Макрон у Києві: Ми несемо меседж підтримки та єдності Євросоюзу

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче донести меседж про підтримку України та єдність з ЄС.

Про це він заявив, звертаючись до французьких журналістів після прибуття на вокзал у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Rai News.

"Це важливий момент", Зеленський отримає "меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - цитує французького лідера видання.

Також читайте: Макрон, Шольц і Драгі прибули до Києва. ФОТО