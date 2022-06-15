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Минсоцполитики анонсировало повышение ряда пенсионных выплат с 1 июля
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Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала повышение пенсионных выплат с 1 июля 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Будут повышены минимальные пенсии для инвалидов войны. Размер повышения составит 600 грн. Будут повышены надбавки за стаж сверх нормы, будут повышены пенсионные выплаты участникам войны и ветеранам труда, будет повышена на 80-100 грн государственная помощь по уходу за одинокими пенсионерами в возрасте от 80 лет", - сказала Лазебна.
Министр подчеркнула, что государство продолжает повышать социальные выплаты, несмотря на войну.
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Топ комментарии
+13 Александр Товба
показать весь комментарий15.06.2022 18:38
+11 Злий Грицько
показать весь комментарий15.06.2022 18:35
+9 ярослав ильчишин 1e1e9a87
показать весь комментарий15.06.2022 19:24
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Але це просто що б відволікти увагу від іншого прийнятого рішення(29 квітня 2022 року в газеті «Голос України» (№ 95 (7845)) опубліковано Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ)
про автоматичну індексацію пенсії державним службовцям, посадовим особам .так ось там будуть суми індексацій з трьома нулями,про що вам Лазебна не розповість..