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ЗСУ використовують артилерію більш професійно, ніж росіяни, - Міллі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міллі

Голова об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марк Міллі заявив, що "навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Міллі заявив на пресбрифінгу.

"Я скажу так: українська артилерія, навички українських артилерійських підрозділів є дуже-дуже добрими", - зазначив він.

Міллі зауважив, що ЗСУ досягли серйозного ефекту на полі бою з використанням гаубиць M777, які надали США разом із союзниками.

"І ми очікуємо, що українці так само опанують системи HIMARS", – сказав генерал.

За його словами, армія РФ хоч і має суттєву перевагу в кількості артилерійських систем, просто завдає масованих ударів по мирних містах.

"Росіяни вдаються до хаотичного вогню, який не завжди досягає ефекту у військовому плані", – вказав Міллі.

Американський генерал висловив переконання, що ЗСУ використовують артилерію набагато професійніше: "Українці ведуть бої в дуже ефективний спосіб – як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів".

Також читайте: На Донбасі росіяни просуваються дуже повільно, це майже як Перша світова війна, - Міллі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
ТОму що у наших ЗСУ на двох бійців - три вищі освіти, а у кацапів - три відсидки в тюрмі!
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16.06.2022 09:03
+5
Якщо Україні надавати по 18 гармат у квартал, то хоч не хочешь, нашм артилеристам нічого не залишається як бути змушеними бути суперпрофесійними, щоб залишилося чим воювати.
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16.06.2022 09:11
+4
Ну всё. Пошла жара. Один долбо@б брякнул дичь и понеслось по трубам.
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16.06.2022 09:19
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ТОму що у наших ЗСУ на двох бійців - три вищі освіти, а у кацапів - три відсидки в тюрмі!
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16.06.2022 09:03 Відповісти
Так дайте (продайте) еще.
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16.06.2022 09:06 Відповісти
Якщо Україні надавати по 18 гармат у квартал, то хоч не хочешь, нашм артилеристам нічого не залишається як бути змушеними бути суперпрофесійними, щоб залишилося чим воювати.
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16.06.2022 09:11 Відповісти
vo vsei US army etih ****** - okolo 1000 . dumaete amerikanci vosprinimali trebovanie vsjakih podaljakov pro 1000 ****** v serjoz ?
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16.06.2022 09:13 Відповісти
Правда? А по словам арахамии, наших гибнет ежедневно в пять раз больше.
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16.06.2022 09:14 Відповісти
Ну всё. Пошла жара. Один долбо@б брякнул дичь и понеслось по трубам.
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16.06.2022 09:19 Відповісти
В обороні, навіть при повній перевазі противника (окрім звісно панічної і неконтрольованої втечі з поля бою) наступаюча сторона завжди несе більші втрати.
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16.06.2022 09:41 Відповісти
зараз арахамія йому в коментах розкаже
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16.06.2022 09:15 Відповісти
Идеологизированные оценки противника военными неприемлемы. В отличие от брехни политиков они приводят к потерям.
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16.06.2022 09:22 Відповісти
Саме тому замість 300 РСЗО нам дадуть 18?
Це ж яку потрібно мати майстерність, щоби 18тю замінити 300???
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16.06.2022 09:39 Відповісти
18 пусковых, каждая ракета из которых точно поражает конкретную цель, могут наделать шухера не сильно меньше, чем 300, работающих в режиме "на кого Бог пошлет".
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16.06.2022 11:21 Відповісти
у нас всегда неплохие артиллеристы были, а у тупоголовых преимущество в технике, которое они так и не смогли реализовать
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16.06.2022 09:45 Відповісти
Хе хе, мотивація помножена на якісну зброю + навички та досвід ЗСУ = купа дохлих орків.
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16.06.2022 09:52 Відповісти
дядьку енарал,
якби українці застосовували те що мають менш професійно ніж кацапня,
цієі новини тут би не було...
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16.06.2022 10:05 Відповісти
Украинским артиллеристам последние 8 лет приходилось ювелирно подавлять огневые точки, а не сыпать "по квадратам", не жалея снарядов, как это привыкли делать кацапы. Естественно при таком подходе профессионализм будет выше.
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16.06.2022 11:26 Відповісти
 
 