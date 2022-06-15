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Мэру Волчанска на Харьковщине объявили подозрение в государственной измене, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

колабораціонізм,вовчанськ

На Харьковщине городскому голове Волчанска сообщили о подозрении в государственной измене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении городскому голове Волчанска Харьковской области по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник, перешедший на сторону России, поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области" и добровольно участвовал в ее деятельности.

3 июня 2022 года во временно захваченном Купянске он принял участие в мероприятии, на котором был создан незаконный орган.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

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Топ комментарии
+13
Real Dmitry Smirnov⚡
@Dmitry88872798
·
10 год
На фото жилой дом в Кировской области. Сфоткал прямо сейчас. В нём живут дети, старики, в нём нет канализации и водопровода, он сгнил ещё пятнадцать лет назад. Жители горячо поддерживают мысль отстроить Донбасс заново.
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15.06.2022 19:32
+5
Чому їм завжди замазують сраки???
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15.06.2022 19:20
+3
я так понимаю он уже где то с курщины или еще дале снял штаны и показывает жопу всему колхозу мадам венедиктовой !! мля ну ни одного предателя не могут поймать прежде чем не дадут удрать !! МЕРТвЕЧУК правда исключение ..... но то спец - предатель , он нужен здесь для большого дела.
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15.06.2022 19:55
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Чому їм завжди замазують сраки???
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15.06.2022 19:20 Ответить
Нужно вылечить человека, который не знает о своей болезни
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15.06.2022 19:41 Ответить
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15.06.2022 19:40 Ответить
а что мера никто в пику не знает?
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15.06.2022 19:30 Ответить
Real Dmitry Smirnov⚡
@Dmitry88872798
·
10 год
На фото жилой дом в Кировской области. Сфоткал прямо сейчас. В нём живут дети, старики, в нём нет канализации и водопровода, он сгнил ещё пятнадцать лет назад. Жители горячо поддерживают мысль отстроить Донбасс заново.
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15.06.2022 19:32 Ответить
На довічне,з конфіскатом,в уранові копальні,з обушком за миску баланди!!!)))
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15.06.2022 19:39 Ответить
Так это мер Волчанска или всё таки Купянска
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15.06.2022 19:52 Ответить
Волчанска. А сборище коллаборантов было в Купянске.
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15.06.2022 22:22 Ответить
Мэры райцентров смело на половину везде оказались предателями! Почти массовая картина. И конечно по партии зажопники все.
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16.06.2022 07:48 Ответить
ось воно. звичайно, що ця гнида з риго-ЗаЖоПП

Анатолій Степанець

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18.06.2022 21:52 Ответить
я так понимаю он уже где то с курщины или еще дале снял штаны и показывает жопу всему колхозу мадам венедиктовой !! мля ну ни одного предателя не могут поймать прежде чем не дадут удрать !! МЕРТвЕЧУК правда исключение ..... но то спец - предатель , он нужен здесь для большого дела.
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15.06.2022 19:55 Ответить
До 24 числа часто бывал в Волчанске. Радио в авто не находило ни одной украинской станции, только российские. За телевизор не знаю.
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15.06.2022 20:07 Ответить
Жопа повна - 24 лютого через декілька годин після 4 ранку кацапські війська вже зайшли у Вовчанськ.
І роби що хочеш, бо Вова Чонгарський щоб не лякати інвесторів не готувався до війни
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16.06.2022 01:19 Ответить
А чого лише "підозра"? Мотузку з милом йому і на найближчу гілляку!!!
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10.09.2022 18:45 Ответить
 
 