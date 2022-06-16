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Макрон у Києві: Ми несемо меседж підтримки та єдності Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче донести меседж про підтримку України та єдність з ЄС.

Про це він заявив, звертаючись до французьких журналістів після прибуття на вокзал у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.

"Це важливий момент", Зеленський отримає "меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - цитує французького лідера видання.

Також читайте: Макрон, Шольц і Драгі прибули до Києва. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
На самом деле это очень важный визит. Может быть самый важный в новой истории Украины. Так как это три главные страны ЕС. Но только если всё закончится для нас хорошо и мы там окажемся. Именно сегодняшний день будет знаковым.
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16.06.2022 10:32
+11
чого чого а меседжів не бракує...дєло давай
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16.06.2022 10:30
+9
Хотелось бы чтоб при разговоре присутствовал Джонсон с Блинкеном, и у каждого была большая дубина, которой бы каждый бил в сторону звука "лицо Путина".
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16.06.2022 10:37
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чого чого а меседжів не бракує...дєло давай
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16.06.2022 10:30 Відповісти
ПОСТАВИМ ВОПРОС ПРЯМО.... А ЧТО ВЗАМЕН????? карту привезли с линиями где и чего и отчего кому и скока...
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16.06.2022 10:39 Відповісти
Язиком підтримувати це набагато легше а ніж справами
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16.06.2022 10:32 Відповісти
На самом деле это очень важный визит. Может быть самый важный в новой истории Украины. Так как это три главные страны ЕС. Но только если всё закончится для нас хорошо и мы там окажемся. Именно сегодняшний день будет знаковым.
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16.06.2022 10:32 Відповісти
І що вони зможуть нам запропонувати??? Врятувати "обличчя" параши??
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16.06.2022 10:38 Відповісти
Успокойтесь все искатели зрады. Речь вообще не про это. Это чисто символ.
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16.06.2022 10:46 Відповісти
согласен, знаковый приезд и знаковый день.
ну и пусть Зеля покажет, умеет ли он и правда вести переговоры или может только обижаться и ножкой топать.
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16.06.2022 10:43 Відповісти
Согласен, плюсую. Но руки будут выкручивать, как в 1992-93 (примерно) Кравчуку выкрутили.
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16.06.2022 10:55 Відповісти
Це дуже важливий візит,тому заспокоїмося і чекаємо на результат,з якого можливо буде робити висновки та складати план подальших дій!!!))
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16.06.2022 10:59 Відповісти
Він хворий на миротворчість як і бубачка.
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16.06.2022 10:34 Відповісти
Взяти наприклад Шольца. Так у нього швидкість дій щодо підтримки зброєю України співпадає зі швидкістю равлика
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16.06.2022 10:34 Відповісти
від ваших меседжів вже печія, давай щось нормальне
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16.06.2022 10:34 Відповісти
Очередная европейская маструбация на фото Пуйла.
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16.06.2022 10:36 Відповісти
a chto.... idea xorosaja.. konchit na photo *****. prikin skolko eto na pornhub`e stoit !!!!!
idu dengi kolotit
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16.06.2022 11:03 Відповісти
Ти несеш меседж від *****,козел.
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16.06.2022 10:37 Відповісти
Хотелось бы чтоб при разговоре присутствовал Джонсон с Блинкеном, и у каждого была большая дубина, которой бы каждый бил в сторону звука "лицо Путина".
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16.06.2022 10:37 Відповісти
Крайне сложный день с точки зрения политики. Особенно учитывая ряд глупых решений (тот же Штайнмайер и агрессия Мельника, но одновременно с этим лишние благодарности там, где они не нужны).

Надеюсь, хватит мозгов понять, что КАНДИДАТ на членство в ЕС - это филькина грамота. Будапештский меморандум номер два. Фуфло полное. Особый цинизм даже, если эту же вещь предложат Грузии, которая его не просто не заслужила, а это опаснейшая страна с точки зрения ветирования и слива разведданных. Эту филькину грамоту просто так можно нарисовать и бросить в мусорку. Они так и так ее дадут, так как их избиратели этого требуют. Можно харкнуть Макрону в лицо и он все равно предложит кандидата на членство в ЕС.
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16.06.2022 10:38 Відповісти
Согласен, почему это так преподносят, хз. Кандидатом можно быть десятилетиями. И второе. Британия вышла из ЕС. Лучше или хуже - однозначно сказать сложно, есть свои трудности, но они преодолеваемы. Но факт в том, что британское правительство, если бы остались в ЕС не могло передавать оружие, не спросив Брюссель, а там бюрократы те еще сидят.
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16.06.2022 11:02 Відповісти
не понял -не надо просить или что? ну можно их нах послать и не просить. тоже вариант.
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16.06.2022 10:42 Відповісти
Нету (по-крайней мере в голове у Зели и квартала) субъекта требований. Он сам 100 раз говорил, что Украина будет сражаться так и так и воевать до победы. Ну и эти заряженные газонюхи вполне обоснованно считают, что можно зарабатывать бабло и не давать оружия, ничего не будет. Вот когда им можно дать понять, что мы НИКОГДА не пойдем на сдачу Донбасса и Крыма, а если будет все совсем плохо на поле боя, то просто сами приведем кацапов, их ударные группировки и ядерное оружие не куда-то там в Донбасс, а прямо в Закарпатье и Приднестровье, прямо там разместим ядерное оружие и 300 тысяч военнослужащих. Заодно с су-25м с небольшим залетом на воздушное пространство Польши по Германии пару ракет выпустим советских еще, наверняка единичные количества имеются рабочие. Пускай привыкают к прилетам. Надо вести комбинированную вежливость (а не хамство, как у Мельника) в сочетании с угрозами (придушить галстуком Саркози). Путин тут вне конкуренции по такому давлению, но ведь это база КГБшная, мы тоже должны так уметь вести переговоры, а не держать Арамхию с Ермаком на таких высоких постах.
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16.06.2022 10:46 Відповісти
а что нашим (зеленым ослам) остается делать, кроме просить и заглядывать в глаза. К войне приготовились? Они руководить, планировать, стратегически мыслить не умеют. только бабло с бюджета и таможни пилить. остается только просить, без поддержки Запада долго не протянем
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16.06.2022 10:48 Відповісти
Встречаться Зале надо чаще с Залужным и Марченко, а не с этими импотентами. И слушать что они советуют, а не эти.
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16.06.2022 10:39 Відповісти
Нет, не надо. Пусть лучше не лезет в чужие дела.
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16.06.2022 10:47 Відповісти
Сподіваюсь цей меседж не передбачає збереження обличчя пуйлу та якісь територіальні поступки?
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16.06.2022 10:40 Відповісти
До сраки меседжі. Війна вже йде.
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16.06.2022 10:42 Відповісти
Я його останнім часом сприймаю як рупор кремля
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16.06.2022 10:42 Відповісти
подаруйте дурнику айфона з беплатною вай-файв
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16.06.2022 10:44 Відповісти
цілий макрон прибув!
почеломкалися, пихнули - забули тему прибуття...
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16.06.2022 10:48 Відповісти
Лучше бы ты, геронтофил, провонявшийся пармезаном и бебихами старухи, привёз нам дивизион Цезарей и сотню тысяч снарядов к ним с дистанционными взрывателями. А свои меседжи засунь Шольцу в жопу. Он ПЕРЕДАСТ, ему понравиться.
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16.06.2022 10:54 Відповісти
Макрон пообещал путлеру сдать кусок Украины...
Это что Саркози в 2008 году сдал путлеру 20% территории Грузии...
Французы крысы путлера...
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16.06.2022 10:55 Відповісти
Всі ці "перемовини" та "меседжі" мають бути максимально публічними.

Бо ми вас знаємо і догадуємось яку дич можуть нести ті хто спровокував війну та зараз фінансує по мільярду доларів в день рф.
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16.06.2022 11:05 Відповісти
Меседж он принёс блин, и поддержку, а патроны походу зажал. Но ничего, в ответ он получит меседж о том, что танки спецоператора будут в Париже.
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16.06.2022 11:17 Відповісти
Україна вже асоційований член ЄС. Тепер буде ще кандидатом. Як Туреччина вже 50 років.
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16.06.2022 11:28 Відповісти
Разница между тортом Наполеон и Макрон последний готовится без яиц.
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16.06.2022 11:37 Відповісти
наші друзі та справжні союзники це Польща, Литва, Британія та США. Німці та французи будуть на нас тиснути та примушувати віддати ху..лу захоплені території! Це доводиться всіма їх попереднімі діями! Напевне вони для того і дзвонять ху..лу бо кажуть що вже не можуть "водити козу" та коли ж він вже захопить наш південь та схід. напевне ху..ло їм постійно обіцяє от от захопити та просить трохи почекати....їх візит показує що більше вони чекати та давати фори ху..лу вже не можуть.. бо вже всі починають розуміти в чиїх інтересах вони діють...і вони будуть пропонувати Україні віддати території які захоплені
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16.06.2022 12:00 Відповісти
Патрон нам припер мессидж, давно не было этого у нас. Спасибо гильза стреляная.
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16.06.2022 12:41 Відповісти
Одна из целей визита Шольца, Макрона и Драги в Киев - вернуть Украину к переговорам, заявил советник главы украинского МВД Андрусив: "Везут нам кандидатство в ЕС и… просьбу вернуться в переговорный процесс" - Новости Расийской *********. Будут давить на принятии условий Мацквы
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16.06.2022 12:49 Відповісти
Молюсь щоб лідер зайве не хильнув його не повело на велич, не 3.14зданув лишнього і не повчав під час зустрічі. Макрон. Шольц. Драгі налаштовані дружелюбно відносно ЕС ніхто не буде умовляти про мирні переговори з рашею бо це суперечить заявам Рамштайму-3 тільки щоб ОПа не зіпсувала все.
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16.06.2022 14:08 Відповісти
"Відправила меседж, що все неправда і обман!"
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16.06.2022 21:34 Відповісти
 
 