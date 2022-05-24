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Новости Война
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Поставленные Путиным цели будут выполнены, Россия не гонится за сроками, – секретарь Совбеза РФ Патрушев

патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что все цели, поставленные Путиным, будут выполнены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы не гонимся за сроками. Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - сказал он.

Патрушев отметил, что "судьбу Украины будет определять проживающий на ее территории народ", а РФ якобы "никогда не распоряжалась судьбами суверенных государств".

Также он считает, что Россия имеет право требовать репарации от стран, которые якобы "спонсировали нацистов в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спецоперация в Украине" сорвала планы Запада по установлению в России подконтрольного режима, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

Патрушев Николай (77) путин владимир (31224) россия (95413)


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Топ комментарии
+115
патрушев, іді к ****** матєрі. ******** *******.
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24.05.2022 12:59
+62
«Скотный Двор» хочет стать «Евразией»
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24.05.2022 13:01
+52
No time to DIY

@boomych

·
https://twitter.com/boomych/status/1529020481814282246 1h

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Агов *******, що з Азовцями? Я тиждень чесно мовчки чекав з початку виводу гарнізона, що зроблено? Ти **** так чавкав про обмін. Хоч одного обміняно? Де командири, де зараз поранені? Де взагалі списки і де підтвердження МЧХ? Чи ти уйобок думав ********* цю тему
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24.05.2022 13:01
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Страница 3 из 3
Почему эта раковая Тварь себя так ведет ? А по тому что санкции и тому подобное ущемление не работает , не цепляют эту тварь , мало того идут с опозданием. Какова цена сложившись пяти -девятиэтажки ракетами под завалами человеческими жизнями , закрытием McDonald's , дошираками , и тому подобному .. Это все Куйня........
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24.05.2022 16:36 Ответить
http://www.golos.com.ua/article/337103 Гетьман Сагайдачний проніс переможні хоругви по всій Московщині до самих Арбатських воріт

14 жовтня 1618 року, якраз на Покрову, українські козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним після походу через усю Московську державу розпочали штурм Білокам'яної.
ПОВТОР БУДЕ !!!!!!!
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24.05.2022 16:53 Ответить
США подцепили рыбку(Рашку) на крючок, а рыбка продолжает думать что наживка в ее зубах и все идет по плану, как и планировалось изначально.
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24.05.2022 17:02 Ответить
Шизофренія все гіршає...
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24.05.2022 17:06 Ответить
чекистские старцы продолжают *******, по инерции - они просто ничего больше не умеют
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25.05.2022 04:05 Ответить
Так я не понял, вот раньше говорили - Ленин умер но дело его живёт, - сейчас заговорили о задачах Путина, напрашивается интересный вывод.
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24.05.2022 17:27 Ответить
Виконалка поламається.
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24.05.2022 18:47 Ответить
Патрушев плохо учил историю
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24.05.2022 19:00 Ответить
он гебнявый чекист, которому за 70 ... мозгов не было, и не будет
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25.05.2022 04:06 Ответить
цього "рыбьеглазого" мучити особливо:

1. диба,
2.четвертувати,
3. на кілок
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24.05.2022 19:18 Ответить
к третьему пункту они привыкши
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25.05.2022 09:14 Ответить
Суть сказанного

У нас времени много - а у вас?

Они будут вести войну на истощение - это факт
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24.05.2022 19:40 Ответить
Поставленные Путиным цели будут выполнены, Россия не гонится за сроками.Другими словами секретарь Совбеза РФ Патрушев говорит они все вместе несут равную ответственность за агрессию полноценно,полновесно,полномерно,полноправно,ровно,берут на себя сверхответственность,гиперответственность,взаимоответственность с путин ЗА поставленные путиным цели которые якобо будут выполнены, россия не гонится за сроками и к концу прекрылся-потянул за своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ и всю россию.

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24.05.2022 19:42 Ответить
@Право

Це був месидж внутрішньому пропутінському електорату, який є поки що повністю одурманений путлерівською пропагандою, і 200-ті ще не доіхали до Москви і Петербурга.

Говорять, що Патрушев - шовіністичний яструб.
Але якщо це правда, що Патрушев скоро стане «новим путіним», зайнявши його місце після усунення фюрера, то будемо слідкувати, як і чи взагалі буде взагалі мінятись його риторика.

Ймовірність того, що в оточенні путлера УСІ є шовіністичними параноіками, є висока, але не 100%-ва. Є також інстинкт самозбереження.
Для нового лідера РФіі ідеальним виходом було би спихнути усі злочини на біснуватого фюрера і прагматично відмежуватися.
Проте ідейний параноік може обрати продовження курсу попереднього фюрера. І щось мені не дає повірити, що у раzzейскій верхівці могли залишитись прагматики. Ну, якщо ні, тим гірше для них.

Карфаген, тобто Москва, має бути зруйнована!💪👊🇺🇦
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24.05.2022 21:17 Ответить
Що Патрушев ідейний параноїк, не вірю. Від рузге саме він водив хороводи з Трампом, він знайомив Єлдака з Руді Джуліані. Він організовував хакерів, атаку на Байдена через Зеленського. Тут параноєю не пахне. До речі, колись Калугін писав, що за час його роботи в ЛенЧК Патрушев спеціалізувався на оргпитаннях рибалки і полювання шефів. Його поставили в НКВД Карелії ще коли Пу 1 носив портфель Собчака, о це був клеймений шовініст. Патрушев чистий прагматик.
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24.05.2022 22:32 Ответить
вопрос какой ценой...получат 200к трупов как в финской компании...или вообще развалятся
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24.05.2022 20:09 Ответить
*** тебе в рот кгбэшника Путина Фсбэшная вонючка Патрушев!
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24.05.2022 20:10 Ответить
В случае, если старого, плешивого деда, карлика-педофила путина после операции отправят на реабилитацию в санаторий и он оттуда не вернется, этим недогосударством - парашей будет рулить Патрушев.
Он такой же шовинист и украинофоб как и путин. Кардинально ниче на россии (на параше) не изменится. По-этому только военное поражение и капитуляция врага (россии) позволит нам (Украине) существовать дальше.
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24.05.2022 20:46 Ответить
патрушеву на хрен это все не нужно - если что его уберут быстрее чем больного раком путлера
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24.05.2022 20:58 Ответить
Даже если патрушев начнёт искренне кричать "Слава Украине!" и носить вышиванку и отдаст все наши территории, часть своих, да ещё и репарации выплатит - при сохранении этого злокачественного образования "рф" - следующий фюрер пообещает реванш против укров и все радостно взревут и попрут опять, потому только полное уничтожение этой раковой опухоли в нынешнем виде. Как говорится, "Карфаген должен быть разрушен!"
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25.05.2022 05:45 Ответить
Рашку надо раздавить, шоб и не смердело
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24.05.2022 20:56 Ответить
двояке враження від Платонича. Однак думаю він повідомляє всіх, що знамено Пу 1 в надійних руках, а по друге - все, що начертав великий Пу ! буде виконане і за строками вони не гоняться. Як реквієм, видно справи хреноваті. У них традиція - хто очолює похорони, той і дальше рулить від імені і по поручению ради безпеки рузге.
У нас пітомец Платонича теж переніс всі фокуси в РНБО, а шо, так можна стати і протектором України. А шо, видав указик і рішення РНБО і в дамках. Правда, могут вдарить і больно в морду ліца. Як там у пісні - Колише вітер тушки гопоти...... ліхтарів там вистачить, бо каштани це некологічно.
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24.05.2022 22:23 Ответить
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24.05.2022 22:50 Ответить
Мир між мокшанією й Україною може бути досягнутий тільки,нажаль,військовим шляхом в разі перемоги України з поверненям всіх окупованих теріторій. Жодного іншого способу встановленя миру не існує скоріше за все
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25.05.2022 00:00 Ответить
Як не крути, але ВСУ треба заходити на російську територію, в російські міста, через оголені росіянами ділянки кордону (бо війська звідти перекинуті на Донбас). Принаймні, щоб примусити росіян бомбардувати власні міста, знищуючи там тисячі власних громадян та сіючи в Росії жах і хаос (для початку).
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25.05.2022 00:07 Ответить
Маакрон, Шольц, Орбан - одобряют!
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25.05.2022 00:59 Ответить
МАРАЗМАТИКИ
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25.05.2022 01:08 Ответить
"Поставлені Путіним цілі будуть виконані" - "хотели как лучше а получилось как всегда"
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25.05.2022 02:33 Ответить
Упыри парашные!
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25.05.2022 05:54 Ответить
Ещё раз убеждаюсь, что «вата» крепче железобетона🤣🤣
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25.05.2022 07:23 Ответить
путин ****
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30.07.2022 08:41 Ответить
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