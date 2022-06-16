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МВД призывает не сдавать мины и снаряды на металлолом

Новости Цензор.НЕТ Общество

мінування,міна,міни

Найденные вражеские снаряды и мины нельзя сдавать на металлолом - за это предусмотрена ответственность.

Об этом заявила на брифинге спикер Министерства внутренних дел Елена Матвеева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По ее словам, в Украине уже много случаев гибели или травмирования людей от мин и взрывоопасных предметов во время полевых работ - в основном в Киевской и Черниговской областях.

"Некоторые граждане пытаются сдавать взрывоопасные предметы на металлолом или даже использовать в преступных целях. Напоминаю, такие действия недопустимы, опасны и строго наказываются правоохранительными структурами", - сказала Матвеева.

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Она призвала украинцев посещать только те места на природе, которые гарантированно проверены пиротехниками. Матвеева напомнила, что ни в коем случае нельзя подходить к взрывоопасным предметам и тем более – касаться их, а при обнаружении нужно немедленно звонить по телефонам "101" и "102".

Также можно использовать приложение "Разминирование Украины" и интерактивный сервис "Протимінна діяльність ДСНС України".
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Шо и такие индивиды бывают?
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16.06.2022 13:20 Ответить
ну вы даете??? ))) а куда ж их сдавать?)))
(капец конечно... шо? таки сдают??)))
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16.06.2022 13:26 Ответить
"... і тим більше - стосуватися їх"

Предлагаю заменить "стосуватися" хотя бы на "торкатися"
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16.06.2022 17:00 Ответить
 
 