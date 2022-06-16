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После встречи с Зеленским Макрон, Шольц и Драги посетят Ирпень.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Киев встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.
Об этом сказал Макрон журналистам в Киеве в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM.TV.
"Мы планируем встретиться с президентом Зеленским, чтобы отправиться на место военных действий, где были совершены массовые убийства, и провести запланированные интервью", – заявил Макрон.
Как уточняется, они посетят Ирпень.
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+12 червона калина
показать весь комментарий16.06.2022 11:01
+3 Elvis2
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+2 Анна Сергеева
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лапоть ******** - не розумію як ти ще, падло рязаньське, не вбито на цьому сайті...
Кто в итоге победит%
І вона переможе твою московію
Европейский совет по международным отношениям: 52% итальянцев, 49% немцев и 41% французов поддерживают мир ценой расчленения Украины в результате российской агрессии. Да и во время второй мировой эти же отличились
а пво нам не захотіли давати