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Саммит в Мадриде трансформирует НАТО, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Союзники по НАТО готовы пройти "длинный путь" и поддержать Украину в борьбе с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RaiNews, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"В Мадриде нас ждет саммит, который трансформирует НАТО: мы будем принимать важные решения по вопросам обороны и сдерживания, мы модернизируем Альянс, утвердим "Стратегический компас", будем иметь контакты с нашими азиатскими партнерами, а также со Швецией и Финляндией", - пояснил он.
По его словам, также будет принято решение об увеличении расходов на оборону.
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