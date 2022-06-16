Ми допомагатимемо стільки, скільки буде потрібно, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.

"Ми хочемо не тільки продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організовуємо - фінансова, гуманітарна, а також у сфері зброї - буде продовжена. І що ми продовжуватимемо її доти, доки це необхідно для боротьби України за незалежність", - сказав канцлер.

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