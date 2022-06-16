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Мы будем помогать столько, сколько потребуется, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

олаф,шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Германия будет продолжать поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bild.

"Мы хотим не только продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем – финансовая, гуманитарная, а также в плане оружия – будет продолжена. И что мы будем продолжать ее до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", – сказал канцлер.

Читайте: После встречи с Зеленским Макроном, Шольц и Драги посетят Ирпень
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Топ комментарии
+27

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16.06.2022 11:08
+20
Ні не так. У мене є шнапс і я ОБІЦЯЮ, що найближчим часом вам його наллю
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16.06.2022 11:15
+19
Где 5к касок?
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16.06.2022 11:04
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Где 5к касок?
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16.06.2022 11:04 Ответить
Кажуть що були. Але це дуже мало і розчинилось на фоні решти країн.

Навіть фотки були в перший місяць правда не факт що це саме вони, а не куплені кимось.
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16.06.2022 11:15 Ответить
Чим ти зможеш допомогти тупий равлик?
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16.06.2022 11:06 Ответить
Особенно Штольц!
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16.06.2022 11:06 Ответить

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16.06.2022 11:08 Ответить
Ні не так. У мене є шнапс і я ОБІЦЯЮ, що найближчим часом вам його наллю
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16.06.2022 11:15 Ответить
Приблизно через 2-3 тижні
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16.06.2022 11:41 Ответить
Якщо партнери нададуть відповідні стакани, з яких п'ється шнапс
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16.06.2022 11:49 Ответить
Причому сертифіковані згідно норм ЄС )))
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16.06.2022 12:26 Ответить
не треба забувати щоб дата останньої перевірки стаканів була не просрочена
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16.06.2022 21:49 Ответить
Неправильно. Не "столько, сколько нужно", а "сколько, сколько нужно"
ПЫСЫ: напоминание тем, кто не любит шольцев-макронов. Они отвечают за свои страны, не за Украину. Тем, кому интересна Украина, должны задавать вопросы о касках и орудиях не немцам-французам, а ермакам-шиферам. Сейчас они отвечают за то, что нет касок-орудий. Ах да, и зеленскому тоже. Куда ж без него...
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16.06.2022 11:10 Ответить
Тобто найвеличнішому не можна ставити питань про підірвані склади?
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16.06.2022 11:17 Ответить
Дивно , що ти ще не в бані ... Такі запитання тут не толеруються.
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16.06.2022 13:52 Ответить
22 июня 1941 года Германия напала не на Россию, а на Украину. На Россию она напала позже. В той войне Германия оккупировала 100% Украины и только около 3% России. Таким образом в той войне Россия почти не пострадала от немцев. Так что немцам не нужно себя винить из-за России. Они должны чувствовать свою вину перед Украиной.
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16.06.2022 11:11 Ответить
Ну все так. Но почему Кравчук и Кучма ни разу не сделали простое политическое заявление: "Мы были под оккупацией СССР до 1991-го года и поэтому так называемый договор о полном и окончательном выплате репараций нацистской Германии перед теми, кто пострадал от ее преступлений, считать категорически недействительным на территории Украины (Польши, Беларуси, Литвы и остальных)". И сразу начать разговор о выплате настоящих репараций, а те, что они платили для СССР, так их у нас украли кацапы и это их взаиморасчеты между РФ и Германией. Так никто этого не поднимал. А юридически это правильно. Просто признать, что все решения до 1991-го и все договоры для нас недействительно и никогда не были действительно, мы были под оккупацией, но при этом Германия убивала наших мирных жителей, ровно как и кацапы.

И Ющенко так как и он в том числе отдал старые ракеты СКУДы так называемые, которые могли нести под 700кг полезной нагрузки и до Москвы доставили из Сум, и эти ракеты были уничтожены в 2008-ом году в обмен на ... в обмен на ничего.

Ответ простой: всем этим 3 кадрам просто плевать на Украину. Ну получат ее граждане репарации настоящие и это будет не при их сроке, растянуто на десять лет судов разнообразных, но в конце концов все справедливо и по закону же будет. Им наплевать на это. Они тысячи ракет отдавали за копейки в бюджет, зато могли получить новый бронированный мерседес за такую сделку. Да, прямо так и сливали. И помимо них там еще тысячи таких же сволочных чиновников, все из которых вылезли из СССР еще.
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16.06.2022 11:19 Ответить
Каждое пустое заявление и настроение все падает и падает. Может лучше взять мораторий на публикацию заявлений этих людей, ПОКА НА ПРАКТИКЕ не подтвердятся их слова?

Ведь такими заявлениями они пиарятся просто ради своих избирателей. Но зато получают от Путина деньги, шантаж не вбрасывают или как их иначе там завербовали.

А ведь у них в арсенале еще сотни гадостей и подлостей. Ну скажет вечером Шольц, что поставит 20 панцергаубиц своих (что приятно было бы). Они приедут, а потом окажется, что забыли что-то изменить, GPS-маячок внутри запрещает их использовать вне территории Германии, ну ошибочка вышла, присылайте назад, через полгода перепрошьем и вернем для вас. Вполне жду именно такого, благо эти европейцы довольно тупые на самом деле, если бы еще мозги имели, то могли бы кидать в десять раз больше.
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16.06.2022 11:11 Ответить
НЕ ВІРИМО.

ЦЕ ЛИШ СЛОВА. Ділом давайте.
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16.06.2022 11:13 Ответить
.Ми допомагатимемо стільки, скільки буде потрібно . Тільки я не можу сказати конкретно - коли ми почнем допомагати - Шольц Джерело: https://censor.net/ua/n3348288
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16.06.2022 11:15 Ответить
ще три гаубиці даси через рік, Отто? чи півтори?
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16.06.2022 11:15 Ответить
Ну, і коли почне?
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16.06.2022 11:16 Ответить
ну так начинай те уже ))))
будем- будем-будем.... лучше - уже помогаем и уже поставляем (еще вчера!! а не просто "будем"!)
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16.06.2022 11:16 Ответить
Слышу речь не мальчика, но мужа... (с)
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16.06.2022 11:17 Ответить
Цигани за три місяці вкрали в рашистів більше зброї, ніж надала Німеччина
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16.06.2022 11:17 Ответить
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16.06.2022 11:19 Ответить
Де леопарди?
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16.06.2022 11:19 Ответить
в Африці звісно
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16.06.2022 11:20 Ответить
смотри не надорвись
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16.06.2022 11:20 Ответить
Ай-я-яй, такой большой дяденька, а пистить и не краснеет🤔 Или это у него шотосгалавой😁 Глядя на него начинаешь понимать, что к пятидесяти годам голова у некоторых мужиков начинает напоминать по форме жопу, а после пятидесяти уже и по содержанию
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16.06.2022 11:20 Ответить
И что мы будем продолжать ее до тех пор, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость", - сказал канцлер.

И почему он не сказал - до полного освобождения всей украинской территории ?
Неужели падлюки готовят что-то, а точнее кого-то к чему-то.
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16.06.2022 11:21 Ответить
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16.06.2022 11:23 Ответить
Шпульцу дали правильную таблетку?
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16.06.2022 11:24 Ответить
"Вподобайка та комент - допомога в цей момент" - Олаф Шольц
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16.06.2022 11:26 Ответить
Ми обіцяємо продовжувати обіцяти обіцянки!!!
Слава ГДР!
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16.06.2022 11:29 Ответить
Надо обратится к Бутусову о запрете публикаций заявлений Шольца
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16.06.2022 11:32 Ответить
Через поле, через гай, ходить хлопчик помагай.

alexxbezz@alexxbezz

А между тем. Визовые центры Германии в России возобновили приём документов на выдачу всех типов въездных виз (в т.ч. туристических)
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16.06.2022 11:32 Ответить
Шольц опять говорит, что он ПЕРЕДАСТ.
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16.06.2022 11:33 Ответить
Коли твоїй країні потрібна буде допомога, пане шольц, ми Українці поможем так!!! як ти допомагав нам, ти пане втопишся, тоді і витягнемо. І та трійка ************** хай зна, ми не тільки втримаємося, ми дійсно одна з зірок, яка буде сяяти ще 1000 років. Ви всі боїтеся нас, бо ми маємо силу наших предків, і нас нищили і не знищили віками, і тепер ми показали , всіму світу, як можна ігнорувати всю владу, бо піраміда не встоє без підмурка( фундаменту), ЗСУ і народ разом. Слава Україні! Героям Слава! Повірте Наша Україна ще засяє!
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16.06.2022 11:38 Ответить
Ты, блеадь, главное не мешай...
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16.06.2022 11:39 Ответить
схоже на те, що Шольц обіцяв ху..лу не постачати Україні жодної (!) важкої зброї поки орки не захоплять повністю Луганську та Донецьку області... та максимально Херсонську з Миколаєвською..Після цього Шольц з Макроном та італійцем будуть тиснути на Зеленського примушуючі його визнати дійсність та укласти угоду..АЛЕ ! орки ніяк не можуть захопити всю Донецьку та Луганську область. напевне саме тому Макрон та шольц постійно ху..лу звонять та питають коли ж він захопить, бо вони вже не можуть відтягувати постачання зброї..напевне ху..ло обіцяє от от захопити та постійно просить трохи почекати. Ніколи німці та французи не були на нашому боці і завжди зраджували українців...у всічаси
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16.06.2022 11:45 Ответить
Балабол херов. К немцам отношусь очень позитивно, но от этой мрази уже тошнит.
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16.06.2022 11:48 Ответить
Так як ви, гер Шольц, "допомагаєте", то не зрозміло - кому саме?
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16.06.2022 11:54 Ответить
Я вам обіцяю пообіцяти щось і колись. Як уже все буде вирішено на полі бою.
Таке враження, що московіти мають на нього добрячий компромат. От і крутиться між москвою та виборцями. Сподобатися хоче. Не можна слугувати Господу і мамоні одночасно.
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16.06.2022 11:54 Ответить
- Вы ж ни.уя не делаете!
- Мы будем работать еще лучше!
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16.06.2022 12:12 Ответить
Шмальц, обещанную тобой помощь уже ставить некуда!
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16.06.2022 12:32 Ответить
и это мы его его имя (Олаф) задом наперед не читали...
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16.06.2022 12:59 Ответить
Шольц продолжает валять Шольца
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16.06.2022 14:03 Ответить
Цей німецький довбур ще нічого і не почав, а вже збирається продовжувати.
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16.06.2022 15:55 Ответить
Ми обіцятемо стільки, скільки потрібно!
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16.06.2022 17:36 Ответить
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16.06.2022 18:54 Ответить
дякую, пан Шольц
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16.06.2022 19:43 Ответить
 
 