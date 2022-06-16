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Саміт у Мадриді трансформує НАТО, - Столтенберг
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Союзники по НАТО готові пройти "довгий шлях" та підтримати Україну в її боротьбі з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RaiNews, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"У Мадриді нас чекає саміт, який трансформує НАТО: ми ухвалюватимемо важливі рішення з питань оборони і стримування, ми модернізуємо Альянс, затвердимо "Стратегічний компас", матимемо контакти з нашими азіатськими партнерами, а також зі Швецією і Фінляндією", - пояснив він.
За його словами, також буде ухвалено рішення про збільшення витрат на оборону.
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