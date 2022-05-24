Поставленные Путиным цели будут выполнены, Россия не гонится за сроками, – секретарь Совбеза РФ Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что все цели, поставленные Путиным, будут выполнены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы не гонимся за сроками. Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - сказал он.

Патрушев отметил, что "судьбу Украины будет определять проживающий на ее территории народ", а РФ якобы "никогда не распоряжалась судьбами суверенных государств".

Также он считает, что Россия имеет право требовать репарации от стран, которые якобы "спонсировали нацистов в Украине".

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