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США готують новий пакет військової допомоги Україні з ракетами Harpoon, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

братчук,гарпун

Адміністрація Байдена планує виділити Україні нову військову допомогу на суму понад $650 млн, яка включатиме протикорабельні ракети Harpoon.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондентів Bloomberg Дженніфер Джейкобс та Ентоні Капаччіо.

"Адміністрація Байдена планує збільшити фінансування на військове озброєння та обладнання для України, повідомляють джерела Е. Капаччіо і мої. Цей транш становитиме понад 650 мільйонів доларів. До нього вперше увійдуть протикорабельні ракети Harpoon, встановлені на транспортних засобах", - зазначила Джейкобс у своєму твіттері.

У середу в Брюсселі зустрічаються міністри оборони країн НАТО, щоб обговорити можливі додаткові поставки зброї Україні.

Читайте також: США передадуть Україні додаткові далекобійні РСЗВ, - Пентагон
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Топ коментарі
+39
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15.06.2022 18:32
+33
Амерам-черговий респект...
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15.06.2022 18:31
+32
уявляю як у наших хлопців руки чешуться лупанути їми
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15.06.2022 18:30
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уявляю як у наших хлопців руки чешуться лупанути їми
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15.06.2022 18:30 Відповісти
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15.06.2022 18:42 Відповісти
Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты
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15.06.2022 18:43 Відповісти
Так статья о том, что этот запрос удовлетворят в очередном пакете помощи
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15.06.2022 21:18 Відповісти
Гарпун это лоховской развод от "стратегических партнеров"

разработка 70-х годов, на порядок отстает от Нептуна например

сбивается любым лохматым ПВО в силу устаревшей инженерии

По-сути сбыт устаревшего хлама в кредит
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16.06.2022 00:01 Відповісти
Амерам-черговий респект...
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15.06.2022 18:31 Відповісти
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15.06.2022 18:32 Відповісти
Респект та щира подяка амерським друзям!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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15.06.2022 18:38 Відповісти
А що це за боти спамлять ваші пости? Як їх побачити?
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15.06.2022 19:55 Відповісти
нахрена только тут рыло барыги и любого друзя и партнера мертведчука, а , ботяра ?
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16.06.2022 00:02 Відповісти
на китайозів трохи залиште...скоро пригодиться
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15.06.2022 18:32 Відповісти
С китайцами никто воевать не будет. Даже санкций не будет.
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15.06.2022 19:23 Відповісти
справа в тому що китайці будуть...
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15.06.2022 20:56 Відповісти
Китайці не настільки тупі.
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15.06.2022 21:19 Відповісти
та й вояки з них історично такі собі
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15.06.2022 21:21 Відповісти
Нам сейчас бы сухопутное оружие МLRS, гаубицы, танки. А гарпуны уже есть на боевом посту, на первое время хватит.
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15.06.2022 18:33 Відповісти
так дали вже і танки і гаубиці. І навіть mlrs якийсь привезли. може там справа не в танках?
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15.06.2022 18:35 Відповісти
4 штуки дали МLRS...страшная сила

а в кацапов одних Ураганов больше 1000 штук
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15.06.2022 18:46 Відповісти
ураганьі є а ракет до них вже майже немає..
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15.06.2022 19:02 Відповісти
"а в кацапов одних Ураганов больше 1000 штук "

Шось воно їм не дуже допомогло.
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15.06.2022 19:05 Відповісти
Правада мыши съели.
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15.06.2022 19:35 Відповісти
Дивно, нідерландські поляки кажуть так як я написав. Треба буде їм зауваження зробити.
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15.06.2022 19:04 Відповісти
Як просрали? А Москву чим на дно відправили? Просто їх мало.
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15.06.2022 19:05 Відповісти
Я чекав на це зауваження . То ви вважаєте, що програму "Нептунів" не просрали?
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15.06.2022 19:08 Відповісти
Это уже факт, только США и Великобритания понимают МАСШТАБ предстоящего экономического п#здеца, поэтому помогают Украине. Это только на мордорассеи думают, что война идет к концу. Не-еа, ребята, она только начинается.
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15.06.2022 18:36 Відповісти
Саме так,тому що мордор буде знищен,нанівець!!))
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15.06.2022 18:41 Відповісти
Смерть кетая и ирана раися не увидит, раися подохнет первой, уже скоро.
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15.06.2022 18:44 Відповісти
Никакой смерти Китая не будет.
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15.06.2022 19:25 Відповісти
Китайский пузырь уже трещит.
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15.06.2022 19:37 Відповісти
це лєнта сру. потрібно перевірять. Нех цю помойку постить
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15.06.2022 18:46 Відповісти
"Ограничения на въезд Германия отменила с 11 июня. Раньше для въезда требовалось предъявить или сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном заболевании, или отрицательный тест на COVID-19, теперь эти документы не нужны. "
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15.06.2022 18:46 Відповісти
братньому народу Подяка
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15.06.2022 18:42 Відповісти
Не удивлен, немцы есть немцы
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15.06.2022 18:43 Відповісти
Давайте вже жахнемо по кацапських "коритах".
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15.06.2022 18:47 Відповісти
Дайте M-27O MLRS з балістичними ракетами.Ними можна і по кораблях поцілити.
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15.06.2022 18:47 Відповісти
Vot M270 luce dali pobolse ,u nix ix mnogo .Nado minimum 100 stuk takix imet
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15.06.2022 18:55 Відповісти
650 млн - это капля в море
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15.06.2022 18:53 Відповісти
130 химерсов.
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15.06.2022 19:38 Відповісти
Потрібні «томагавки», тільки ракети, а не індіанські сокири кінця 18 століття.
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15.06.2022 18:55 Відповісти
Так вони з есмінців запускають їх.Кораблі також мають передати разом з командою?
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15.06.2022 19:13 Відповісти
https://nationalinterest.org/blog/reboot/tomahawk-missile-can-now-be-launched-ground-too-173768
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15.06.2022 20:43 Відповісти
Надеюсь это на этот раз СЛАМы, что можно подвешивать под миги. Береговые системы не имеют смысла, пока кацапы держатся в удалении. А вот воздушными гарпунами можно весь их флот потопить и решить проблему кацапского флота в ЧМ.

Немцы в войну без единого корабля на ЧМ потопили весь сссровский. Чисто авиацией! И украинцы с гарпунами воздушного базирования могут этоже повотрить. Плюс бримстонами тоже подвешенными под миги, можно всякую мелочь добить с 60 километров.
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15.06.2022 19:00 Відповісти
Идеальньій вариант - передать несколько F-16 , которьіе являются воздушной платформой для "Гарпунов". Причем , єти же самолетьі могут помочь решить проблемьі ПРО , с крьілатьіми ракетами. Залог успеха - отличная РЛС и 4 "Сайдвиндера" .
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15.06.2022 19:09 Відповісти
Да. Это было бы идеально. Но я просто программу минимум. Достало уже.
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15.06.2022 23:55 Відповісти
БАЙДЕН КАК ВСЕГДА МОЛДЧИНА!!! СМЕРТЬ ОРКАМ !!!
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15.06.2022 19:01 Відповісти
А де ж Хаймерс? Дайте Хаймерс.
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15.06.2022 19:03 Відповісти
Харош ныть!все будет
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15.06.2022 19:18 Відповісти
Байденко и Порошенко кажуть що привезуть навіть F-35...,Але то таке...Польща купила всі ці винищувачі...для Фінляндії навіть не осталося жодного...
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15.06.2022 19:06 Відповісти
США перебросили в Румынию ударные беспилотники MQ-9 Reaper

Вторник, 5 января 2021, 09:51
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15.06.2022 19:07 Відповісти
Начебто одна зі скандинавських країн ше місяць тому передала нам берегові комплекси "Гарпун" на колісній базі, і вони вже стоять на бойовому чергуванні..🤔 Бо у самих США комплекс ПКР "Гарпун" є тільки морського базування. Може мова йде про якісь модифікації зі збільшеним радіусом враження цілей? Бо для розблокування акваторій наших морів нам потрібні комплекси ПКР із параметрами дальності не менш ніж у нашого "Нептуна", тоді вже можна буде сказати: "рузьгєсранафлатілія -ВСЬО!!"
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15.06.2022 19:08 Відповісти
поляки десять років під них аєродроми переробляли,обладнували,вже не кажу про пілотів..
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15.06.2022 19:17 Відповісти
С октября,все дадут.только по Ленд-лизу
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15.06.2022 19:20 Відповісти
"Гарпун" та "Нептун".https://youtu.be/htvQ3eVMSac
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15.06.2022 19:14 Відповісти
Украина получит от Канады снаряды Excalibur:M982 Excalibur
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15.06.2022 19:33 Відповісти
Украина получит от Канады гаубицы M777 вместе с высокоточными дальнобойными артиллерийскими снарядами с GPS-наведением M982 Excalibur,
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15.06.2022 19:40 Відповісти
Выбухи у крыму ...мабуть партизани рабZei хочуть знищити фюрера... Сергій Стерненко просить Вельмишановну Громаду підписатися на його сторінку в Ютьюбі...має 980000 тисяч...допоможіть набрати мильон...будь ласочка Пані та Панове...
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15.06.2022 19:52 Відповісти
Почему так долго поставляют тяжелое оружие?


к вопросу о том, что нам не дают тяжелое вооружение. Давайте разбираться в том, что значит «дают» или «не дают»? Что-то можно дать и получить в режиме, чтобы было, но в данном случае, речь не идет о банальном обладании, а о том, чтобы этим оружием эффективно уничтожать противника. Проще говоря, нам надо, чтобы ракета или снаряд, выпущенные из соответствующего оружия, прилетели за 30-40, 70-80 километров и лег точно в цель. Если мы этого не имеем ввиду, то нафига козе баян вообще? То есть, с этим мы разобрались. Тяжелые вооружения нам нужны не для того, чтобы повыпендриваться, а чтобы уничтожать врага.

Кто-то может возразить и сказать о том, что на новые системы переучиваются уже готовые артиллеристы и ракетчики и будет прав, но пока мы это соображением выводим за скобки, чтобы вернуться к нему чуть позже. А пока - идем дальше и вернемся в конец февраля этого года.

Как мы помним, тогда в самой первой волне вооружений, которые нам поставляла Британия и США, были противотанковые, ручные комплексы и в первую очередь - Джавелин. Отличительной особенностью именно этого комплекса была максимальная простота его применения. То есть, обучение работы с системой, которая действует по принципу «выстрелил и забыл», можно провести в сжатые сроки и без ущерба для результативности его применения. Проще говоря, оператору надо запомнить последовательность действий, которые необходимо выполнить при подготовке комплекса к применению. Дальше - самый минимум. Оператор видит цель, ему надо только прицелиться, до захвата целью головкой самонаведения, и выстрелить. На том - все. Ракета отработает самостоятельно и ее не нужно сопровождать до цели системой ручного наведения.

В свое время Пентагон заказал именно такое исполнение ПТРК по причине того, что в тяжелых условиях, надо будет очень быстро готовить операторов для их применения. То же самое и с ПЗРК Стингер, которыми в Афгане аборигены подавили совковую авиацию почти в ноль. Совок создал некое подобие Стингера и потому обучение работе с этим комплексом тоже сводится к последовательности действий при подготовке к стрельбе. Ракета наводится самостоятельно и не требует от оператора познаний в математике, физике, аэродинамике и прочем.

Именно потому, что в первой волне оружия были системы, которые требуют часы, а не дни, недели и месяцы для обучения, мы смогли очень быстро и эффективно пустить их в дело и сейчас бойцы отзываются об этих системах в превосходной степени. Они считают оскорблением сравнивать все их, от американских до шведских, немецких или испанских. Об этом лично писали нам те, кто своими руками работал с этим оружием, и особо они подчеркивали простоту перехода с РПГ и прочего на такое оружие.

Но с тяжелыми системами вооружений этот номер не проходит. Здесь надо учиться работать с техникой, с которой армии стран Запада работают уже давно, а мы остановились на оружии позднего совка, где с помощью кувалды и какой-то матери все начинало стрелять как миленькое. За это время передовые армии ушли настолько далеко, что о переучивании нет речи, надо учиться управлять новыми системами, которые в итоге, дают ту самую точность, которая и отличает их от хлама, который был у нас и чем пользуется агрессор. Тут уже трудно сказать, помогают или мешают навыки, полученные для работы с совковым оружием.

И тут обратимся еще к одному важному моменту, которого просто не было у нас как такового - процедура или протокол. Кто не в курсе, наших врачей в Штатах заставляют переучиваться, чтобы получить лицензию. Дело в том, что там вся медицина основана на протоколах, от которых ни влево, ни вправо отступать нельзя, поскольку за самодеятельность может поплатиться как сам врач, так и его клиника. То есть, есть утвержденная методика лечения того или иного заболевания и врач не отклонится от нее ни на шаг, ни по номенклатуре препаратов, ни по процедурам ни по последовательности действий. Это потому, что лечение покрывается страховка, а страховые компании имеют своих агентов и адвокатов, которые порвут в хлам любую клинику, если там займутся художественной самодеятельностью и отклонятся от утвержденного протокола действий.

Примерно те же принципы и у военных. Каждый командир взвода или роты точно знает о том, через сколько минут он получит артиллерийскую или авиационную поддержку, в случае необходимости. Ему даже в голову не прийдет, что его подразделение всунут в драку без таковой. И потому он знает, что (условно) через 5 минут после запроса, сюда прилетят вертушки или самолеты, и выжгут все то, что он укажет и наоборот, он знает, что если нет пятиминутной готовности огневой поддержки, его никто не двинет вперед. То же самое и об условиях эвакуации. Он точно знает, сколько ему нужно продержаться до момента эвакуации, если что-то пошло не так.

Это всем известно и планирование боевой операции выстраивается именно таким образом, чтобы все действовало в определенном ключе и так, как это предписано их боевым уставом. То есть совет «держитесь до последнего» очень пахнет трибуналом для того, кто отдаст такой приказ. Все это знают, понимают и на этом выстроена перекрестная ответственность командиров любого звена и вот так, неотвратимо работает американская военная машина.

Пример этот приведен по одной простой причине, американские военные насквозь пропитаны этими процедурами и им даже в голову не прийдет, что может их сдвинут с этой парадигмы. Но в поле этих процедур лежит и подготовка личного состава для овладения той или иной системой вооружений. Я не могу знать наверняка, но примерно нарисую такую картину. Например, курс обучения расчета для стрельбы из гаубицы М777 составляет 100 академических часов и при этом, расчет должен совершить не менее 30 выстрелов разными типами боеприпасов, на разные расстояния и в разных условиях. Плюс к тому - взаимодействие с наводчиками и тренаж по развертыванию и свертыванию огневых позиций.

То есть, американцы, поставляя нам конкретную систему вооружений, говорят о том, что в таком случае, для поставки 100 гаубиц надо подготовить 110-120 расчетов, на случай убытия личного состава, по разным причинам. Положим, что на каждую гаубицу - 5 человек расчета. И вот мы получаем уже 600 человек, которые требуют этого обучения. Берем 100 академических часов и получаем 20 дней, а с теорией - месяц обучения. А мы хотим больше, правда? Нам нужно хотя бы три сотни гаубиц? Тогда умножаем это на три. Мы себе представляем возможности американского персонала для обучения? Сколько за раз они могут взять в оборот?

Хорошо, допускаем, что они подготовят группу инструкторов и уже те будет обучать дальше или совместно с американцами и дело пойдет быстрее. Но у нас идет война, а блогеры и эксперты уже воем воют и кричат о том, что «нам не поставляют». Наши военные говорят американцам о том, что наши военные будут круглосуточно учиться, но надо чтобы все ускорилось. Американцы выпадают в осадок, поскольку не понимают, как они могут переступить протокол подготовки. В конце концов, им дают добро действовать быстрее, чем это принято в Штатах, но на месте это понимают так, что надо создать новый, ускоренный протокол, по которому будут готовиться остальные…

Мы опять возвращаемся к тому, что нам нужно, ехать или шашечки? В смысле, чтобы нам передали и оно где-то стояло, ожидая прилета ракет или чтобы работало на передке? Второе? Значит смотрим на то, когда и сколько будет подготовлено расчетов, тогда и столько единиц пересечет границу Украины, чтобы оружие попало в те руки, которые им будут нянчить врага. То же самое и о системах Хаймарс, которые спрятать на территории Украины с тем количеством кротов, которые пришли с зеленью, еще сложнее, а срок обучения, наверное, еще длиннее, поскольку ничего подобного у нас не было в принципе.

И не стоит забывать еще один, крайне важный момент, который всегда упускается в танцах о «не поставили». Мы же ведем речь о высокоточных системах дальнего боя? А это значит, что эту самую точность надо обеспечить не просто целеуказанием, а таким, которое необходимо именно этим системам, чтобы это был Хаймарс, а не Град, М777, а не Д-30. Кто-то задавал себе вопрос о том, каким образом будет решаться этот вопрос и не нужны ли для этого какие-то особенные средства? Есть подозрения, что некоторые серые птички как раз и обеспечивают нужную точность на расстоянии 80 км и наверное, там людей тоже надо учить, поскольку это не «квадрик» и даже не Байрактар.

Заметим, партнеры выделили десятки миллиардов долларов на финансирование нам этой помощи, нам поставляют сами эти системы, организовывают курсы ускоренной подготовки специалистов, выстраивают обеспечение нужного наведения, допиливают нам нашу же архаичную логистику,на нашей территории, и тут поднимается некто Пионтковский, и вытирая свои слюни рассказывает о том, что американцы не то что-то делают и что от них никто не ожидал, что они вот так…

А никто не задавал себе простого вопроса о том, почему Пионтковские вообще лезут в наши дела? Вся эта шобла не смогла в своей стране сделать хотя бы приблизительно цивилизованной системы, а теперь как клопы, падают в наше информационное пространство, чтобы учить нас жизни! Я допускаю, что вот эти Невзоровы, Пионтковские, Фейгины и почий непотреб могут рассказывать о том, что делается в их помойной федерации. Но к нам-то чего они прутся с видом учителей? Все же помнят знаменитую мудрость о том, что тот, кто закончил ВУЗ и не смог найти применение диплому, пошел преподавать. Так и они. Свою страну превратили в зловонную клоаку, а теперь, с видом экспертов, что-то такое критичное нам рассказывают и потихоньку сыплют песочек на американцев, которые дают нам беспрецедентную поддержку. А не пошли бы все они вслед за их военным кораблем?
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15.06.2022 20:12 Відповісти
Последний момент, который следует учесть и дать ему вменяемую оценку. Как мы видим, даже в ускоренном варианте подготовки, курсы для расчетов тяжелого вооружения занимают недели и возможно - больше месяца. Как мы видим, в ряде случаев, подготовку наших специалистов разрешали проводить еще до того, как были утверждены поставки вооружений. То есть, в принципе - можно было готовить инструкторов задолго до того, как встал вопрос о поставках. Когда можно было начинать?

На наш взгляд - с ноября прошлого года, когда американцы впервые и четко предупредили о том, что миграционный кризис в Польше является прикрытием для развертывания войск на границах Украины. Но этого не было сделано ни в ноябре, ни в декабре, ни… в общем, только сейчас этот процесс пошел полным ходом. А теперь пускай каждый сам себе даст ответ на тот вопрос, который сейчас вываливается даже из утюга: «Ну почему нам так медленно поставляют тяжелое оружие?» А мы, не очень культурно, ответим вопросом на вопрос: «А вы кого об этом спрашиваете?»
anti-colorados
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15.06.2022 20:13 Відповісти
Вроде уже их поставляли.!?
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15.06.2022 20:31 Відповісти
Победа - это хаймаризация сухопутных частей оккупанта
плюс гарпунизация Чёрного моря.
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15.06.2022 22:18 Відповісти
 
 