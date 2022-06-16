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Оккупанты разрушили ракетным ударом строительное предприятие на Днепропетровщине, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

К вечеру 15 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Из-за ракетных ударов россиян в Новомосковском районе разрушено строительное предприятие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"Вражеские ракеты ударили по Новомосковскому району. Раздались два взрыва. Разрушено строительное предприятие", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, уничтожено здание производства.

На месте происшествия произошел пожар, там работают спасатели, они тоже разбирают завалы.

По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

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Автор: Анастасія Потіха
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а орда по чуть чуть наступає.....вже Дніпро ********....все більше і більше!
А там і Полтаву.....
переіграв всіх бубочка...
до війни не готувався,бо друг путін пообіщав не нападати,да?
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16.06.2022 06:53 Ответить
***#,.. с такими гражданами - врагов не нужно. Ракетой могут пульнуть в ЛЮБОЙ регион Украины, а если выполнить залп множеством ракет - то по-любому ПВО полностью небо не закроет. Но это ж надо понять... А херню молоть - много ума не надо.
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16.06.2022 07:14 Ответить
 
 