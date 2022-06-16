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Саммит в Мадриде трансформирует НАТО, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

столтенберг

Союзники по НАТО готовы пройти "длинный путь" и поддержать Украину в борьбе с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В Мадриде нас ждет саммит, который трансформирует НАТО: мы будем принимать важные решения по вопросам обороны и сдерживания, мы модернизируем Альянс, утвердим "Стратегический компас", будем иметь контакты с нашими азиатскими партнерами, а также со Швецией и Финляндией", - пояснил он.

По его словам, также будет принято решение об увеличении расходов на оборону.

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Топ комментарии
+5
На одну секунду. Ты десять раз сделал заявление, что Финляндия и особенно Швеция войдут в НАТО за пару недель или пару минут. Регулярно это заявлял. Теперь оказалось, что это не так, совсем не так. То есть ты брехло и неудачник. Может пора подать в отставку и отдать пост Дале? Совесть вообще есть? Дал обещание, много раз дал, полностью и целиком его не сдержал, мог привести к тяжким последствиям за невыполнение обещания (если бы кацапы не были такими ничтожествами) и что, остался на своем посту? Так это завербованный разведчик КГБ, кто играет на кацапов. Они то уж точно цепляются за свой пост, так как от этого в том числе и их жизнь зависит, кацапы то завеброванных уже не отпускают, компромат собирают.
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16.06.2022 11:23
+5
Складывается впечатление, что НАТО, кроме некоторых стран - сборище старых пирдунов, который и чихнуть бояться, что-бы не обосраться. Без Украины все эти жабоеды, макаронники, немчура тени своей боятся, а Украина за всех отдувается.
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16.06.2022 11:27
+4
В военном союзе не должно быть такого, когда голос только одной страны может повлиять на любое решение блока. Процедуру голосования оставить, а принятие решений - на основании простого большинства голосов. Тогда не будет возникать шкурных интересов отдельных стран, как например у Турции
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16.06.2022 11:35
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На одну секунду. Ты десять раз сделал заявление, что Финляндия и особенно Швеция войдут в НАТО за пару недель или пару минут. Регулярно это заявлял. Теперь оказалось, что это не так, совсем не так. То есть ты брехло и неудачник. Может пора подать в отставку и отдать пост Дале? Совесть вообще есть? Дал обещание, много раз дал, полностью и целиком его не сдержал, мог привести к тяжким последствиям за невыполнение обещания (если бы кацапы не были такими ничтожествами) и что, остался на своем посту? Так это завербованный разведчик КГБ, кто играет на кацапов. Они то уж точно цепляются за свой пост, так как от этого в том числе и их жизнь зависит, кацапы то завеброванных уже не отпускают, компромат собирают.
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16.06.2022 11:23 Ответить
Прям - Оптимус Прайм тот еще трансформер...
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16.06.2022 11:24 Ответить
Маємо своє НАТО відкривати.
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16.06.2022 11:26 Ответить
Арестович, це ти?
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16.06.2022 12:56 Ответить
Складывается впечатление, что НАТО, кроме некоторых стран - сборище старых пирдунов, который и чихнуть бояться, что-бы не обосраться. Без Украины все эти жабоеды, макаронники, немчура тени своей боятся, а Украина за всех отдувается.
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16.06.2022 11:27 Ответить
сытая европа в 21 веке наблюдает как бомбят мирные города....просто сюр....
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16.06.2022 11:29 Ответить
Ты хотел сказать: "всратая"
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16.06.2022 11:31 Ответить
В военном союзе не должно быть такого, когда голос только одной страны может повлиять на любое решение блока. Процедуру голосования оставить, а принятие решений - на основании простого большинства голосов. Тогда не будет возникать шкурных интересов отдельных стран, как например у Турции
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16.06.2022 11:35 Ответить
изза греции македония поменяла свое названия в северную македонию и попал в нато. тепер пуст швецияифинляндия прекрашает поддержку террористов пкк и потов вступит. турция тебя и....ет чтоли называеш его имя с....ка
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16.06.2022 11:43 Ответить
Там мадьяры мутят сильно. Орбан на подсосе у ху...ла. И вообще, идиотство у них с голосованием! Из-за одного ублюдка и его настроения в данный момент, может не пройти важное историческое решение! Надо им корректировать устав! Чтоб двумя третями проходило. Тогда будет развитие!
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16.06.2022 12:37 Ответить
 
 