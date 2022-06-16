Окупанти зруйнували ракетним ударом будівельне підприємство на Дніпропетровщині, - ДСНС

Надвечір 15 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Через ракетні удари росіян у Новомосковському районі зруйновано будівельне підприємство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"Ворожі ракети вдарили по Новомосковському району. Пролунали два вибухи. Зруйновано будівельне підприємство", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, знищено будівлю виробництва.

На місці події сталася пожежа, там працюють рятувальники, вони також розбирають завали.

За попередніми даними, з людей ніхто не постраждав.

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