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Россия заинтересована в достижении политико-дипломатических договоренностей, но переговоры заморожены украинской стороной, - Патрушев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российское руководство заинтересовано в достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной как можно скорее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия. Однако переговоры между Москвой и Киевом сейчас заморожены украинской стороной", - заявил Патрушев на заседании высоких представителей стран БРИКС.

По словам секретаря российского Совета безопасности, переговоры между Украиной и Россией заморозили из-за настояний представителей США и Великобритании.

Читайте также: Поставленные Путиным цели будут выполнены, Россия не гонится за сроками, – секретарь Совбеза РФ Патрушев
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Топ комментарии
+59
А він *** в бєлки відєл?
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15.06.2022 19:54
+42
Це той патрушев щоб був в Омані разом з нашим найвеличнішим.
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15.06.2022 19:59
+41
В Омані Зеля на зустрічі з Патрушовим обіцяв йому здати всю країну, але наш народ посилає нах Моніку з його оманськими домовленостями 👍
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15.06.2022 19:57
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Войска отвел с Украины, и еще раз попросил
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15.06.2022 20:42 Ответить
ядро вернуть...восстановить...и пох на всё...!!!
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15.06.2022 20:43 Ответить
Одного разу у Будапешті щось підписували а потім у Мінську теж щось, вистачить з варварами щось підписувати!
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15.06.2022 20:44 Ответить
ссыться гнида? скоро он сраться начнет...
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15.06.2022 20:44 Ответить
Розуміють , що потім будуть їуй сосать вместе с придурком димоном
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15.06.2022 20:46 Ответить
Ой...хто всрався? Невістка !!!
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15.06.2022 20:47 Ответить
Давай за поребрік і на острові тузла підписуємо угоду при участі великої сімки!!!
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15.06.2022 20:54 Ответить
А ОПа їм в унісон своїми чорноротими арестоПадлякамиДермаками кричить, нет ************, мАлА Артилерии. Хочуть морозити десь пасередине. тільки потрібно якось українців вмовити, а далі знову ОБСЕ, роки підготовки і новий напад.
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15.06.2022 20:56 Ответить
Привезуть РСЗО - тоді почнем переговори!
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15.06.2022 21:08 Ответить
Які домовленності з неадекватами!
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15.06.2022 21:14 Ответить
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15.06.2022 21:15 Ответить
Після першого залпу РСЗВ стане трішки легше. Потерпи патрушев
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15.06.2022 21:22 Ответить
Видно що щось в Кацапії не те...видать ху№ло кінець близько....Кажуть в комі ..
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15.06.2022 21:31 Ответить
В Коми АССР он!
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15.06.2022 21:52 Ответить
скоро будет еще дальше
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15.06.2022 23:33 Ответить
Если Путин умрет, Кремль может взять паузу на несколько дней, но потом обязательно об этом сообщит. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

"Я давно наблюдаю за подобными сообщениями. У меня есть информация о том, что он болен раком. Но я вижу, что такие сообщения - либо о коме, либо о других проблемах со здоровьем - появляются накануне публичного выступления Путина. 17 июня Путин должен появиться на питерском экономическом форуме с системным выступлением", - заметил он.
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15.06.2022 21:35 Ответить
агрессору понадобилась срочная передышка для перегруппировки, зализывания ран и подготовки к новым атакам.
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15.06.2022 21:46 Ответить
Сученок - патрушонок встрепенулся!
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15.06.2022 21:51 Ответить
Как можно переговоры с хунтобендорохвашистами вести? Или уже все? Теперь суверенная Украина?
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15.06.2022 21:55 Ответить
Вон с Украины , москаль некрасивый ... Только после вывода всех фашистских войск !
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15.06.2022 21:55 Ответить
Патрубок, іди *****!
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15.06.2022 22:15 Ответить
Яка чудова новина! Означає, що рашисти програють нарешті! Україна перемагає!!! А вам , суки зелені, навіть думати забороняємо про переговори!!!
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15.06.2022 22:20 Ответить
Свисни в ***, товаріСЧ !
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15.06.2022 22:23 Ответить
Росія зацікавлена в переговорах на рахунок капітуляції України... ПНХ уроди.
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15.06.2022 22:52 Ответить
БУ-ГА-ГА . Розморозимо десь у Воронежі. Там і поговоримо
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15.06.2022 23:11 Ответить
К ****** матери со всей территории Украины , репарации за ущерб, всех путлеровцев в Гаагу, после этого будем договариваться, что мы у рашки в качестве компенсации забираем (например Кубань). Вот в таком ключе… понятно Патрушев? С вами фашистами по другому никак нельзя
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15.06.2022 23:24 Ответить
Слуги каломыйского, если рашисты заёрзали (может плешивый гитлер правда в коме) и рулит Патрушев, то не вздумайте идти не на какие уступки рашистам. А то мы вас знаем - сейчас начнутся заявы агрохимий и ермаков о поступках фашистам…. Не вздумайте!!!
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15.06.2022 23:29 Ответить
ножками засучили сучьоніши
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15.06.2022 23:42 Ответить
Когда ЗСУ выкинет кацапов с Украинской земли, вопрос о переговорах отпадет сам собой. Только бы сваты не мешали победить.
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15.06.2022 23:55 Ответить
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16.06.2022 00:22 Ответить
Починають видихатися. Добра новина.
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16.06.2022 02:31 Ответить
***** відразу, казламорді, вас тока двухсотити в Україні,
от і всі перемовини.
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16.06.2022 08:35 Ответить
РОССИЯ УБИЛА ДАЖЕ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ !!!
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16.06.2022 08:53 Ответить
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16.06.2022 12:08 Ответить
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