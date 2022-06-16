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Макрон в Киеве: Мы несем месседж поддержки и единства Евросоюза
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет донести месседж о поддержке Украины и единстве с ЕС.
Об этом он заявил, обращаясь к французским журналистам по прибытии на вокзал в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News.
"Это важный момент", Зеленский получит "месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - цитирует французского лидера издание.
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Топ комментарии
+12 Иван Петров d4225322
показать весь комментарий16.06.2022 10:32
+11 Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий16.06.2022 10:30
+9 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий16.06.2022 10:37
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ну и пусть Зеля покажет, умеет ли он и правда вести переговоры или может только обижаться и ножкой топать.
idu dengi kolotit
Надеюсь, хватит мозгов понять, что КАНДИДАТ на членство в ЕС - это филькина грамота. Будапештский меморандум номер два. Фуфло полное. Особый цинизм даже, если эту же вещь предложат Грузии, которая его не просто не заслужила, а это опаснейшая страна с точки зрения ветирования и слива разведданных. Эту филькину грамоту просто так можно нарисовать и бросить в мусорку. Они так и так ее дадут, так как их избиратели этого требуют. Можно харкнуть Макрону в лицо и он все равно предложит кандидата на членство в ЕС.
почеломкалися, пихнули - забули тему прибуття...
Это что Саркози в 2008 году сдал путлеру 20% территории Грузии...
Французы крысы путлера...
Бо ми вас знаємо і догадуємось яку дич можуть нести ті хто спровокував війну та зараз фінансує по мільярду доларів в день рф.