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Після зустрічі з Зеленським Макрон, Шольц та Драгі відвідають Ірпінь
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Києва зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
Про це зазначив Макрон журналістам у Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFM.TV.
"Ми плануємо зустрітися з президентом Зеленським, щоб вирушити на місце військових дій, де було скоєно масові вбивства, і провести заплановані інтерв'ю", - заявив Макрон.
Як уточнюється, вони відвідають Ірпінь.
Топ коментарі
+12 червона калина
показати весь коментар16.06.2022 11:01
+3 Elvis2
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+2 Анна Сергеева
показати весь коментар16.06.2022 11:48
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лапоть ******** - не розумію як ти ще, падло рязаньське, не вбито на цьому сайті...
Кто в итоге победит%
І вона переможе твою московію
Европейский совет по международным отношениям: 52% итальянцев, 49% немцев и 41% французов поддерживают мир ценой расчленения Украины в результате российской агрессии. Да и во время второй мировой эти же отличились
а пво нам не захотіли давати