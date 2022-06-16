ВСУ используют артиллерию более профессионально, чем россияне, - Милли

Глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли заявил, что "навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Милли заявил на пресс-брифинге.

"Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие", - отметил он.

Милли отметил, что ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя с использованием гаубиц M777, которые предоставили США вместе с союзниками.

"И мы ожидаем, что украинцы так же овладеют системой HIMARS", – сказал генерал.

По его словам, армия РФ хоть и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, просто наносит массированные удары по мирным городам.

"Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", – указал Милли.

Американский генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее: "Украинцы ведут бои очень эффективным способом – как относительно применения тактики, так и ведения огня, а также маневров".

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