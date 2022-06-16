8 139 45
Макрон у Києві: Ми несемо меседж підтримки та єдності Євросоюзу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче донести меседж про підтримку України та єдність з ЄС.
Про це він заявив, звертаючись до французьких журналістів після прибуття на вокзал у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.
"Це важливий момент", Зеленський отримає "меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - цитує французького лідера видання.
Топ коментарі
+12 Иван Петров d4225322
показати весь коментар16.06.2022 10:32
+11 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар16.06.2022 10:30
+9 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар16.06.2022 10:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ну и пусть Зеля покажет, умеет ли он и правда вести переговоры или может только обижаться и ножкой топать.
idu dengi kolotit
Надеюсь, хватит мозгов понять, что КАНДИДАТ на членство в ЕС - это филькина грамота. Будапештский меморандум номер два. Фуфло полное. Особый цинизм даже, если эту же вещь предложат Грузии, которая его не просто не заслужила, а это опаснейшая страна с точки зрения ветирования и слива разведданных. Эту филькину грамоту просто так можно нарисовать и бросить в мусорку. Они так и так ее дадут, так как их избиратели этого требуют. Можно харкнуть Макрону в лицо и он все равно предложит кандидата на членство в ЕС.
почеломкалися, пихнули - забули тему прибуття...
Это что Саркози в 2008 году сдал путлеру 20% территории Грузии...
Французы крысы путлера...
Бо ми вас знаємо і догадуємось яку дич можуть нести ті хто спровокував війну та зараз фінансує по мільярду доларів в день рф.