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Россия заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей, но переговоры заморожены украинской стороной, - Патрушев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия. Однако переговоры между Москвой и Киевом сейчас заморожены украинской стороной", - заявил Патрушев на заседании высоких представителей стран БРИКС.
По словам секретаря российского Совета безопасности, переговоры между Украиной и Россией заморозили из-за настояний представителей США и Великобритании.
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"Я давно наблюдаю за подобными сообщениями. У меня есть информация о том, что он болен раком. Но я вижу, что такие сообщения - либо о коме, либо о других проблемах со здоровьем - появляются накануне публичного выступления Путина. 17 июня Путин должен появиться на питерском экономическом форуме с системным выступлением", - заметил он.
от і всі перемовини.