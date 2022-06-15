Мэру Волчанска на Харьковщине объявили подозрение в государственной измене, - прокуратура
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На Харьковщине городскому голове Волчанска сообщили о подозрении в государственной измене.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении городскому голове Волчанска Харьковской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, чиновник, перешедший на сторону России, поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области" и добровольно участвовал в ее деятельности.
3 июня 2022 года во временно захваченном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган.
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.
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@Dmitry88872798
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10 год
На фото жилой дом в Кировской области. Сфоткал прямо сейчас. В нём живут дети, старики, в нём нет канализации и водопровода, он сгнил ещё пятнадцать лет назад. Жители горячо поддерживают мысль отстроить Донбасс заново.
Анатолій Степанець
І роби що хочеш, бо Вова Чонгарський щоб не лякати інвесторів не готувався до війни