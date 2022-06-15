Меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру у державній зраді, - прокуратура

На Харківщині Вовчанському міському голові повідомили про підозру у державній зраді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Вовчанському міському голові Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік рф, підтримав створення так званої "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та добровільно брав участь у її діяльності.

3 червня 2022 року в тимчасово захопленому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

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