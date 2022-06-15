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пенсионеры (827) пенсия (2135) Министерство социальной политики (856) Лазебная Марина (141)

Минсоцполитики анонсировало повышение ряда пенсионных выплат с 1 июля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

пенсия,пенсионер,выплата,выплаты

Министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала повышение пенсионных выплат с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будут повышены минимальные пенсии для инвалидов войны. Размер повышения составит 600 грн. Будут повышены надбавки за стаж сверх нормы, будут повышены пенсионные выплаты участникам войны и ветеранам труда, будет повышена на 80-100 грн государственная помощь по уходу за одинокими пенсионерами в возрасте от 80 лет", - сказала Лазебна.

Министр подчеркнула, что государство продолжает повышать социальные выплаты, несмотря на войну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине с июня увеличат пенсии работающим пенсионерам
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Топ комментарии
+13
Лазебній підвищити з/п на 80-100 грн.! Тільки якщо вона ветеран і їй 80 років .
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15.06.2022 18:38
+11
Коли ціни в магазинах злетіли дадуть якусь копійчину яка навіть 10-ти відсотків не перекриє ці ціни.
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15.06.2022 18:35
+9
За 32 роки незалежності ми могли жити,в крайньому випадку,як живуть поляки,але завдяки Кучмі,який наплодив олігархів і роздав їм Україну в користування,сьогодня маємо результат,розграбована держава,бідність і війна в придачу
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15.06.2022 19:24
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Коли ціни в магазинах злетіли дадуть якусь копійчину яка навіть 10-ти відсотків не перекриє ці ціни.
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15.06.2022 18:35 Ответить
Лазебній підвищити з/п на 80-100 грн.! Тільки якщо вона ветеран і їй 80 років .
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15.06.2022 18:38 Ответить
і коли зп мінімальна
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15.06.2022 19:32 Ответить
А простым работягам нифига!
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15.06.2022 18:49 Ответить
помню в 2011 році Тігіпко був у уряді і підвищив на 1грн 90 коп мінімалку і сказав що це досягнення
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15.06.2022 18:52 Ответить
Нарешті і мені щось капне за 18 років понаднормового стажу.
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15.06.2022 18:55 Ответить
Конечно капнет Все те пенсии, которые были за первые списки, порядка 12-15 000 грн. превратятся в тыкву! У всех будет фиксированная "такса"
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15.06.2022 18:59 Ответить
За 32 роки незалежності ми могли жити,в крайньому випадку,як живуть поляки,але завдяки Кучмі,який наплодив олігархів і роздав їм Україну в користування,сьогодня маємо результат,розграбована держава,бідність і війна в придачу
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15.06.2022 19:24 Ответить
як то кажуть - задумка хорошая, исполнение хреновое
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15.06.2022 19:34 Ответить
Кучму обрав "мудрий нарід".... Який ще обрав і інших "веселих'' персонажів...
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15.06.2022 23:55 Ответить
вывозят миллиарды, коррупция,как всегда в рассвете сил, цены растут по часам, так получите же 100 гривен
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15.06.2022 19:40 Ответить
Минимальну пенсію підвищать з 1974 до 2073...майже 100 гривень...
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15.06.2022 19:58 Ответить
За каждый переработанный год,так называемый сверхстаж,к существующей доплате добавят(держитесь крепче)целых 60 копеек!!!Слёзы благодарности и счастья заливают клавиатуру!Мариночка(которая Лазебная),благодетельница ты наша!!!
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15.06.2022 20:09 Ответить
Дащо ви так переживаєте, головне щоб не барига, а хлопець з народу а з'їм і всі народні дієсхематозніки, чи може я щось пропустив.😀
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15.06.2022 22:24 Ответить
Массовый грабёж и геноцид украинских пенсионеров начали Яценюк,Гройсман и Рева при Порошенко.Зеленский с компанией успешно продолжает это дело и даже развивает - эти твари на полном серьёзе утвердили прож.минимум 2000гр. и уверяют,что на эти деньги можно прожить!
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15.06.2022 23:18 Ответить
В октябре 2017г мне добавили у пенсии 1040гр. Знаю тех кому даже удвоили. Так же знаю кому и по 1400-1500 гр добавили, работяги все, и не шахтеры. Не несите бред.
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16.06.2022 07:54 Ответить
Я вышел на пенсию в 2017ом году.Мне за 38 лет официального стажа,из которых 15 лет по второму списку,насчитали 1480гр..После моих возмущений пересчитали на 1800.Сейчас,после всех индексаций и добавок,получаю 2396гр.Слава Украине!!!
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16.06.2022 16:05 Ответить
Пенсію виплачують пенсіонерам з коштів пенсійного фонду, в який сплачують відрахування всі офіційно працюючі .. Ти особисто багато відрахував в ПФ, щоб вони отримували достойні пенсії? Чи лиш би "папі#дєть" зайшов?
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16.06.2022 00:01 Ответить
простим пенсам"надбавка" у 80- 100 гпн навіть на кілограм гречки не вистачить, що б придбати..
Але це просто що б відволікти увагу від іншого прийнятого рішення(29 квітня 2022 року в газеті «Голос України» (№ 95 (7845)) опубліковано Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ)
про автоматичну індексацію пенсії державним службовцям, посадовим особам .так ось там будуть суми індексацій з трьома нулями,про що вам Лазебна не розповість..
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15.06.2022 21:24 Ответить
какие конченные твари.....
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16.06.2022 08:42 Ответить
 
 