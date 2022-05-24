Поставленные Путиным цели будут выполнены, Россия не гонится за сроками, – секретарь Совбеза РФ Патрушев
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что все цели, поставленные Путиным, будут выполнены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы не гонимся за сроками. Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - сказал он.
Патрушев отметил, что "судьбу Украины будет определять проживающий на ее территории народ", а РФ якобы "никогда не распоряжалась судьбами суверенных государств".
Также он считает, что Россия имеет право требовать репарации от стран, которые якобы "спонсировали нацистов в Украине".
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+115 Yakov Yakov
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14 жовтня 1618 року, якраз на Покрову, українські козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним після походу через усю Московську державу розпочали штурм Білокам'яної.
ПОВТОР БУДЕ !!!!!!!
1. диба,
2.четвертувати,
3. на кілок
У нас времени много - а у вас?
Они будут вести войну на истощение - это факт
Це був месидж внутрішньому пропутінському електорату, який є поки що повністю одурманений путлерівською пропагандою, і 200-ті ще не доіхали до Москви і Петербурга.
Говорять, що Патрушев - шовіністичний яструб.
Але якщо це правда, що Патрушев скоро стане «новим путіним», зайнявши його місце після усунення фюрера, то будемо слідкувати, як і чи взагалі буде взагалі мінятись його риторика.
Ймовірність того, що в оточенні путлера УСІ є шовіністичними параноіками, є висока, але не 100%-ва. Є також інстинкт самозбереження.
Для нового лідера РФіі ідеальним виходом було би спихнути усі злочини на біснуватого фюрера і прагматично відмежуватися.
Проте ідейний параноік може обрати продовження курсу попереднього фюрера. І щось мені не дає повірити, що у раzzейскій верхівці могли залишитись прагматики. Ну, якщо ні, тим гірше для них.
Карфаген, тобто Москва, має бути зруйнована!💪👊🇺🇦
Он такой же шовинист и украинофоб как и путин. Кардинально ниче на россии (на параше) не изменится. По-этому только военное поражение и капитуляция врага (россии) позволит нам (Украине) существовать дальше.
У нас пітомец Платонича теж переніс всі фокуси в РНБО, а шо, так можна стати і протектором України. А шо, видав указик і рішення РНБО і в дамках. Правда, могут вдарить і больно в морду ліца. Як там у пісні - Колише вітер тушки гопоти...... ліхтарів там вистачить, бо каштани це некологічно.