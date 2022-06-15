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Мінсоцполітики анонсувало підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня
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Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала підвищення низки пенсійних виплат із 1 липня 2022 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Будуть підвищені мінімальні пенсії для інвалідів війни. Розмір підвищення становитиме 600 грн. Будуть підвищені надбавки за стаж понад норму, буде підвищено пенсійні виплати учасникам війни та ветеранам праці, буде підвищено на 80-100 грн державну допомогу з догляду за самотніми пенсіонерами віком від 80 років", - сказала Лазебна.
Міністр підкреслила, що держава продовжує підвищувати соціальні виплати, незважаючи на війну.
Топ коментарі
+13 Александр Товба
показати весь коментар15.06.2022 18:38
+11 Злий Грицько
показати весь коментар15.06.2022 18:35
+9 ярослав ильчишин 1e1e9a87
показати весь коментар15.06.2022 19:24
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Будь ласка, зачекайте...
Але це просто що б відволікти увагу від іншого прийнятого рішення(29 квітня 2022 року в газеті «Голос України» (№ 95 (7845)) опубліковано Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-ІХ)
про автоматичну індексацію пенсії державним службовцям, посадовим особам .так ось там будуть суми індексацій з трьома нулями,про що вам Лазебна не розповість..