Окупанти зруйнували ракетним ударом будівельне підприємство на Дніпропетровщині, - ДСНС
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Надвечір 15 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Через ракетні удари росіян у Новомосковському районі зруйновано будівельне підприємство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
"Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство", - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, знищено будівлю виробництва.
На місці події сталася пожежа, там працюють рятувальники, вони також розбирають завали.
За попередніми даними, з людей ніхто не постраждав.
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Будь ласка, зачекайте...
А там і Полтаву.....
переіграв всіх бубочка...
до війни не готувався,бо друг путін пообіщав не нападати,да?