После встречи с Зеленским Макрон, Шольц и Драги посетят Ирпень.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

Об этом сказал Макрон журналистам в Киеве в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM.TV.

"Мы планируем встретиться с президентом Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и провести запланированные интервью", – заявил Макрон.

Как уточняется, они посетят Ирпень.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон в Киеве: Мы несем месседж поддержки и единства Евросоюза