличить финансирование на военное вооружение и оборудование для Украины, сообщают источники Э. Капаччо и мои. Этот транш составит более 650 миллионов долларов. В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon, установленные на транспортных средствах", – отметила Джейкобс в своем твиттере.
В среду в Брюсселе встречаются министры обороны стран НАТО для обсуждения возможных дополнительных поставок оружия Украине.
Пожалуйста, подождите...
разработка 70-х годов, на порядок отстает от Нептуна например
сбивается любым лохматым ПВО в силу устаревшей инженерии
По-сути сбыт устаревшего хлама в кредит
а в кацапов одних Ураганов больше 1000 штук
Шось воно їм не дуже допомогло.
Немцы в войну без единого корабля на ЧМ потопили весь сссровский. Чисто авиацией! И украинцы с гарпунами воздушного базирования могут этоже повотрить. Плюс бримстонами тоже подвешенными под миги, можно всякую мелочь добить с 60 километров.
Вторник, 5 января 2021, 09:51
к вопросу о том, что нам не дают тяжелое вооружение. Давайте разбираться в том, что значит «дают» или «не дают»? Что-то можно дать и получить в режиме, чтобы было, но в данном случае, речь не идет о банальном обладании, а о том, чтобы этим оружием эффективно уничтожать противника. Проще говоря, нам надо, чтобы ракета или снаряд, выпущенные из соответствующего оружия, прилетели за 30-40, 70-80 километров и лег точно в цель. Если мы этого не имеем ввиду, то нафига козе баян вообще? То есть, с этим мы разобрались. Тяжелые вооружения нам нужны не для того, чтобы повыпендриваться, а чтобы уничтожать врага.
Кто-то может возразить и сказать о том, что на новые системы переучиваются уже готовые артиллеристы и ракетчики и будет прав, но пока мы это соображением выводим за скобки, чтобы вернуться к нему чуть позже. А пока - идем дальше и вернемся в конец февраля этого года.
Как мы помним, тогда в самой первой волне вооружений, которые нам поставляла Британия и США, были противотанковые, ручные комплексы и в первую очередь - Джавелин. Отличительной особенностью именно этого комплекса была максимальная простота его применения. То есть, обучение работы с системой, которая действует по принципу «выстрелил и забыл», можно провести в сжатые сроки и без ущерба для результативности его применения. Проще говоря, оператору надо запомнить последовательность действий, которые необходимо выполнить при подготовке комплекса к применению. Дальше - самый минимум. Оператор видит цель, ему надо только прицелиться, до захвата целью головкой самонаведения, и выстрелить. На том - все. Ракета отработает самостоятельно и ее не нужно сопровождать до цели системой ручного наведения.
В свое время Пентагон заказал именно такое исполнение ПТРК по причине того, что в тяжелых условиях, надо будет очень быстро готовить операторов для их применения. То же самое и с ПЗРК Стингер, которыми в Афгане аборигены подавили совковую авиацию почти в ноль. Совок создал некое подобие Стингера и потому обучение работе с этим комплексом тоже сводится к последовательности действий при подготовке к стрельбе. Ракета наводится самостоятельно и не требует от оператора познаний в математике, физике, аэродинамике и прочем.
Именно потому, что в первой волне оружия были системы, которые требуют часы, а не дни, недели и месяцы для обучения, мы смогли очень быстро и эффективно пустить их в дело и сейчас бойцы отзываются об этих системах в превосходной степени. Они считают оскорблением сравнивать все их, от американских до шведских, немецких или испанских. Об этом лично писали нам те, кто своими руками работал с этим оружием, и особо они подчеркивали простоту перехода с РПГ и прочего на такое оружие.
Но с тяжелыми системами вооружений этот номер не проходит. Здесь надо учиться работать с техникой, с которой армии стран Запада работают уже давно, а мы остановились на оружии позднего совка, где с помощью кувалды и какой-то матери все начинало стрелять как миленькое. За это время передовые армии ушли настолько далеко, что о переучивании нет речи, надо учиться управлять новыми системами, которые в итоге, дают ту самую точность, которая и отличает их от хлама, который был у нас и чем пользуется агрессор. Тут уже трудно сказать, помогают или мешают навыки, полученные для работы с совковым оружием.
И тут обратимся еще к одному важному моменту, которого просто не было у нас как такового - процедура или протокол. Кто не в курсе, наших врачей в Штатах заставляют переучиваться, чтобы получить лицензию. Дело в том, что там вся медицина основана на протоколах, от которых ни влево, ни вправо отступать нельзя, поскольку за самодеятельность может поплатиться как сам врач, так и его клиника. То есть, есть утвержденная методика лечения того или иного заболевания и врач не отклонится от нее ни на шаг, ни по номенклатуре препаратов, ни по процедурам ни по последовательности действий. Это потому, что лечение покрывается страховка, а страховые компании имеют своих агентов и адвокатов, которые порвут в хлам любую клинику, если там займутся художественной самодеятельностью и отклонятся от утвержденного протокола действий.
Примерно те же принципы и у военных. Каждый командир взвода или роты точно знает о том, через сколько минут он получит артиллерийскую или авиационную поддержку, в случае необходимости. Ему даже в голову не прийдет, что его подразделение всунут в драку без таковой. И потому он знает, что (условно) через 5 минут после запроса, сюда прилетят вертушки или самолеты, и выжгут все то, что он укажет и наоборот, он знает, что если нет пятиминутной готовности огневой поддержки, его никто не двинет вперед. То же самое и об условиях эвакуации. Он точно знает, сколько ему нужно продержаться до момента эвакуации, если что-то пошло не так.
Это всем известно и планирование боевой операции выстраивается именно таким образом, чтобы все действовало в определенном ключе и так, как это предписано их боевым уставом. То есть совет «держитесь до последнего» очень пахнет трибуналом для того, кто отдаст такой приказ. Все это знают, понимают и на этом выстроена перекрестная ответственность командиров любого звена и вот так, неотвратимо работает американская военная машина.
Пример этот приведен по одной простой причине, американские военные насквозь пропитаны этими процедурами и им даже в голову не прийдет, что может их сдвинут с этой парадигмы. Но в поле этих процедур лежит и подготовка личного состава для овладения той или иной системой вооружений. Я не могу знать наверняка, но примерно нарисую такую картину. Например, курс обучения расчета для стрельбы из гаубицы М777 составляет 100 академических часов и при этом, расчет должен совершить не менее 30 выстрелов разными типами боеприпасов, на разные расстояния и в разных условиях. Плюс к тому - взаимодействие с наводчиками и тренаж по развертыванию и свертыванию огневых позиций.
То есть, американцы, поставляя нам конкретную систему вооружений, говорят о том, что в таком случае, для поставки 100 гаубиц надо подготовить 110-120 расчетов, на случай убытия личного состава, по разным причинам. Положим, что на каждую гаубицу - 5 человек расчета. И вот мы получаем уже 600 человек, которые требуют этого обучения. Берем 100 академических часов и получаем 20 дней, а с теорией - месяц обучения. А мы хотим больше, правда? Нам нужно хотя бы три сотни гаубиц? Тогда умножаем это на три. Мы себе представляем возможности американского персонала для обучения? Сколько за раз они могут взять в оборот?
Хорошо, допускаем, что они подготовят группу инструкторов и уже те будет обучать дальше или совместно с американцами и дело пойдет быстрее. Но у нас идет война, а блогеры и эксперты уже воем воют и кричат о том, что «нам не поставляют». Наши военные говорят американцам о том, что наши военные будут круглосуточно учиться, но надо чтобы все ускорилось. Американцы выпадают в осадок, поскольку не понимают, как они могут переступить протокол подготовки. В конце концов, им дают добро действовать быстрее, чем это принято в Штатах, но на месте это понимают так, что надо создать новый, ускоренный протокол, по которому будут готовиться остальные…
Мы опять возвращаемся к тому, что нам нужно, ехать или шашечки? В смысле, чтобы нам передали и оно где-то стояло, ожидая прилета ракет или чтобы работало на передке? Второе? Значит смотрим на то, когда и сколько будет подготовлено расчетов, тогда и столько единиц пересечет границу Украины, чтобы оружие попало в те руки, которые им будут нянчить врага. То же самое и о системах Хаймарс, которые спрятать на территории Украины с тем количеством кротов, которые пришли с зеленью, еще сложнее, а срок обучения, наверное, еще длиннее, поскольку ничего подобного у нас не было в принципе.
И не стоит забывать еще один, крайне важный момент, который всегда упускается в танцах о «не поставили». Мы же ведем речь о высокоточных системах дальнего боя? А это значит, что эту самую точность надо обеспечить не просто целеуказанием, а таким, которое необходимо именно этим системам, чтобы это был Хаймарс, а не Град, М777, а не Д-30. Кто-то задавал себе вопрос о том, каким образом будет решаться этот вопрос и не нужны ли для этого какие-то особенные средства? Есть подозрения, что некоторые серые птички как раз и обеспечивают нужную точность на расстоянии 80 км и наверное, там людей тоже надо учить, поскольку это не «квадрик» и даже не Байрактар.
Заметим, партнеры выделили десятки миллиардов долларов на финансирование нам этой помощи, нам поставляют сами эти системы, организовывают курсы ускоренной подготовки специалистов, выстраивают обеспечение нужного наведения, допиливают нам нашу же архаичную логистику,на нашей территории, и тут поднимается некто Пионтковский, и вытирая свои слюни рассказывает о том, что американцы не то что-то делают и что от них никто не ожидал, что они вот так…
А никто не задавал себе простого вопроса о том, почему Пионтковские вообще лезут в наши дела? Вся эта шобла не смогла в своей стране сделать хотя бы приблизительно цивилизованной системы, а теперь как клопы, падают в наше информационное пространство, чтобы учить нас жизни! Я допускаю, что вот эти Невзоровы, Пионтковские, Фейгины и почий непотреб могут рассказывать о том, что делается в их помойной федерации. Но к нам-то чего они прутся с видом учителей? Все же помнят знаменитую мудрость о том, что тот, кто закончил ВУЗ и не смог найти применение диплому, пошел преподавать. Так и они. Свою страну превратили в зловонную клоаку, а теперь, с видом экспертов, что-то такое критичное нам рассказывают и потихоньку сыплют песочек на американцев, которые дают нам беспрецедентную поддержку. А не пошли бы все они вслед за их военным кораблем?
На наш взгляд - с ноября прошлого года, когда американцы впервые и четко предупредили о том, что миграционный кризис в Польше является прикрытием для развертывания войск на границах Украины. Но этого не было сделано ни в ноябре, ни в декабре, ни… в общем, только сейчас этот процесс пошел полным ходом. А теперь пускай каждый сам себе даст ответ на тот вопрос, который сейчас вываливается даже из утюга: «Ну почему нам так медленно поставляют тяжелое оружие?» А мы, не очень культурно, ответим вопросом на вопрос: «А вы кого об этом спрашиваете?»
anti-colorados
плюс гарпунизация Чёрного моря.