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Макрон в Киеве: Мы несем месседж поддержки и единства Евросоюза

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет донести месседж о поддержке Украины и единстве с ЕС.

Об этом он заявил, обращаясь к французским журналистам по прибытии на вокзал в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rai News.

"Это важный момент", Зеленский получит "месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - цитирует французского лидера издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев. ФОТО
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Топ комментарии
+12
На самом деле это очень важный визит. Может быть самый важный в новой истории Украины. Так как это три главные страны ЕС. Но только если всё закончится для нас хорошо и мы там окажемся. Именно сегодняшний день будет знаковым.
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16.06.2022 10:32
+11
чого чого а меседжів не бракує...дєло давай
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16.06.2022 10:30
+9
Хотелось бы чтоб при разговоре присутствовал Джонсон с Блинкеном, и у каждого была большая дубина, которой бы каждый бил в сторону звука "лицо Путина".
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16.06.2022 10:37
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чого чого а меседжів не бракує...дєло давай
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16.06.2022 10:30 Ответить
ПОСТАВИМ ВОПРОС ПРЯМО.... А ЧТО ВЗАМЕН????? карту привезли с линиями где и чего и отчего кому и скока...
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16.06.2022 10:39 Ответить
Язиком підтримувати це набагато легше а ніж справами
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16.06.2022 10:32 Ответить
На самом деле это очень важный визит. Может быть самый важный в новой истории Украины. Так как это три главные страны ЕС. Но только если всё закончится для нас хорошо и мы там окажемся. Именно сегодняшний день будет знаковым.
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16.06.2022 10:32 Ответить
І що вони зможуть нам запропонувати??? Врятувати "обличчя" параши??
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16.06.2022 10:38 Ответить
Успокойтесь все искатели зрады. Речь вообще не про это. Это чисто символ.
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16.06.2022 10:46 Ответить
согласен, знаковый приезд и знаковый день.
ну и пусть Зеля покажет, умеет ли он и правда вести переговоры или может только обижаться и ножкой топать.
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16.06.2022 10:43 Ответить
Согласен, плюсую. Но руки будут выкручивать, как в 1992-93 (примерно) Кравчуку выкрутили.
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16.06.2022 10:55 Ответить
Це дуже важливий візит,тому заспокоїмося і чекаємо на результат,з якого можливо буде робити висновки та складати план подальших дій!!!))
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16.06.2022 10:59 Ответить
Він хворий на миротворчість як і бубачка.
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16.06.2022 10:34 Ответить
Взяти наприклад Шольца. Так у нього швидкість дій щодо підтримки зброєю України співпадає зі швидкістю равлика
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16.06.2022 10:34 Ответить
від ваших меседжів вже печія, давай щось нормальне
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16.06.2022 10:34 Ответить
Очередная европейская маструбация на фото Пуйла.
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16.06.2022 10:36 Ответить
a chto.... idea xorosaja.. konchit na photo *****. prikin skolko eto na pornhub`e stoit !!!!!
idu dengi kolotit
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16.06.2022 11:03 Ответить
Ти несеш меседж від *****,козел.
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16.06.2022 10:37 Ответить
Хотелось бы чтоб при разговоре присутствовал Джонсон с Блинкеном, и у каждого была большая дубина, которой бы каждый бил в сторону звука "лицо Путина".
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16.06.2022 10:37 Ответить
Крайне сложный день с точки зрения политики. Особенно учитывая ряд глупых решений (тот же Штайнмайер и агрессия Мельника, но одновременно с этим лишние благодарности там, где они не нужны).

Надеюсь, хватит мозгов понять, что КАНДИДАТ на членство в ЕС - это филькина грамота. Будапештский меморандум номер два. Фуфло полное. Особый цинизм даже, если эту же вещь предложат Грузии, которая его не просто не заслужила, а это опаснейшая страна с точки зрения ветирования и слива разведданных. Эту филькину грамоту просто так можно нарисовать и бросить в мусорку. Они так и так ее дадут, так как их избиратели этого требуют. Можно харкнуть Макрону в лицо и он все равно предложит кандидата на членство в ЕС.
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16.06.2022 10:38 Ответить
Согласен, почему это так преподносят, хз. Кандидатом можно быть десятилетиями. И второе. Британия вышла из ЕС. Лучше или хуже - однозначно сказать сложно, есть свои трудности, но они преодолеваемы. Но факт в том, что британское правительство, если бы остались в ЕС не могло передавать оружие, не спросив Брюссель, а там бюрократы те еще сидят.
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16.06.2022 11:02 Ответить
не понял -не надо просить или что? ну можно их нах послать и не просить. тоже вариант.
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16.06.2022 10:42 Ответить
Нету (по-крайней мере в голове у Зели и квартала) субъекта требований. Он сам 100 раз говорил, что Украина будет сражаться так и так и воевать до победы. Ну и эти заряженные газонюхи вполне обоснованно считают, что можно зарабатывать бабло и не давать оружия, ничего не будет. Вот когда им можно дать понять, что мы НИКОГДА не пойдем на сдачу Донбасса и Крыма, а если будет все совсем плохо на поле боя, то просто сами приведем кацапов, их ударные группировки и ядерное оружие не куда-то там в Донбасс, а прямо в Закарпатье и Приднестровье, прямо там разместим ядерное оружие и 300 тысяч военнослужащих. Заодно с су-25м с небольшим залетом на воздушное пространство Польши по Германии пару ракет выпустим советских еще, наверняка единичные количества имеются рабочие. Пускай привыкают к прилетам. Надо вести комбинированную вежливость (а не хамство, как у Мельника) в сочетании с угрозами (придушить галстуком Саркози). Путин тут вне конкуренции по такому давлению, но ведь это база КГБшная, мы тоже должны так уметь вести переговоры, а не держать Арамхию с Ермаком на таких высоких постах.
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16.06.2022 10:46 Ответить
а что нашим (зеленым ослам) остается делать, кроме просить и заглядывать в глаза. К войне приготовились? Они руководить, планировать, стратегически мыслить не умеют. только бабло с бюджета и таможни пилить. остается только просить, без поддержки Запада долго не протянем
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16.06.2022 10:48 Ответить
Встречаться Зале надо чаще с Залужным и Марченко, а не с этими импотентами. И слушать что они советуют, а не эти.
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16.06.2022 10:39 Ответить
Нет, не надо. Пусть лучше не лезет в чужие дела.
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16.06.2022 10:47 Ответить
Сподіваюсь цей меседж не передбачає збереження обличчя пуйлу та якісь територіальні поступки?
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16.06.2022 10:40 Ответить
До сраки меседжі. Війна вже йде.
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16.06.2022 10:42 Ответить
Я його останнім часом сприймаю як рупор кремля
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16.06.2022 10:42 Ответить
подаруйте дурнику айфона з беплатною вай-файв
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16.06.2022 10:44 Ответить
цілий макрон прибув!
почеломкалися, пихнули - забули тему прибуття...
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16.06.2022 10:48 Ответить
Лучше бы ты, геронтофил, провонявшийся пармезаном и бебихами старухи, привёз нам дивизион Цезарей и сотню тысяч снарядов к ним с дистанционными взрывателями. А свои меседжи засунь Шольцу в жопу. Он ПЕРЕДАСТ, ему понравиться.
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16.06.2022 10:54 Ответить
Макрон пообещал путлеру сдать кусок Украины...
Это что Саркози в 2008 году сдал путлеру 20% территории Грузии...
Французы крысы путлера...
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16.06.2022 10:55 Ответить
Всі ці "перемовини" та "меседжі" мають бути максимально публічними.

Бо ми вас знаємо і догадуємось яку дич можуть нести ті хто спровокував війну та зараз фінансує по мільярду доларів в день рф.
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16.06.2022 11:05 Ответить
Меседж он принёс блин, и поддержку, а патроны походу зажал. Но ничего, в ответ он получит меседж о том, что танки спецоператора будут в Париже.
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16.06.2022 11:17 Ответить
Україна вже асоційований член ЄС. Тепер буде ще кандидатом. Як Туреччина вже 50 років.
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16.06.2022 11:28 Ответить
Разница между тортом Наполеон и Макрон последний готовится без яиц.
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16.06.2022 11:37 Ответить
наші друзі та справжні союзники це Польща, Литва, Британія та США. Німці та французи будуть на нас тиснути та примушувати віддати ху..лу захоплені території! Це доводиться всіма їх попереднімі діями! Напевне вони для того і дзвонять ху..лу бо кажуть що вже не можуть "водити козу" та коли ж він вже захопить наш південь та схід. напевне ху..ло їм постійно обіцяє от от захопити та просить трохи почекати....їх візит показує що більше вони чекати та давати фори ху..лу вже не можуть.. бо вже всі починають розуміти в чиїх інтересах вони діють...і вони будуть пропонувати Україні віддати території які захоплені
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16.06.2022 12:00 Ответить
Патрон нам припер мессидж, давно не было этого у нас. Спасибо гильза стреляная.
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16.06.2022 12:41 Ответить
Одна из целей визита Шольца, Макрона и Драги в Киев - вернуть Украину к переговорам, заявил советник главы украинского МВД Андрусив: "Везут нам кандидатство в ЕС и… просьбу вернуться в переговорный процесс" - Новости Расийской *********. Будут давить на принятии условий Мацквы
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16.06.2022 12:49 Ответить
Молюсь щоб лідер зайве не хильнув його не повело на велич, не 3.14зданув лишнього і не повчав під час зустрічі. Макрон. Шольц. Драгі налаштовані дружелюбно відносно ЕС ніхто не буде умовляти про мирні переговори з рашею бо це суперечить заявам Рамштайму-3 тільки щоб ОПа не зіпсувала все.
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16.06.2022 14:08 Ответить
"Відправила меседж, що все неправда і обман!"
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16.06.2022 21:34 Ответить
 
 