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Харківщина (4272) колабораціонізм (940)

Меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру у державній зраді, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

колабораціонізм,вовчанськ

На Харківщині Вовчанському міському голові повідомили про підозру у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Вовчанському міському голові Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік рф, підтримав створення так званої "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та добровільно брав участь у її діяльності.

3 червня 2022 року в тимчасово захопленому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру Святогірська оголосили підозру в державній зраді, - Офіс ГПУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Real Dmitry Smirnov⚡
@Dmitry88872798
·
10 год
На фото жилой дом в Кировской области. Сфоткал прямо сейчас. В нём живут дети, старики, в нём нет канализации и водопровода, он сгнил ещё пятнадцать лет назад. Жители горячо поддерживают мысль отстроить Донбасс заново.
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15.06.2022 19:32
+5
Чому їм завжди замазують сраки???
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15.06.2022 19:20
+3
я так понимаю он уже где то с курщины или еще дале снял штаны и показывает жопу всему колхозу мадам венедиктовой !! мля ну ни одного предателя не могут поймать прежде чем не дадут удрать !! МЕРТвЕЧУК правда исключение ..... но то спец - предатель , он нужен здесь для большого дела.
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15.06.2022 19:55
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Чому їм завжди замазують сраки???
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15.06.2022 19:20 Відповісти
Нужно вылечить человека, который не знает о своей болезни
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15.06.2022 19:41 Відповісти
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15.06.2022 19:40 Відповісти
а что мера никто в пику не знает?
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15.06.2022 19:30 Відповісти
Real Dmitry Smirnov⚡
@Dmitry88872798
·
10 год
На фото жилой дом в Кировской области. Сфоткал прямо сейчас. В нём живут дети, старики, в нём нет канализации и водопровода, он сгнил ещё пятнадцать лет назад. Жители горячо поддерживают мысль отстроить Донбасс заново.
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15.06.2022 19:32 Відповісти
На довічне,з конфіскатом,в уранові копальні,з обушком за миску баланди!!!)))
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15.06.2022 19:39 Відповісти
Так это мер Волчанска или всё таки Купянска
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15.06.2022 19:52 Відповісти
Волчанска. А сборище коллаборантов было в Купянске.
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15.06.2022 22:22 Відповісти
Мэры райцентров смело на половину везде оказались предателями! Почти массовая картина. И конечно по партии зажопники все.
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16.06.2022 07:48 Відповісти
ось воно. звичайно, що ця гнида з риго-ЗаЖоПП

Анатолій Степанець

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18.06.2022 21:52 Відповісти
я так понимаю он уже где то с курщины или еще дале снял штаны и показывает жопу всему колхозу мадам венедиктовой !! мля ну ни одного предателя не могут поймать прежде чем не дадут удрать !! МЕРТвЕЧУК правда исключение ..... но то спец - предатель , он нужен здесь для большого дела.
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15.06.2022 19:55 Відповісти
До 24 числа часто бывал в Волчанске. Радио в авто не находило ни одной украинской станции, только российские. За телевизор не знаю.
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15.06.2022 20:07 Відповісти
Жопа повна - 24 лютого через декілька годин після 4 ранку кацапські війська вже зайшли у Вовчанськ.
І роби що хочеш, бо Вова Чонгарський щоб не лякати інвесторів не готувався до війни
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16.06.2022 01:19 Відповісти
А чого лише "підозра"? Мотузку з милом йому і на найближчу гілляку!!!
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10.09.2022 18:45 Відповісти
 
 