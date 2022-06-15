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пенсіонери (476) пенсія (922) Міністерство соціальної політики (594) Лазебна Марина (136)

Мінсоцполітики анонсувало підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

пенсия,пенсионер,выплата,выплаты

Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення становитиме 600 грн. Будуть підвищені надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці, буде підвищено на 80-100 грн державну допомогу з догляду за самотніми пенсіонерами віком від 80 років", - сказала Лазебна.

Міністр підкреслила, що держава продовжує підвищувати соціальні виплати, незважаючи на війну.

Також читайте: В Україні з червня збільшать пенсії працюючим пенсіонерам

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Лазебній підвищити з/п на 80-100 грн.! Тільки якщо вона ветеран і їй 80 років .
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15.06.2022 18:38
+11
Коли ціни в магазинах злетіли дадуть якусь копійчину яка навіть 10-ти відсотків не перекриє ці ціни.
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15.06.2022 18:35
+9
За 32 роки незалежності ми могли жити,в крайньому випадку,як живуть поляки,але завдяки Кучмі,який наплодив олігархів і роздав їм Україну в користування,сьогодня маємо результат,розграбована держава,бідність і війна в придачу
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15.06.2022 19:24
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Коли ціни в магазинах злетіли дадуть якусь копійчину яка навіть 10-ти відсотків не перекриє ці ціни.
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15.06.2022 18:35 Відповісти
Лазебній підвищити з/п на 80-100 грн.! Тільки якщо вона ветеран і їй 80 років .
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15.06.2022 18:38 Відповісти
і коли зп мінімальна
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15.06.2022 19:32 Відповісти
А простым работягам нифига!
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15.06.2022 18:49 Відповісти
помню в 2011 році Тігіпко був у уряді і підвищив на 1грн 90 коп мінімалку і сказав що це досягнення
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15.06.2022 18:52 Відповісти
Нарешті і мені щось капне за 18 років понаднормового стажу.
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15.06.2022 18:55 Відповісти
Конечно капнет Все те пенсии, которые были за первые списки, порядка 12-15 000 грн. превратятся в тыкву! У всех будет фиксированная "такса"
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15.06.2022 18:59 Відповісти
За 32 роки незалежності ми могли жити,в крайньому випадку,як живуть поляки,але завдяки Кучмі,який наплодив олігархів і роздав їм Україну в користування,сьогодня маємо результат,розграбована держава,бідність і війна в придачу
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15.06.2022 19:24 Відповісти
як то кажуть - задумка хорошая, исполнение хреновое
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15.06.2022 19:34 Відповісти
Кучму обрав "мудрий нарід".... Який ще обрав і інших "веселих'' персонажів...
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15.06.2022 23:55 Відповісти
вывозят миллиарды, коррупция,как всегда в рассвете сил, цены растут по часам, так получите же 100 гривен
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15.06.2022 19:40 Відповісти
Минимальну пенсію підвищать з 1974 до 2073...майже 100 гривень...
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15.06.2022 19:58 Відповісти
За каждый переработанный год,так называемый сверхстаж,к существующей доплате добавят(держитесь крепче)целых 60 копеек!!!Слёзы благодарности и счастья заливают клавиатуру!Мариночка(которая Лазебная),благодетельница ты наша!!!
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15.06.2022 20:09 Відповісти
Дащо ви так переживаєте, головне щоб не барига, а хлопець з народу а з'їм і всі народні дієсхематозніки, чи може я щось пропустив.😀
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15.06.2022 22:24 Відповісти
Массовый грабёж и геноцид украинских пенсионеров начали Яценюк,Гройсман и Рева при Порошенко.Зеленский с компанией успешно продолжает это дело и даже развивает - эти твари на полном серьёзе утвердили прож.минимум 2000гр. и уверяют,что на эти деньги можно прожить!
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15.06.2022 23:18 Відповісти
В октябре 2017г мне добавили у пенсии 1040гр. Знаю тех кому даже удвоили. Так же знаю кому и по 1400-1500 гр добавили, работяги все, и не шахтеры. Не несите бред.
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16.06.2022 07:54 Відповісти
Я вышел на пенсию в 2017ом году.Мне за 38 лет официального стажа,из которых 15 лет по второму списку,насчитали 1480гр..После моих возмущений пересчитали на 1800.Сейчас,после всех индексаций и добавок,получаю 2396гр.Слава Украине!!!
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16.06.2022 16:05 Відповісти
Пенсію виплачують пенсіонерам з коштів пенсійного фонду, в який сплачують відрахування всі офіційно працюючі .. Ти особисто багато відрахував в ПФ, щоб вони отримували достойні пенсії? Чи лиш би "папі#дєть" зайшов?
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16.06.2022 00:01 Відповісти
простим пенсам"надбавка" у 80- 100 гпн навіть на кілограм гречки не вистачить, що б придбати..
Але це просто що б відволікти увагу від іншого прийнятого рішення(29 квітня 2022 року в газеті «Голос України» (№ 95 (7845)) опубліковано Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ)
про автоматичну індексацію пенсії державним службовцям, посадовим особам .так ось там будуть суми індексацій з трьома нулями,про що вам Лазебна не розповість..
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15.06.2022 21:24 Відповісти
какие конченные твари.....
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16.06.2022 08:42 Відповісти
 
 