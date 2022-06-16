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После встречи с Зеленским Макрон, Шольц и Драги посетят Ирпень.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ірпінь

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

Об этом сказал Макрон журналистам в Киеве в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM.TV.

"Мы планируем встретиться с президентом Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и провести запланированные интервью", – заявил Макрон.

Как уточняется, они посетят Ирпень.

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Топ комментарии
+12
Який Ірпинь? В Северодонецьк або в Лисичанськ .
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16.06.2022 11:01
+3
А чего не в Бучу по убийствах и в Бородянку по разрушениях ?
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16.06.2022 11:14
+2
"Три богатыря" не хотят посетить Северодонецк? Да и Мариуполь Пушилин будет рад показать. Может, поймут, что их ждет в недалеком будущем.
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16.06.2022 11:48
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Який Ірпинь? В Северодонецьк або в Лисичанськ .
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16.06.2022 11:01 Ответить
ти тупий кацапский баран - там твоя кацапня повбивала понатішилася над малятами...
лапоть ******** - не розумію як ти ще, падло рязаньське, не вбито на цьому сайті...
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16.06.2022 11:18 Ответить
шабаш зрадників
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16.06.2022 11:03 Ответить
Ой у лузі Червона калина
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16.06.2022 11:06 Ответить
Краще Харків хай відвідають.
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16.06.2022 11:07 Ответить
це правильно
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16.06.2022 11:09 Ответить
мо бубіну віллу в італьянії? - всім зрадникам буде більше до смаку...
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16.06.2022 11:11 Ответить
Спочатку в Ірпінь (і Бучу), а вже потім до переговорів.
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16.06.2022 11:11 Ответить
А чего не в Бучу по убийствах и в Бородянку по разрушениях ?
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16.06.2022 11:14 Ответить
Есть две Украины...одна 73%. ...вторая 27%...
Кто в итоге победит%
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16.06.2022 11:14 Ответить
Москаль, є лише одна Україна
І вона переможе твою московію
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16.06.2022 11:47 Ответить
Там вже навели порядок. Їх треба в Попасну, в інші міста які рф повністю стерла.
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16.06.2022 11:16 Ответить
Гівнокомандуюче хоч поголиться перед зустріччю, чи так і зустрічатиметься з бородою в замизганій футболці?
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16.06.2022 11:23 Ответить
Этих трех озабоченцев, нужно встречать в шортах и засаленой майке, что бы подчеркнуть их неоценимый вклад в озабоченности.
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16.06.2022 13:49 Ответить
Извне @newhelen2

Европейский совет по международным отношениям: 52% итальянцев, 49% немцев и 41% французов поддерживают мир ценой расчленения Украины в результате российской агрессии. Да и во время второй мировой эти же отличились
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16.06.2022 11:29 Ответить
"Три богатыря" не хотят посетить Северодонецк? Да и Мариуполь Пушилин будет рад показать. Может, поймут, что их ждет в недалеком будущем.
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16.06.2022 11:48 Ответить
пропоную...наприклад ..відвідати їм Маріуполь...Сєвєродонєцк
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16.06.2022 11:54 Ответить
Може вони б приїхали ще трошки пізніше, коли усе відновлять і відбудують? Тоді вже не буде їм так страшно.
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16.06.2022 12:00 Ответить
Съездить на экскурсию, чтобы потом высказать озабоченность.....
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16.06.2022 12:14 Ответить
Їм що тут зоопарк б...ять.
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16.06.2022 12:31 Ответить
нащо світять місце, х!йло зараз десять ракет туди пустить,
а пво нам не захотіли давати
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16.06.2022 12:42 Ответить
 
 