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Після зустрічі з Зеленським Макрон, Шольц та Драгі відвідають Ірпінь

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Києва зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.

Про це зазначив Макрон журналістам у Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM.TV.

"Ми плануємо зустрітися з президентом Зеленським, щоб вирушити на місце військових дій, де було скоєно масові вбивства, і провести заплановані інтерв'ю", - заявив Макрон.

Як уточнюється, вони відвідають Ірпінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон у Києві: Ми несемо меседж підтримки та єдності Євросоюзу

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Який Ірпинь? В Северодонецьк або в Лисичанськ .
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16.06.2022 11:01
+3
А чего не в Бучу по убийствах и в Бородянку по разрушениях ?
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16.06.2022 11:14
+2
"Три богатыря" не хотят посетить Северодонецк? Да и Мариуполь Пушилин будет рад показать. Может, поймут, что их ждет в недалеком будущем.
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16.06.2022 11:48
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Який Ірпинь? В Северодонецьк або в Лисичанськ .
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16.06.2022 11:01 Відповісти
ти тупий кацапский баран - там твоя кацапня повбивала понатішилася над малятами...
лапоть ******** - не розумію як ти ще, падло рязаньське, не вбито на цьому сайті...
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16.06.2022 11:18 Відповісти
шабаш зрадників
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16.06.2022 11:03 Відповісти
Ой у лузі Червона калина
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16.06.2022 11:06 Відповісти
Краще Харків хай відвідають.
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16.06.2022 11:07 Відповісти
це правильно
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16.06.2022 11:09 Відповісти
мо бубіну віллу в італьянії? - всім зрадникам буде більше до смаку...
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16.06.2022 11:11 Відповісти
Спочатку в Ірпінь (і Бучу), а вже потім до переговорів.
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16.06.2022 11:11 Відповісти
А чего не в Бучу по убийствах и в Бородянку по разрушениях ?
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16.06.2022 11:14 Відповісти
Есть две Украины...одна 73%. ...вторая 27%...
Кто в итоге победит%
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16.06.2022 11:14 Відповісти
Москаль, є лише одна Україна
І вона переможе твою московію
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16.06.2022 11:47 Відповісти
Там вже навели порядок. Їх треба в Попасну, в інші міста які рф повністю стерла.
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16.06.2022 11:16 Відповісти
Гівнокомандуюче хоч поголиться перед зустріччю, чи так і зустрічатиметься з бородою в замизганій футболці?
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16.06.2022 11:23 Відповісти
Этих трех озабоченцев, нужно встречать в шортах и засаленой майке, что бы подчеркнуть их неоценимый вклад в озабоченности.
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16.06.2022 13:49 Відповісти
Извне @newhelen2

Европейский совет по международным отношениям: 52% итальянцев, 49% немцев и 41% французов поддерживают мир ценой расчленения Украины в результате российской агрессии. Да и во время второй мировой эти же отличились
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16.06.2022 11:29 Відповісти
"Три богатыря" не хотят посетить Северодонецк? Да и Мариуполь Пушилин будет рад показать. Может, поймут, что их ждет в недалеком будущем.
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16.06.2022 11:48 Відповісти
пропоную...наприклад ..відвідати їм Маріуполь...Сєвєродонєцк
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16.06.2022 11:54 Відповісти
Може вони б приїхали ще трошки пізніше, коли усе відновлять і відбудують? Тоді вже не буде їм так страшно.
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16.06.2022 12:00 Відповісти
Съездить на экскурсию, чтобы потом высказать озабоченность.....
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16.06.2022 12:14 Відповісти
Їм що тут зоопарк б...ять.
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16.06.2022 12:31 Відповісти
нащо світять місце, х!йло зараз десять ракет туди пустить,
а пво нам не захотіли давати
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16.06.2022 12:42 Відповісти
 
 