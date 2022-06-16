Ми допомагатимемо стільки, скільки буде потрібно, - Шольц
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Канцлер ФРН Олаф Шольц наголосив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bild.
"Ми хочемо не тільки продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організовуємо - фінансова, гуманітарна, а також у сфері зброї - буде продовжена. І що ми продовжуватимемо її доти, доки це необхідно для боротьби України за незалежність", - сказав канцлер.
Топ коментарі
+27 Mykola Trofimenko
показати весь коментар16.06.2022 11:08
+20 Владимир Киндрат
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+19 Наглая Морда
показати весь коментар16.06.2022 11:04
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Будь ласка, зачекайте...
Навіть фотки були в перший місяць правда не факт що це саме вони, а не куплені кимось.
ПЫСЫ: напоминание тем, кто не любит шольцев-макронов. Они отвечают за свои страны, не за Украину. Тем, кому интересна Украина, должны задавать вопросы о касках и орудиях не немцам-французам, а ермакам-шиферам. Сейчас они отвечают за то, что нет касок-орудий. Ах да, и зеленскому тоже. Куда ж без него...
И Ющенко так как и он в том числе отдал старые ракеты СКУДы так называемые, которые могли нести под 700кг полезной нагрузки и до Москвы доставили из Сум, и эти ракеты были уничтожены в 2008-ом году в обмен на ... в обмен на ничего.
Ответ простой: всем этим 3 кадрам просто плевать на Украину. Ну получат ее граждане репарации настоящие и это будет не при их сроке, растянуто на десять лет судов разнообразных, но в конце концов все справедливо и по закону же будет. Им наплевать на это. Они тысячи ракет отдавали за копейки в бюджет, зато могли получить новый бронированный мерседес за такую сделку. Да, прямо так и сливали. И помимо них там еще тысячи таких же сволочных чиновников, все из которых вылезли из СССР еще.
Ведь такими заявлениями они пиарятся просто ради своих избирателей. Но зато получают от Путина деньги, шантаж не вбрасывают или как их иначе там завербовали.
А ведь у них в арсенале еще сотни гадостей и подлостей. Ну скажет вечером Шольц, что поставит 20 панцергаубиц своих (что приятно было бы). Они приедут, а потом окажется, что забыли что-то изменить, GPS-маячок внутри запрещает их использовать вне территории Германии, ну ошибочка вышла, присылайте назад, через полгода перепрошьем и вернем для вас. Вполне жду именно такого, благо эти европейцы довольно тупые на самом деле, если бы еще мозги имели, то могли бы кидать в десять раз больше.
ЦЕ ЛИШ СЛОВА. Ділом давайте.
будем- будем-будем.... лучше - уже помогаем и уже поставляем (еще вчера!! а не просто "будем"!)
И почему он не сказал - до полного освобождения всей украинской территории ?
Неужели падлюки готовят что-то, а точнее кого-то к чему-то.
Слава ГДР!
alexxbezz@alexxbezz
А между тем. Визовые центры Германии в России возобновили приём документов на выдачу всех типов въездных виз (в т.ч. туристических)
Таке враження, що московіти мають на нього добрячий компромат. От і крутиться між москвою та виборцями. Сподобатися хоче. Не можна слугувати Господу і мамоні одночасно.
- Мы будем работать еще лучше!