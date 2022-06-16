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ВСУ используют артиллерию более профессионально, чем россияне, - Милли

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міллі

Глава объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Марк Милли заявил, что "навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Милли заявил на пресс-брифинге.

"Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений очень-очень хорошие", - отметил он.

Милли отметил, что ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя с использованием гаубиц M777, которые предоставили США вместе с союзниками.

"И мы ожидаем, что украинцы так же овладеют системой HIMARS", – сказал генерал.

По его словам, армия РФ хоть и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, просто наносит массированные удары по мирным городам.

"Россияне прибегают к хаотическому огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", – указал Милли.

Американский генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию гораздо профессиональнее: "Украинцы ведут бои очень эффективным способом – как относительно применения тактики, так и ведения огня, а также маневров".

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Топ комментарии
+16
ТОму що у наших ЗСУ на двох бійців - три вищі освіти, а у кацапів - три відсидки в тюрмі!
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16.06.2022 09:03
+5
Якщо Україні надавати по 18 гармат у квартал, то хоч не хочешь, нашм артилеристам нічого не залишається як бути змушеними бути суперпрофесійними, щоб залишилося чим воювати.
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16.06.2022 09:11
+4
Ну всё. Пошла жара. Один долбо@б брякнул дичь и понеслось по трубам.
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16.06.2022 09:19
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ТОму що у наших ЗСУ на двох бійців - три вищі освіти, а у кацапів - три відсидки в тюрмі!
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16.06.2022 09:03 Ответить
Так дайте (продайте) еще.
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16.06.2022 09:06 Ответить
Якщо Україні надавати по 18 гармат у квартал, то хоч не хочешь, нашм артилеристам нічого не залишається як бути змушеними бути суперпрофесійними, щоб залишилося чим воювати.
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16.06.2022 09:11 Ответить
vo vsei US army etih ****** - okolo 1000 . dumaete amerikanci vosprinimali trebovanie vsjakih podaljakov pro 1000 ****** v serjoz ?
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16.06.2022 09:13 Ответить
Правда? А по словам арахамии, наших гибнет ежедневно в пять раз больше.
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16.06.2022 09:14 Ответить
Ну всё. Пошла жара. Один долбо@б брякнул дичь и понеслось по трубам.
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16.06.2022 09:19 Ответить
В обороні, навіть при повній перевазі противника (окрім звісно панічної і неконтрольованої втечі з поля бою) наступаюча сторона завжди несе більші втрати.
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16.06.2022 09:41 Ответить
зараз арахамія йому в коментах розкаже
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16.06.2022 09:15 Ответить
Идеологизированные оценки противника военными неприемлемы. В отличие от брехни политиков они приводят к потерям.
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16.06.2022 09:22 Ответить
Саме тому замість 300 РСЗО нам дадуть 18?
Це ж яку потрібно мати майстерність, щоби 18тю замінити 300???
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16.06.2022 09:39 Ответить
18 пусковых, каждая ракета из которых точно поражает конкретную цель, могут наделать шухера не сильно меньше, чем 300, работающих в режиме "на кого Бог пошлет".
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16.06.2022 11:21 Ответить
у нас всегда неплохие артиллеристы были, а у тупоголовых преимущество в технике, которое они так и не смогли реализовать
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16.06.2022 09:45 Ответить
Хе хе, мотивація помножена на якісну зброю + навички та досвід ЗСУ = купа дохлих орків.
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16.06.2022 09:52 Ответить
дядьку енарал,
якби українці застосовували те що мають менш професійно ніж кацапня,
цієі новини тут би не було...
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16.06.2022 10:05 Ответить
Украинским артиллеристам последние 8 лет приходилось ювелирно подавлять огневые точки, а не сыпать "по квадратам", не жалея снарядов, как это привыкли делать кацапы. Естественно при таком подходе профессионализм будет выше.
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16.06.2022 11:26 Ответить
 
 