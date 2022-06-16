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Дніпропетровщина (2354) обстріл (21042) ракети (2784) ДСНС (4458)

Окупанти зруйнували ракетним ударом будівельне підприємство на Дніпропетровщині, - ДСНС

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ракета

Надвечір 15 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Через ракетні удари росіян у Новомосковському районі зруйновано будівельне підприємство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, знищено будівлю виробництва.

На місці події сталася пожежа, там працюють рятувальники, вони також розбирають завали.

За попередніми даними, з людей ніхто не постраждав.

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Автор: Наталя Джума
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а орда по чуть чуть наступає.....вже Дніпро ********....все більше і більше!
А там і Полтаву.....
переіграв всіх бубочка...
до війни не готувався,бо друг путін пообіщав не нападати,да?
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16.06.2022 06:53 Відповісти
***#,.. с такими гражданами - врагов не нужно. Ракетой могут пульнуть в ЛЮБОЙ регион Украины, а если выполнить залп множеством ракет - то по-любому ПВО полностью небо не закроет. Но это ж надо понять... А херню молоть - много ума не надо.
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16.06.2022 07:14 Відповісти
 
 